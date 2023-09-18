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Олег Володин

Авиация НАТО у Крыма: тренировка ядерного и наведение ударов ВСУ

3:46
Силовые структуры » Военные новости

Пользуясь тем, что над нейтральными водами сбивать самолёты запрещено, авиация США и НАТО устраивает учебные ядерные бомбардировки Крыма и помогает ВСУ атаковать Севастополь, Крымский мост и материковую Россию.

Авиация НАТО у Крыма: тренировка ядерного и наведение ударов ВСУ
Фото: Youtube

Так, 15 сентября американцы вновь учебно бомбили Крым.

Согласно данным сервисов слежения за военной авиацией (называются Planeradar, FR24, ADS-B Exchange и порталы радиоперехвата), стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress отрабатывал "прорыв ПВО" региона крылатыми ракетами для освобождения коридора для ракет ядерных.

Военные альянса в очередной раз тренировались в атаке на "пузырь запрета доступа A2/AD" — неприступную крепость из ПВО, ВКС, РЭБ, береговых ракетных систем и флота, развёрнутую в Крыму.

Впрочем Крым не является единственной целью — зимой-2023 американские B-52H уже учебно "отстрелялись" по Балтфлоту в Петербурге и Калининграде.

Отметим, что в 2018 году порталом OSINT было перехвачено "сообщение о чрезвычайных действиях" — пусть и учебный, но всамделишный кодированный приказ бомбардировщикам на пуск (опять же учебный и виртуальный) ядерных ракет. Всё это действо называлось "противодействием России", так что направление полёта ракет понятно.

Кроме того, военные специалисты и военкоры, а также участники сообществ вроде "Flightradar24", "Воздушная обстановка" и т. д. отмечают: почти все без исключения атаки БПЛА, ракетами, морскими беспилотниками (по флоту, мосту, танкерам) и попытки высадки ДРГ ГУР и ВСУ сопровождались усилением активности разведывательной авиации НАТО и США в черноморском регионе.

Известно, что самолёты-разведчики "Авакс" в различных модификациях, Global Hawk и "Жнецы" во время всех атак ВСУ (или перед ними) осуществляли для Украины разведку, наводку и корректировку дальнейших ударов по России.

Например, во время последних попыток ВСУ атаковать Крым и Севастополь в небе находились поочередно, группами или все сразу:

  • стратегический высотный разведчик ВВС США RQ-4 Global Hawk;
  • воздушная платформа дальней радиотехнической и радиолокационной разведки ARTEMIS на базе бизнес-джета Bombardier Challenger 650 с позывным CL60;
  • Boeing E-3A Sentry — натовский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения, стоящий на вооружении ВВС США;
  • турецкий многоцелевой противолодочный самолёт ATR 72600MP, который предназначен для размещения штабов управления союзными боевыми подразделениями, ведения радиоэлектронной разведки;
  • Boeing RC-135W "Rivert” ZZ664 53-й эскадрильи КВВС Великобритании; английский самолёт-разведчик (после утопления "Жнеца" и "случайного" ракетного пуска Су-27 по его собрату) постоянно летает с двумя истребителями сопровождения Typhoon;
  • ударно-разведывательный БПЛА США "Жнец" (MQ-9A Ripper).

Сбивать авиаобъекты без объявления Чёрного моря "зоной учений со стрельбами" (где, как писала Pravda.Ru, ракета "случайно" может задеть разведчика) Россия не может — они находятся над нейтральными водами.

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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