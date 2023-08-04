Украина предупредила РФ: ударим по любому вашему порту в Чёрном море

Украина ответила РФ на атаку её портов в дельте Дуная атакой порта Новороссийск в Краснодарском крае. Пора понять, что тихих гаваней в Чёрном море у РФ больше нет.

Фото: Telegram-канал Юрия Подоляки

БДК "Оленегорский горняк" поражён или подставился под удар?

Минобороны РФ не подтверждает данные от том, что в результате атаки морскими дронами в ночь на 4 августа получил повреждения большой десантный корабль (БДК) "Оленегорский горняк", перебазированный с Северного флота на Чёрное море.

Но в Сети распространяется видео, в подлинности которого у военных экспертов не возникло сомнений. Видно, как утром БДК транспортируется буксиром с креном на левый борт. В результате попадания затопило один из отсеков, но корабль остался на плаву и будет восстановлен после ремонта, сообщает Telegram-канал "Рыбарь".

Военные эксперты канала упрекают экипаж в невнимательности и предлагают оснастить "все небоевые корабли дополнительными пулемётными установками, как это уже сделано на нескольких кораблях ЧФ".

Предположим другой вариант развития событий: атака была обнаружена на катере в последний момент, и экипаж подставил корабль, чтобы избежать удара по портовой инфраструктуре Новороссийска, в частности терминалам в Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), через которые казахстанская нефть экспортируется в Европу.

Если бы это произошло, имиджевые потери, как и экономические, были бы велики, в том числе за счёт увеличения страхования всех операций порта.

Представительство КТК утром в пятницу, 4 августа, сообщило, что порт Новороссийска снял введённый временный запрет на движение судов. По его данным, осуществляться погрузка танкеров будет на двух терминалах.

Перейдена очередная "красная черта"

Telegram-канал "Милитарист" обнаружил данные о том, что использованные морские дроны были разработаны французской компанией ECA, она же поставляет большинство комплектующих для них:

"То есть Киев и НАТО сегодня, очевидно, перешли очередную "красную черту", так как де-факто натовское оружие применяется по территории бывшей РСФСР".

Спикер ВСУ Наталья Гуменюк сообщила, что взрывы могут быть провокацией России с целью обвинения Украины в том, что она не может обеспечить безопасность судоходства в Чёрном море. Впрочем Киев, как правило, признаёт авторство в терактах по истечении времени.

Атака порта в Новороссийске произошла после атаки морскими беспилотниками ВСУ, предположительно, российского танкера в проливе Босфор. Дроны были поражены катерами "Сергей Котов" и "Василий Быков". Ранее морскими дронами совершён теракт на Крымском мосту.

Как защититься?

Таким образом, просматривается тенденция усиления атак морскими дронами гражданских объектов РФ и расширения их географии.

Защититься здесь очень сложно, так как они могут быть выпущены и с побережья, и с кораблей иностранного торгового флота.

Политик Олег Царёв напоминает в Telegram, что во время Великой Отечественной войны все порты и бухты без исключения были перекрыты сетями и бонами, и предлагает "ускориться с установкой пассивной защиты на наши порты".

Необходимо также создавать службу мониторинга с воздуха и кардинально — надо выигрывать в СВО, атаки на порты РФ — дополнительная мотивация.

Автором же распространённого видео в соцсетях должны заняться сотрудники ФСБ. Такие видео в публичном поле с географической привязкой показывают ВСУ и последствия ударов, и как ведётся оборона инфраструктуры.

В этом плане минобороны должно сделать выводы из замалчивания очевидных фактов, которые фиксируются, возможно, агентами ВСУ.

РФ мощнее и решительнее атакует украинские порты

Конечно, если сравнить последствия двух атак на порты Украины Измаил и Рени и на Новороссийск, то они в пользу РФ.

2 августа ВКС РФ ударили по ключевому порту Одесской области Измаилу, из которого зерно на баржах перевозится в румынскую Констанцу. Были уничтожены несколько складов горючего и бункеров, а вспыхнувшие пожары не удалось потушить даже спустя 24 часа после атаки. Представители Румынии сообщают, что 4 августа дельта Дуная перегружена, на рейде стоят 60 судов.

Ранее удар по порту Рени привёл также к полному разрушению портовых структур.

Читайте по теме:

ВСУ совершили целый ряд попыток атак по российским регионам, включая Крым

Украина погибает. Наёмники, бегите или станете "козлами отпущения"

ВСУ атаковали дроном российский танкер: ящик Пандоры в Чёрном море открыт