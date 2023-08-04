Украина ответила РФ на атаку её портов в дельте Дуная атакой порта Новороссийск в Краснодарском крае. Пора понять, что тихих гаваней в Чёрном море у РФ больше нет.
Минобороны РФ не подтверждает данные от том, что в результате атаки морскими дронами в ночь на 4 августа получил повреждения большой десантный корабль (БДК) "Оленегорский горняк", перебазированный с Северного флота на Чёрное море.
Но в Сети распространяется видео, в подлинности которого у военных экспертов не возникло сомнений. Видно, как утром БДК транспортируется буксиром с креном на левый борт. В результате попадания затопило один из отсеков, но корабль остался на плаву и будет восстановлен после ремонта, сообщает Telegram-канал "Рыбарь".
Военные эксперты канала упрекают экипаж в невнимательности и предлагают оснастить "все небоевые корабли дополнительными пулемётными установками, как это уже сделано на нескольких кораблях ЧФ".
Предположим другой вариант развития событий: атака была обнаружена на катере в последний момент, и экипаж подставил корабль, чтобы избежать удара по портовой инфраструктуре Новороссийска, в частности терминалам в Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), через которые казахстанская нефть экспортируется в Европу.
Если бы это произошло, имиджевые потери, как и экономические, были бы велики, в том числе за счёт увеличения страхования всех операций порта.
Представительство КТК утром в пятницу, 4 августа, сообщило, что порт Новороссийска снял введённый временный запрет на движение судов. По его данным, осуществляться погрузка танкеров будет на двух терминалах.
Telegram-канал "Милитарист" обнаружил данные о том, что использованные морские дроны были разработаны французской компанией ECA, она же поставляет большинство комплектующих для них:
"То есть Киев и НАТО сегодня, очевидно, перешли очередную "красную черту", так как де-факто натовское оружие применяется по территории бывшей РСФСР".
Спикер ВСУ Наталья Гуменюк сообщила, что взрывы могут быть провокацией России с целью обвинения Украины в том, что она не может обеспечить безопасность судоходства в Чёрном море. Впрочем Киев, как правило, признаёт авторство в терактах по истечении времени.
Атака порта в Новороссийске произошла после атаки морскими беспилотниками ВСУ, предположительно, российского танкера в проливе Босфор. Дроны были поражены катерами "Сергей Котов" и "Василий Быков". Ранее морскими дронами совершён теракт на Крымском мосту.
Таким образом, просматривается тенденция усиления атак морскими дронами гражданских объектов РФ и расширения их географии.
Защититься здесь очень сложно, так как они могут быть выпущены и с побережья, и с кораблей иностранного торгового флота.
Политик Олег Царёв напоминает в Telegram, что во время Великой Отечественной войны все порты и бухты без исключения были перекрыты сетями и бонами, и предлагает "ускориться с установкой пассивной защиты на наши порты".
Необходимо также создавать службу мониторинга с воздуха и кардинально — надо выигрывать в СВО, атаки на порты РФ — дополнительная мотивация.
Автором же распространённого видео в соцсетях должны заняться сотрудники ФСБ. Такие видео в публичном поле с географической привязкой показывают ВСУ и последствия ударов, и как ведётся оборона инфраструктуры.
В этом плане минобороны должно сделать выводы из замалчивания очевидных фактов, которые фиксируются, возможно, агентами ВСУ.
Конечно, если сравнить последствия двух атак на порты Украины Измаил и Рени и на Новороссийск, то они в пользу РФ.
2 августа ВКС РФ ударили по ключевому порту Одесской области Измаилу, из которого зерно на баржах перевозится в румынскую Констанцу. Были уничтожены несколько складов горючего и бункеров, а вспыхнувшие пожары не удалось потушить даже спустя 24 часа после атаки. Представители Румынии сообщают, что 4 августа дельта Дуная перегружена, на рейде стоят 60 судов.
Ранее удар по порту Рени привёл также к полному разрушению портовых структур.
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