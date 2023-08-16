Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Приходько

Экс-командир ОСН "Витязь" рассказал о связи между нынешними достижениями России в СВО и "Бахмутской мясорубкой" ЧВК "Вагнер"

2:53
Силовые структуры » Военные новости

Полковник, экс-командир ОСН "Витязь" Николай Соловьев не исключил положительного влияния действий ЧВК "Вагнер" в зоне СВО. По его мнению, бойцы группы обладают серьезным боевым опытом, который был получен в том числе в африканских операциях. Их достижения могли способствовать поднятию боевого духа и деморализацию ВСУ.

Экс-командир ОСН "Витязь" рассказал о связи между нынешними достижениями России в СВО и "Бахмутской мясорубкой" ЧВК "Вагнер"
Фото: YouTube

Операция "Бахмутская мясорубка" ЧВК "Вагнер" в Артемовске могла оказать серьезное влияние на дальнейший ход СВО. В частности, отвлечение внимания ВСУ и "перемалывание" части вражеских резервов могли помочь ВС РФ выиграть время для подготовки к украинскому контрнаступлению и подготовки мобилизованных в прошлом году. Об этом мы поговорили с полковником и экс-командиром ОСН "Витязь" Николаем Соловьевым.

Также он не исключил, что операция "вагнеровцев" в Артемовске (Бахмуте) смогла воодушевить российское общество, а киевский режим был деморализован. По словам эксперта, у ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина за плечами серьезный боевой опыт, включая успешное выполнение задач в Африке.

"Ребята из ЧВК они тоже прошли большую школу, в том числе в Африке, они были подготовлены, поэтому они были задействованы. А что касается духа, моральной подготовки, здесь во многом и информационное освещение играет роль, особенно для гражданских. Ну и момент, что, когда шла мобилизация, в плане подготовки, морального духа это имело значение. При этом кадровые офицеры и бойцы всегда готовы выполнить любую задачу", — рассказал Соловьев.

Напомним, операция "Бахмутская мясорубка" шла семь месяцев. В ее ходе были освобождены несколько населенных пунктов, включая Соледар и Артемовск, а также уничтожены значительные силы противника. Глава ЧВК Пригожин смог спровоцировать киевский режим на защиту города "до последнего украинца". В "мясорубку" бросались все новые силы, а "музыканты" их методично уничтожали.

Значимость достижений группы в зоне проведения СВО ранее отметили другие эксперты. Например, политический аналитик Богдан Безпалько рассказал СМИ, что своими действиями "музыканты" не только оттянули значительные силы врага на себя и успешно их уничтожили, но и оказали серьезное информационно-психологическое давление на ВСУ и их командование.

Эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин связал провал летнего контрнаступления ВСУ на всех фронтах с результатами "Бахмутской мясорубки".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы бахмут артемовск андрей кошкин богдан безпалько евгений пригожин
Новости
Российские туристы смогут расплачиваться картой Мир ещё в одной стране
Россияне бросились скупать легковые автомобили с пробегом
За минувшие полгода спрос на автомобили премиум-сегмента на Украине увеличился в два раза
Ордуханян: США отправят воевать с Россией половину Европы
Newsweek: итоги контрнаступления ВСУ привели к расколу в правительстве Украины
Бесчинства и повальный алкоголизм туристов: на популярном курорте уже не знают, как бороться с отдыхающими
Ищенко назвал позитивные и негативные мировые события для России
На Камчатке повар избил барменшу ногами за сделанное замечание
Американский боксёр поразился мудростью Владимира Путина
Carlsberg намерен защитить свою долю в "Балтике"
Популярное
В Калуге на заводе "Фольксваген" снова стартует выпуск авто. Власти пока не уточнили, какие это будут машины

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поделился важными новостями на международном форуме "Армия — 2023", который прошел во вторник, 15 августа. Он рассказал о возможном начале производства на бывшем заводе "Фольксваген" в Калуге уже в этом году, а также поделился надеждами на восстановление работы завода "Мерседес".

На калужском "Фольксвагене" возобновится выпуск автомобилей
56-летней Ладе Дэнс угрожают убийством после аварии
Ладе Дэнс угрожают убийством
"Нам не хватало техники": бойцы "Востока" рассказали про бои за Урожайное
Трампу уже выбрали тюрьму: какая судьба ждёт экс-президента США
Когда-то русские гордились своим сельским хозяйством Сергей Лебедев Сербию и Хорватию разделяют призраки бывших войн Михаил Плисюк Откуда ждать атаку Крымского моста — военспецы оценили защиту Олег Володин
В НАТО открыли дверь для переговоров с РФ по Украине: "мир в обмен на территории"
Здоровому человеку страшно ехать в Европу, заявил директор СВР
Мужчина в футболке сотрудника Wildberries совершил попытку изнасиловать девушку
Мужчина в футболке сотрудника Wildberries совершил попытку изнасиловать девушку
Последние материалы
Ордуханян: США отправят воевать с Россией половину Европы
Newsweek: итоги контрнаступления ВСУ привели к расколу в правительстве Украины
Бесчинства и повальный алкоголизм туристов: на популярном курорте уже не знают, как бороться с отдыхающими
Ищенко назвал позитивные и негативные мировые события для России
На Камчатке повар избил барменшу ногами за сделанное замечание
Американский боксёр поразился мудростью Владимира Путина
Carlsberg намерен защитить свою долю в "Балтике"
Mercedes и BMW приостановили доступ российских дилеров к своему программному обеспечению
Диетолог Елена Соломатина опровергла пользу всем известного спортивного упражнения
Экс-командир ОСН "Витязь" рассказал о связи между нынешними достижениями России в СВО и "Бахмутской мясорубкой" ЧВК "Вагнер"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников