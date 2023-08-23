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Любовь Степушова

В США нашли выход из неудач контрнаступления ВСУ. Поможет ли?

4:39
Силовые структуры » Военные новости

На Западе продолжают искать виноватых в провале украинского контрнаступления и предлагают варианты, как поправить положение.

В США нашли выход из неудач контрнаступления ВСУ. Поможет ли?
Фото: mybroadband.co.za

ВСУ надо срочно бросать все силы на Мелитополь

Вслед за Time, которая критиковала тактику наступления украинской армии в лоб, и Newsweek, где возмущались рискованным использованием ВСУ западных танков, появилось большое исследование ситуации на поле боя в The New York Times.

Американские эксперты, опрошенные газетой, полагают, что Киеву надо срочно надо снимать боеспособные части из-под Артёмовска и усиливать наступательный кулак в Запорожье. Только быстрое взятие на Мелитополя гарантирует цели, заявленные Украиной, считают они.

Однако некоторые аналитики выражают мнение, что прогресс может быть "слишком незначительным и слишком запоздалым, так как русские солдаты научились обороняться, в том числе путём дистанционного минирования, и их позиции эшелонированы".

Кроме того, переброска резервов опасно оголяет "восточный фронт" с наступлением России в сторону Купянска.

Неудачи ВСУ будут стоить Байдену нового президентства

В Пентагоне, как пишет газета, с себя вины тоже не снимают, заявляя, что в ведомстве работают "поколения офицеров, которые никогда не сталкивались с войной такого масштаба и интенсивности". А американская военная доктрина "никогда не проверялась в таких условиях, как на Украине, где российская электронная война блокирует связь и GPS-навигацию".

Ранее разведка США тоже дала негативный сценарий по результатам контрнаступления ВСУ. Что в таких случаях делать президенту США Джо Байдену, неизвестно, но всех "собак повесят на него", и это будет означать проигрыш президентских выборов демократами в 2024 году.

Разве только виноватыми будут определены "кусты", дожди и морозы.

Неудачи ВСУ будут стоить Зеленскому жизни

На Украине в военных неудачах винят:

  • собственную пропаганду, которая уверяла в лёгкой победе, но получилось наоборот;
  • западную пропаганду; так, представитель ВСУ Анна Маляр заявила что из-за публикаций СМИ о введении в бой 82-й бригады на запорожском фронте по ней за сутки было нанесено пять авиаударов; затем швейцарская газета пожаловалась на трудности к доступу на фронт, якобы журналистам западных изданий в этом отказывают;
  • снижение мотивации солдат ВСУ из-за "мясных штурмов" и "могилизации", и в тылу — никто уже не донатит на ВСУ, так как нет денег и бесит коррупция;
  • провальную тактику руководства ВСУ, нельзя было наступать, не имея преимущества в авиации и в отсутствии средств ПВО;
  • США и ЕС, которые медлили с поставками оружия.

Если ВС РФ перейдут в удачное наступление, то его итоги будут стоить Владимиру Зеленскому жизни, во всяком случае политической.

Россия "виновата" в провале контрнаступления ВСУ

На самом деле "виноваты" в провале украинского контрнаступления российский солдат и российское военно-политическое руководство. Первый вцепился намертво в русскую землю, а второе сумело организовать оборону, провести слаживание мобилизованных, наладить ВПК, реализовать программы БПЛА.

"Ни количественный перевес, ни западное вооружение не стали для противника главными критериями успеха. Включились механизмы, которые, как правило, при работе над картой не учитываются. Мы упёрлись, их пропагандистская накачка проиграла условным рефлексам, которые перед лицом смерти сильнее всех пузыристых установок, — и всё пошло не так", — пишет Александр Ходаковский в Telegram.

По его словам, очень большой процент российских солдат всех категорий: и добровольцы, и мобилизованные, и кадровые, — считают, что они прибыли на землю Донбасса, чтобы помочь устоять против Украины.

"Сейчас в эту землю пролито столько русской крови, что сказать про неё, что это не русская земля в прямом, а не историческом смысле — не имеет права никто", — написал бывший командир батальона "Восток", а сейчас один из руководителей Росгвардии ДНР.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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