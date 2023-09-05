AT и Missile Threat: один путинский "Сармат" сожжёт Британию или Францию

Россия больше не ведёт с США переговоры о контроле над ядерным оружием, зато новая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" обладает "масштабными разрушительными характеристиками".

Фото: https://eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm?id=12169081@egNews

Как пишет AT, комплекс РС-28 "Сармат” представляет значительный скачок в российской технологии МБР. Постановка на дежурство этих изделий ВПК ознаменовала новый этап противостояния Москвы с Западом на Украине.

По данным сайта Missile Threat, комплекс РС-28 "Сармат” постепенно заменит устаревший парк межконтинентальных баллистических ракет Р-36М "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана”).

В итоговом своём варианте РС-28 "Сармат” представляет собой трехступенчатую жидкотопливную ракету:

с длиной 35,3 метра, шириной 3 метра и массой 208,1 тонны,

с дальностью полета 18 000 километров.

с зарядом весом до 10 тонн — в том числе возможно сочетание из 10 больших и 16 меньших боеголовок, а также средств противодействия или гиперзвуковых планирующих средств.

По данным западных аналитиков (в том же докладе BAS "Сармат" упоминается аж 12 раз!), РС-28 может бросить вызов имеющимся системам контроля вооружений и запутать логику стратегического сдерживания.

В статье Центра стратегических и международных исследований от февраля 2023 года Хетер Уильямс поясняет, что так российская армия расширит стратегический ядерный арсенал и выйдет за рамки, предусмотренные СНВ-3.

Кстати, отдельного внимания заслуживает безъядерная модификация, которая лишь за счёт скорости (до 9,5 км/c) и массы головной части обеспечивает поражение защищённых объектов противника без применения спецбоеприпаса. Проще говоря, можно запустить "Сармат" по врагу, чтобы снести его бункеры, штабы, и т. д без ядерного взрыва.

В шахтах у "Сарматов" встроен модуль активной защиты "Мозырь" для охраны от высокоточного оружия, например, крылатых ракет и планирующих бомб. Также сама шахта обычно защищена от близких ядерных взрывов (до 300 метров), а ракета "умеет" взлетать в условиях тотальной ядерной войны — когда вокруг "атомные грибы до горизонта".

Основная задача комплекса — не доставка максимального числа боеголовок (у предыдущего поколения 10), а гарантированное нанесение ответного удара. Готовность комплекса к пуску благодаря использованию новой технической базы уже не 15 минут, а всего 60 секунд.

Сигнал для пуска "Сарматов" (как и других ракет), как и везде в РВСН, дает боевая автоматизированная система управления (БАСУ) — в том числе с "ядерного чемоданчика" президента или из условного бункера в Ямантау, и т. д.

Таким образом, противники знают — каким бы мощным и внезапным ни был бы первый удар, РС-28 "Сармат" ответит.

Причем ответить он может через любой полюс Земли — благо, "Сармат" создан по советской концепции "орбитальной бомбардировки", у него глобальная дальность и самый быстрый разгон на старте — из всех советских и западных ракет.

По данным ЦРУ и Пентагона, ракета может на практике уничтожить регион площадью до 700 тысяч кв. км, а также обрушить половину береговой линии любого континента.

"Сармат" полностью собран из отечественных деталей — в нём нет даже украинских и белорусских запчастей (такие были в комплексе "Воевода" ("Сатана").

Как ранее писала Pravda. Ru, российские Вооруженные силы также готовятся к одновременному супер-пуску (учебному) новых ракет - скоро в небо уйдут "Циркон", "Оникс", "Булава" и сам "Сармат".