Кураторы из НАТО совещались с главкомом ВСУ Валерием Залужным наедине на польской границе. Последние события показывают, о чём был разговор.
В середине августа командование НАТО провело секретное совещание с главкомом ВСУ Валерием Залужным и его "командой" на польской границе, пишет The Guardian.
Новость подтвердил cоветник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. По его словам, Залужный часто проводит переговоры с США и Великобританией, так как они лучше остальных "знают и понимают, что происходит на фронте".
Встреча, по данным британской газеты, длилась пять часов, и её целью было "перезагрузить" военную стратегию Украины в связи с "остановившимся прогрессом контрнаступления" ВСУ. Также обсуждались "планы боевых действий на предстоящую "изнурительную зиму" и на перспективу, поскольку в 2024 году военные действия не прекратятся.
Со стороны НАТО присутствовали:
Радакин до этой встречи с Залужным, по данным Guardian, встретился в Киеве с президентом Владимиром Зеленским. Газета описывает Радакина как главного переговорщика по Украине от НАТО.
Совещание необходимо было провести, так как прежняя стратегия удушения РФ вместе с "прыжком" ВСУ к Азовскому морю провалилась. Провалилась и попытка вернуть под контроль Артёмовск, также рухнули надежды на внутриполитические потрясения в РФ.
Поэтому, очевидно, что оптимистические оценки, которые раздувались пропагандой, были отложены в сторону, и обсуждались реалии.
После упомянутого совещания прошло уже две недели, и уже можно сделать вывод, о чём договорились Радакин и Залужный.
Главное сейчас — это небольшое седло Работино. Обстановка там, как пишут российские военные Telegram-каналы, накалена на порядок выше, чем в Артёмовске на пике боёв. Тем не менее, юг села ВС РФ держат крепко, контратакуя. Помогает то, что позиции российской армии находятся на высотах, что позволяет артиллерии уничтожать всё и активная оборона. Воюют там части ВДВ, морская пехота и мобилизованные части.
Telegram-канал "Рыбарь" сообщает, что заявления о прорыве ВСУ к Новопокровке якобы после взятия Работино не соответствуют действительности. ВСУ также пытались прорваться к Вербовому с запада при поддержке артиллерии и авиации, но атака была отбита и они отошли обратно.
Как пишет Telegram-канал "Образ будущего", проверяется информация о прибытии в Запорожье Валерия Залужного, а в Работино — переброски двух бригад на основе ССО, прошедших обучение в Швеции и Канаде.
Впереди у российской армии главные бои.
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