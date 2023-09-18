Пользуясь тем, что над нейтральными водами сбивать самолёты запрещено, авиация США и НАТО устраивает учебные ядерные бомбардировки Крыма и помогает ВСУ атаковать Севастополь, Крымский мост и материковую Россию.
Так, 15 сентября американцы вновь учебно бомбили Крым.
Согласно данным сервисов слежения за военной авиацией (называются Planeradar, FR24, ADS-B Exchange и порталы радиоперехвата), стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress отрабатывал "прорыв ПВО" региона крылатыми ракетами для освобождения коридора для ракет ядерных.
Военные альянса в очередной раз тренировались в атаке на "пузырь запрета доступа A2/AD" — неприступную крепость из ПВО, ВКС, РЭБ, береговых ракетных систем и флота, развёрнутую в Крыму.
Впрочем Крым не является единственной целью — зимой-2023 американские B-52H уже учебно "отстрелялись" по Балтфлоту в Петербурге и Калининграде.
Отметим, что в 2018 году порталом OSINT было перехвачено "сообщение о чрезвычайных действиях" — пусть и учебный, но всамделишный кодированный приказ бомбардировщикам на пуск (опять же учебный и виртуальный) ядерных ракет. Всё это действо называлось "противодействием России", так что направление полёта ракет понятно.
Кроме того, военные специалисты и военкоры, а также участники сообществ вроде "Flightradar24", "Воздушная обстановка" и т. д. отмечают: почти все без исключения атаки БПЛА, ракетами, морскими беспилотниками (по флоту, мосту, танкерам) и попытки высадки ДРГ ГУР и ВСУ сопровождались усилением активности разведывательной авиации НАТО и США в черноморском регионе.
Известно, что самолёты-разведчики "Авакс" в различных модификациях, Global Hawk и "Жнецы" во время всех атак ВСУ (или перед ними) осуществляли для Украины разведку, наводку и корректировку дальнейших ударов по России.
Например, во время последних попыток ВСУ атаковать Крым и Севастополь в небе находились поочередно, группами или все сразу:
Сбивать авиаобъекты без объявления Чёрного моря "зоной учений со стрельбами" (где, как писала Pravda.Ru, ракета "случайно" может задеть разведчика) Россия не может — они находятся над нейтральными водами.
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