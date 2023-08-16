Экс-командир ОСН "Витязь" рассказал о связи между нынешними достижениями России в СВО и "Бахмутской мясорубкой" ЧВК "Вагнер"

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Полковник, экс-командир ОСН "Витязь" Николай Соловьев не исключил положительного влияния действий ЧВК "Вагнер" в зоне СВО. По его мнению, бойцы группы обладают серьезным боевым опытом, который был получен в том числе в африканских операциях. Их достижения могли способствовать поднятию боевого духа и деморализацию ВСУ.

Фото: YouTube

Операция "Бахмутская мясорубка" ЧВК "Вагнер" в Артемовске могла оказать серьезное влияние на дальнейший ход СВО. В частности, отвлечение внимания ВСУ и "перемалывание" части вражеских резервов могли помочь ВС РФ выиграть время для подготовки к украинскому контрнаступлению и подготовки мобилизованных в прошлом году. Об этом мы поговорили с полковником и экс-командиром ОСН "Витязь" Николаем Соловьевым.

Также он не исключил, что операция "вагнеровцев" в Артемовске (Бахмуте) смогла воодушевить российское общество, а киевский режим был деморализован. По словам эксперта, у ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина за плечами серьезный боевой опыт, включая успешное выполнение задач в Африке.

"Ребята из ЧВК они тоже прошли большую школу, в том числе в Африке, они были подготовлены, поэтому они были задействованы. А что касается духа, моральной подготовки, здесь во многом и информационное освещение играет роль, особенно для гражданских. Ну и момент, что, когда шла мобилизация, в плане подготовки, морального духа это имело значение. При этом кадровые офицеры и бойцы всегда готовы выполнить любую задачу", — рассказал Соловьев.

Напомним, операция "Бахмутская мясорубка" шла семь месяцев. В ее ходе были освобождены несколько населенных пунктов, включая Соледар и Артемовск, а также уничтожены значительные силы противника. Глава ЧВК Пригожин смог спровоцировать киевский режим на защиту города "до последнего украинца". В "мясорубку" бросались все новые силы, а "музыканты" их методично уничтожали.

Значимость достижений группы в зоне проведения СВО ранее отметили другие эксперты. Например, политический аналитик Богдан Безпалько рассказал СМИ, что своими действиями "музыканты" не только оттянули значительные силы врага на себя и успешно их уничтожили, но и оказали серьезное информационно-психологическое давление на ВСУ и их командование.

Эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин связал провал летнего контрнаступления ВСУ на всех фронтах с результатами "Бахмутской мясорубки".