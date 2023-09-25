ВКС РФ ударили по морвокзалу в Одессе, обеспечив нужный медийный эффект

4:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Удар ВКС РФ по высотной гостинице морского вокзала в Одессе — это то, что надо было сделать с точки зрения медийного эффекта. Но и военный присутствовал.

Фото: Силы обороны юга Украины

Важно, что находилось под зданием гостиницы в Одессе

В ночь на понедельник, 25 сентября, ВКС РФ нанесли удар беспилотниками и ракетами по регионам Украины. Украинские источники утверждают, что были использованы ракеты "Калибр" и "Оникс".

В Одессе были поражены:

припортовая инфраструктура, в том числе высотная гостиница морского вокзала,

и зернохранилище.

По сообщениям военкоров, в гостинице размещался личный состав ВСУ. Одесский Telegram-канал "Типичная Одесса" утверждает, что и наёмники.

Telegram-канал "Легитимный" сообщает, что "там мог размещаться кто угодно" — подземный паркинг там очень удобный.

Также уничтожен склад с боеприпасами у посёлка "Большевик". Некоторые районы Одессы до сих пор остаются без света. Крылатые ракеты сначала двигались на север над Винницей, привлекая огонь ПВО, а затем внезапно повернули на юг и начали бить по целям в указанных регионах. ПВО Украины не справилась с задачей.

Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что украинское ПВО не может сбивать российские сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс", так как они летят сначала на высоте более десяти километров, а потом резко опускаются очень низко и летят при этом на сверхзвуковой скорости. Дальность действия ракеты — более 600 километров. Добавим, что она используется для поражения и наземной инфраструктуры в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Почти ежедневные удары по Одесской области

Удары по Одесской области идут уже месяц чуть ли не ежедневно, это вызвано следующими моментами:

имеется очень высокая концентрация самых разных военных объектов, которые не были рассредоточены после окончания действия иммунитета зерновой сделки;

Киев возобновил без согласования с РФ зерновой коридор, из Одессы уже вышли несколько судов с зерном; видимо, стоит задача вывести все зерновые терминалы из строя и прекратить эту самодеятельность;

Одесса — второй регион после Киева, который обеспечен полностью средствами ПВО, в Одесскую область перебросили ЗРК IRIS-T, их уничтожение — одна из задач;

на снимках видно, что гостиница не разрушена, а сгорела, значит, целью было то, что находилось под ней, это военные ВСУ и специалисты НАТО, центры принятия решений, возможно, цеха по производству дронов;

был нужен медийный эффект после подрыва штаба Черноморского флота в Севастополе; не надо чураться этой цели, она обеспечивает победу в информационной войне.

ПВО Украины не справляется с ракетными атаками ВКС РФ

Добавим несколько слов о ПВО Украины. В Приднестровье ночью прилетели две ракеты ПВО ВСУ С-300 (1968 года). Обломки одной обнаружены в селе Кицканы. Эти ракеты были давно списаны и подлежали утилизации, а потом торговцы оружием их решили продать на Украину. Некондиция часто попадает в жилые кварталы украинских городов, но Киев обвиняет в этом россиян, якобы это они обстреливают украинцев ракетами С-300.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что США больше не поставляют системы ПВО Patriot Украине после уничтожения батареи ударом российской ракеты "Кинжал" в мае.

Ещё одной целью ударов ВКС РФ в ночь на понедельник, 25 сентября, стал аэродром Долгинцево в городе Кривой Рог Днепропетровской области, где недавно дальнобойный "Ланцет" уничтожил МиГ-29. Именно с этого аэродрома взлетают самолёты, несущие "Штормы". С мест сообщают о попадании в склад БК с мощной детонацией и об уничтожении ещё одного МиГ-29. Также сообщалось о других взрывах в Кривом Роге.

Читайте по теме:

Дипломатия бессильна: Лавров отдал украинский вопрос на откуп ВС РФ

Украина усилит удары по Крыму. Ответ РФ не просто готовится, он уже есть

Итог саммита США-Украина: альянс проигрывает войну России