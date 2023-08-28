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Любовь Степушова

Залужный будет решать судьбу Украины. Так решили в НАТО

4:37
Силовые структуры » Военные новости

Кураторы из НАТО совещались с главкомом ВСУ Валерием Залужным наедине на польской границе. Последние события показывают, о чём был разговор.

Залужный будет решать судьбу Украины. Так решили в НАТО
Фото: https://cdn.iha.com.tr/

Залужный совещался с кураторами из НАТО без Зеленского

В середине августа командование НАТО провело секретное совещание с главкомом ВСУ Валерием Залужным и его "командой" на польской границе, пишет The Guardian.

Новость подтвердил cоветник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. По его словам, Залужный часто проводит переговоры с США и Великобританией, так как они лучше остальных "знают и понимают, что происходит на фронте".

Встреча, по данным британской газеты, длилась пять часов, и её целью было "перезагрузить" военную стратегию Украины в связи с "остановившимся прогрессом контрнаступления" ВСУ. Также обсуждались "планы боевых действий на предстоящую "изнурительную зиму" и на перспективу, поскольку в 2024 году военные действия не прекратятся.

Со стороны НАТО присутствовали:

  • главнокомандующий НАТО, генерал Кристофер Каволи (США);
  • адмирал Энтони Радакин (Британия).

Радакин до этой встречи с Залужным, по данным Guardian, встретился в Киеве с президентом Владимиром Зеленским. Газета описывает Радакина как главного переговорщика по Украине от НАТО.

Совещание необходимо было провести, так как прежняя стратегия удушения РФ вместе с "прыжком" ВСУ к Азовскому морю провалилась. Провалилась и попытка вернуть под контроль Артёмовск, также рухнули надежды на внутриполитические потрясения в РФ.

Поэтому, очевидно, что оптимистические оценки, которые раздувались пропагандой, были отложены в сторону, и обсуждались реалии.

О чём договорились Радакин и Залужный

После упомянутого совещания прошло уже две недели, и уже можно сделать вывод, о чём договорились Радакин и Залужный.

  1. Сосредоточиться на одном главном направлении. Это Работино - затем Токмак, откуда уже можно стрелять артиллерией по Мелитополю. "Я думаю, вы можете видеть, что они концентрируются на Запорожском фронте", — сказал один из инсайдеров The Guardian. Об этом же говорит и приостановка наступления ВСУ под Артёмовском. Более того, оттуда Залужный уже перебросил ударные подразделения на Запорожское направление.
  2. Снизить требования к РФ. Президент Украины намекнул в интервью Наталье Мосийчук о готовности начать переговоры с Москвой "в случае выхода на административную границу Крыма". То есть Крым снимается с повестки немедленных территориальных претензий Киева к Москве.
  3. Продолжать "раскачивать режим Путина". Это и рейды ДРГ, и удары беспилотниками и ракетами. Каждый день такие теракты фиксируются в РФ от приграничных районов до Москвы.
  4. Так как Зеленского на совещании не было, то главкому ВСУ сказали без обиняков — не будет прорыва, не будет никакой помощи, и был поставлен дедлайн — месяц, в октябре начнутся дожди. Возможно, что ему пообещали за успех карьеру политика. На намечающихся на Украине всеобщих выборах заменить "95 квартал" на Залужного с Виталием Кличко кураторам не составит труда.

Обстановка вокруг Работино

Главное сейчас — это небольшое седло Работино. Обстановка там, как пишут российские военные Telegram-каналы, накалена на порядок выше, чем в Артёмовске на пике боёв. Тем не менее, юг села ВС РФ держат крепко, контратакуя. Помогает то, что позиции российской армии находятся на высотах, что позволяет артиллерии уничтожать всё и активная оборона. Воюют там части ВДВ, морская пехота и мобилизованные части.

Telegram-канал "Рыбарь" сообщает, что заявления о прорыве ВСУ к Новопокровке якобы после взятия Работино не соответствуют действительности. ВСУ также пытались прорваться к Вербовому с запада при поддержке артиллерии и авиации, но атака была отбита и они отошли обратно.

Как пишет Telegram-канал "Образ будущего", проверяется информация о прибытии в Запорожье Валерия Залужного, а в Работино — переброски двух бригад на основе ССО, прошедших обучение в Швеции и Канаде.

Впереди у российской армии главные бои.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы нато польша валерий залужный владимир зеленский
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