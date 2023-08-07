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Любовь Степушова

Корабли РФ и КНР подошли к Аляске. Америка не понимает: "А нас за что?"

5:57
Силовые структуры » Военные новости

Совместное патрулирование кораблей ВМФ РФ и КНР около берегов Аляски вызвало в США истерику. Американские чиновники испугались перспективы войны с РФ и Китаем.

Корабли РФ и КНР подошли к Аляске. Америка не понимает: "А нас за что?"
Фото: e-news.su

Военные корабли РФ и Китая осмелились патрулировать у Аляски

Четыре американских авианосца и самолёт P-8 Poseidon были переброшены, чтобы проследить за совместными военно-морскими учениями ВМФ РФ и Китая вблизи Алеутских островов.

Учения были обозначены в Китае как "третье совместное морское патрулирование в западных и северных водах Тихого океана", согласно пресс-релизу от 26 июля China Military Online.

По словам представителя министерства обороны США, в учениях участвовали 11 российских и китайских кораблей, которые подошли к берегам Аляски, совершив "крайне провокационный" шаг на фоне эскалации напряжённости в отношениях с США. Считается, что это самая крупная флотилия, когда-либо приближавшаяся к американским берегам.

Совместное патрулирование — это новое явление, считает адмирал Джон Акилино, возглавляющий Индо-Тихоокеанское командование США.

"Я вижу, что сотрудничество (РФ и Китая) только укрепляется, и это беспокоит. Это опасный мир", — сказал он на Aspen Security Forum.

В ответ ВМС США развернули авианосцы USS John S. McCain, USS Benfold, USS John Finn и USS Chung-Hoon, которые имитировали уничтожение подводной лодки условного противника.

Истерика в США объяснима

Почему США так резко отреагировали, ведь это было просто отзеркаливание их поведения? США десятилетиями проводят учения в Южно-Китайском море, Баренцевом море — у берегов Китая и РФ, вместе с союзниками. Кроме того, как указывают некоторые источники, учения проводились в нейтральных водах, так что США совершенно не к чему придраться. И тем не менее их военные удивлены и психуют.

  1. США понимают, что впервые это реальная угроза их безопасности — очень ощутимая, если не считать ядерной. Американцев уже не боятся до дрожи в коленях, и "виновата" в этом РФ с СВО на Украине. Действительно, страна с 1,5% мирового ВВП одерживает победу в прокси-войне с НАТО, который показал свою полную неспособность вооружить и снабдить Украину и трусость ввязаться в прямой конфликт с Россией. А ведь всего лишь надо было услышать Москву и отказаться от глупой затеи на Украине. Но нет, в США слишком заняты получением "пожертвований" от производителей оружия для своих "перевыборных кампаний", а другими словами — перезагружают свою умирающую экономику.
  2. Союзники исчезают, а вассалы становятся свободными. Вашингтон использовал весь административный ресурс, чтобы ввести санкции против России. Тридцать столиц мира согласились, а 165 отказались, причём некоторые из них даже расширили бизнес с Россией и укрепились, получив недорогие ресурсы. Проснулась даже всех уважающая Африка. Нигер, несомненно, выиграет свой конфликт с США, вернее, США в него и не вступят.
  3. Вооружённые силы США ослаблены и не смогут победить в следующей войне, считает The Washington Times. На их боеспособность влияют одержимость ЛГБТ- и расовой повестками. Если военнослужащий не поддерживает повестку "правильного использования местоимений", то он может забыть о продвижении по службе. То, что авианосцы были посланы проследить, — уже большой успех американского флота.
  4. И в совершенствовании оружия, отмечает издание, конкуренты растут в отличие от США. По данным Фонда "Наследие", боеприпасов, которые сейчас есть в распоряжении ВВС США, "не хватит для того, чтобы вести бои с равным противником дольше нескольких недель".
  5. Это не всё, о чём нужно беспокоиться Америке. РФ и Китай, как можно понять из склок между демократами и республиканцами, скупают политиков, земли, умы в США. Нет там такой сферы, где бы в провалах не обвинили Москву или Пекин. Паранойя это или реальность — никто не знает, но, вероятно, 50 на 50, и это говорит о крайне тяжёлой ситуации в стране.

Америка серьёзно опасается в среднесрочной перспективе усиления военного блока России и Китая, которые будут бороться за альтернативный мир, и, что особенно страшно для элит США, многие американцы поддерживают их взгляды на жизнь.

Россия и Китай готовы к войне с США

В прошлом году Москва и Пекин провели рекордное за последние 20 лет число совместных военных учений, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Национального университета обороны США. В 2022 году это были шесть совместных учений, причём пять из них прошли после начала в феврале СВО на Украине. Это совершенно правильное решение, если русский и китайский народы хотят сохраниться как цивилизации.

На вопрос журналиста о готовности РФ к столкновению с НАТО, Владимир Путин сказал:

"Мы всегда готовы к любому сценарию. Но этого никто не хочет. Но если кто-то захочет — не мы — мы готовы".

Примерно такого же мнения придерживается китайский лидер Си Цзиньпин.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы война аляска си цзиньпин владимир путин
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