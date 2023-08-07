Совместное патрулирование кораблей ВМФ РФ и КНР около берегов Аляски вызвало в США истерику. Американские чиновники испугались перспективы войны с РФ и Китаем.
Четыре американских авианосца и самолёт P-8 Poseidon были переброшены, чтобы проследить за совместными военно-морскими учениями ВМФ РФ и Китая вблизи Алеутских островов.
Учения были обозначены в Китае как "третье совместное морское патрулирование в западных и северных водах Тихого океана", согласно пресс-релизу от 26 июля China Military Online.
По словам представителя министерства обороны США, в учениях участвовали 11 российских и китайских кораблей, которые подошли к берегам Аляски, совершив "крайне провокационный" шаг на фоне эскалации напряжённости в отношениях с США. Считается, что это самая крупная флотилия, когда-либо приближавшаяся к американским берегам.
Совместное патрулирование — это новое явление, считает адмирал Джон Акилино, возглавляющий Индо-Тихоокеанское командование США.
"Я вижу, что сотрудничество (РФ и Китая) только укрепляется, и это беспокоит. Это опасный мир", — сказал он на Aspen Security Forum.
В ответ ВМС США развернули авианосцы USS John S. McCain, USS Benfold, USS John Finn и USS Chung-Hoon, которые имитировали уничтожение подводной лодки условного противника.
Почему США так резко отреагировали, ведь это было просто отзеркаливание их поведения? США десятилетиями проводят учения в Южно-Китайском море, Баренцевом море — у берегов Китая и РФ, вместе с союзниками. Кроме того, как указывают некоторые источники, учения проводились в нейтральных водах, так что США совершенно не к чему придраться. И тем не менее их военные удивлены и психуют.
Америка серьёзно опасается в среднесрочной перспективе усиления военного блока России и Китая, которые будут бороться за альтернативный мир, и, что особенно страшно для элит США, многие американцы поддерживают их взгляды на жизнь.
В прошлом году Москва и Пекин провели рекордное за последние 20 лет число совместных военных учений, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Национального университета обороны США. В 2022 году это были шесть совместных учений, причём пять из них прошли после начала в феврале СВО на Украине. Это совершенно правильное решение, если русский и китайский народы хотят сохраниться как цивилизации.
На вопрос журналиста о готовности РФ к столкновению с НАТО, Владимир Путин сказал:
"Мы всегда готовы к любому сценарию. Но этого никто не хочет. Но если кто-то захочет — не мы — мы готовы".
Примерно такого же мнения придерживается китайский лидер Си Цзиньпин.
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