Украина может переделать гражданские самолёты под военные

Долгое время казалось, что поставка боевой авиации Украине — это уж слишком грандиозный шаг для НАТО. Киев, похоже, думал так же и особо об авиации и не заикался. Но вдруг всё изменилось. И с января этого года разговоры о поставках боевых самолётов стали приобретать реальные очертания.

Фото: Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=522290

Причём эти разговоры то утихают, то разгораются с новой силой. То говорят, что украинские лётчики активно осваивают американские F-16, то вдруг заявляют, что у НАТО нет единого мнения по этому поводу.

Отражают ли такие колебания реальное положение дел, или нас просто пытаются запутать и боевые самолёты уже на Украине? Или, может, НАТО приготовил для России какой-нибудь неприятный сюрприз? Попробуем поразмышлять.

Зачем самолёты на Украине

В своё время российский император Пётр I говорил:

"Государство, которое одно войско сухопутное имеет, одну руку имеет, а которое и флот имеет — обе руки имеет".

Конечно, он это говорил не про авиацию, а про военный флот, но общий смысл понятен, если перенести на реалии наших дней. В современной войне невозможно одержать победу, не имея такого же набора вооружений, какой есть у противника. А авиация — это как раз то, что есть у России и нет у Украины.

Учитывая этот системный недостаток, Киев в последнее время активно вымаливает боевые самолёты у Запада. Но вот вопрос — а как Украина собирается использовать эту авиацию? Ведь если судить по сводкам минобороны России, для украинского лётчика боевой вылет в сторону линии боевого соприкосновения — это зачастую дорога в один конец.

Если Украина будет использовать авиацию непосредственно над полем боя, то благодаря нашим ПВО эти F-16 закончатся ещё быстрее, чем западная сухопутная бронетехника.

Тогда в чём стратегическая выгода Украины от обладания западными боевыми самолётами?

И вот тут наши российские специалисты единодушны во мнении: основное предназначение западной авиации — это использование самолёта как платформы для запуска крылатых ракет либо подобных управляемых боеприпасов.

В этом случае F-16 может совершить пуск ракетой по российской территории, не заходя в зону действия нашего ПВО, то есть оставаясь безнаказанным. И эта реальная опасность.

Но если мы не сможем достать эти самолёты в воздухе, то как с ними бороться в принципе? Напрашивается единственный вариант — уничтожать их на земле.

Но и здесь возникает вопрос, обнаружить самолёты на действующих украинских аэродромах не так просто, если они будут должным образом замаскированы. В любом случае задача обнаружения выглядит довольно сложной. Нашим техническим средствам разведки придётся приложить немало сил. Да и есть ли такая возможность?

Тем более не факт, что самолёты будут базироваться на Украине. Вполне вероятно, что они будут взлетать с аэродромов Польши и Румынии, и тогда попытка обнаружить их на Украине и вовсе превратится в поиск чёрной кошки в тёмной комнате.

Правда в этом случае страны НАТО сильно рискуют, фактически выступая стороной конфликта в явном виде. С другой стороны, а почему мы думаем, что носителем ракетного вооружения обязательно должен быть только боевой самолёт, ведь для этой цели можно приспособить и гражданский авиалайнер.

Западный ракетный лайнер

В рассуждениях про боевые самолёты мы совсем упускаем тот факт, что мы живём в эпоху тотальной мимикрии военной техники под гражданские мирные объекты. Мы уже видели примеры того, как украинская армия снабжается с помощью гражданских грузовиков с символикой курьерской службы DHL или машин скорой медицинской помощи. Но это касается не только тылового обеспечения.

США уже давно разрабатывают различные боевые комплексы таким образом, чтобы они внешне не сильно отличались от какого-нибудь гражданского грузовика. В качестве примера можно привести те же установки HIMARS, различные подвижные радиолокационные станции. На автодороге общего пользования, да ещё и в общем потоке, такую технику воздушно-космическими средствами разведки обнаружить непросто.

Такой же принцип применяется и в отношении торговых судов. Превращение сухогруза или контейнеровоза в стартовую площадку для боевых ракет — вполне себе рабочий вариант.

И в авиации эта тема тоже давно отрабатывалась. Еще в 70-е годы в США существовал проект CMCA — Cruise Missile Carrier Aircraf, то есть авиалайнер носитель ракет. В качестве такого лайнера в США рассматривался всем нам хорошо известный Boeing-747.

Согласно проекту такой переоборудованный самолёт мог нести до 72 крылатых ракет, что в 2,5 раза больше, чем стратегический бомбардировщик B-52. При этом самолёт выглядел как обычный пассажирский лайнер, мог базироваться в аэропортах, а его военная начинка оставалась скрытой от всех.

Эта концепция не была какой-то фантастикой. Предполагалось, что такие самолёты смогут со временем вообще заменить стратегические бомбардировщики B-52. Правда потом этот проект отложили, сосредоточившись на развитии бомбардировщиков по технологии "стелс" и скоростных B-1B. Предполагалось, что американские военные вернутся к нему в 90-е годы после завершения работ над тематикой "стелс". Но в 90-е годы США вдруг оказались в статусе победителя в холодной войне и актуальность подобных разработок снизилась.

Однако с 2014 года военно-политическая ситуация в мире снова обострилась. И мы не можем исключать, что ко многим замороженным проектам прошлого не вернулись.

Ещё до СВО, осенью 2021 года, в западных, да и следом в российских СМИ прокатилась волна публикаций о таких самолётах. Один военный аналитик Пентагона предложил реанимировать старую идею. Правда на этот раз в качестве носителя он предлагал использовать "Боинг-777", одну из самых массовых моделей пассажирских самолётов в мире. Но появились ли какие-то реальные движения в этой области, не известно.

Возможности Украины

Даже если у самого НАТО нет каких-то специальных проектов по этому направлению, не исключено, что сама Украина такие варианты прорабатывает. Мы уже видели, как украинские инженеры адаптируют узлы внешней подвески старых советских самолётов МиГ-29 и Су-24 под натовские ракеты. Тоже касается адаптации советских ЗРК "Бук" под западные зенитные ракеты. То есть работа в этом плане ведётся. И как бы мы ни хотели, украинский ВПК ещё не похоронен.

Развивая эту мысль, можем предположить, что и украинский гражданский авиапарк может быть использован для военных целей. Технически тут особых сложностей нет. Конечно, Киев не сможет превратить один самолёт в носитель нескольких десятков крылатых ракет, как это предполагали в США в 70-е годы. Но и самолёт даже с одной ракетой способен наделать много бед.

В результате мы, ожидая явной угрозы в виде боевых F-16, совершенно неожиданно получим скрытую угрозу со стороны гражданского авиалайнера. Вполне в духе иезуитской политики Запада. А есть ли у нас на этот счёт решение?