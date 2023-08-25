Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар

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Работино — небольшое село в Запорожской области, которое ВСУ хотят непременно взять, а ВС РФ — отстоять. Для командиров с обеих сторон фронта оно стало сакральной целью.

Фото: https://t.me/stranaua/98616

Сакральное село Работино

В ВСУ ещё в среду, 23 августа, заявили об освобождении села Работино под свой праздник — День незалежности. Однако это не так. Ценой колоссальных потерь (без поддержки артиллерии) в четверг, 24 августа, они смогли достигнуть первого оборонительного рубежа инженерных заграждений на юге этого населённого пункта, пишет Telegram-канал "Шторм Осетия". Однако "к утру были уничтожены в полном составе".

Telegram-канал "Позывной "Осетин" российского военнослужащего подчёркивает, что бои продолжаются "ежеминутно".

"Рубка жёсткая, потери с обеих сторон немаленькие, нашим помогает авиация, это хороший плюс. Всех командиров с обеих сторон сейчас волнует только Работино", — подчеркнул "Осетин".

Аналитический Telеgram-канал "Рыбарь" указывает, что "село, а точнее, контроль над ним, стал для украинских властей чем-то сакральным", штурмуя его с 24 августа. ВСУ атакуют и восточнее, до направления на Малую Токмачку, указывают авторы.

"К ночи наши силы вскрыли переброску колонны из 82 единиц бронетехники ВСУ к Орехову, возможен удар на Вербовое, в радиоперехватах слышна иностранная речь", — пишет "Рыбарь".

"Это не борьба с повстанцами, а Курск"

ВСУ изменили тактику штурма: сначала идёт пехота, а только затем тяжёлая техника. Наступает 82-я бригада, которая несёт потери, в том числе от дружественного огня, из-за плохой связи Starlink. Центр Работино практически разрушен, нет уже ни школы, ни флага на ней, которым хвалились в соцсетях украинские солдаты.

Telegram-канал "Шёпот фронта" пишет, что на 14 часов 25 августа южная часть села "ещё не оставлена, но тяжко, когда на тебя третий месяц прёт армада… и так неплохо отметелили противника".

ВСУ будут продолжать наступать. Как пишет The Wall Street Journal, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что они находятся на пороге прорыва. Но он предупредил западных стратегов, что это будет нелегко.

"Это не борьба с повстанцами. Это Курск", — сказал Залужный.

Вероятно, поэтому он придерживает резервы на юге, опасается получить контрудар во фланги, который на Курской дуге обвалил фронт и фактически решил исход Великой Отечественной войны.

У России есть ответ

Через Работино лежит путь на Токмак — это приоритетная цель ВСУ на запорожском направлении, считает военный эксперт Юрий Подоляка. ВСУ будут рваться на Работино, это самый короткий и удобный путь, чтобы прорваться и атаковать во фланги позиции ВС РФ, считает эксперт.

У Подоляки "есть информация, что в течение ближайших 30 дней мы кое-что предъявим противнику":

"У нас есть возможности, я их знаю. Всё зависит от военного руководства: какую дату назначат. И я очень надеюсь, что уже в летнюю кампанию мы всё увидим".

Вероятно, речь идёт о стягивании свежих сил в район потенциального прорыва, вспомним о 250 тысячах бойцов в резерве, о которых говорил Александр Лукашенко в недавнем интервью украинской журналистке, заявив, что они "порвут вас" (украинцев). Также, вероятно, речь идёт и о накопленной огневой мощи.

Во многом украинский план наступления строился на чистой психологии, что ВСУ ударят и русский солдат побежит. Но никто не побежал. Российский план не основывается на психологии, никто его не знает, и поэтому он будет успешным.

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