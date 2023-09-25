Удар ВКС РФ по высотной гостинице морского вокзала в Одессе — это то, что надо было сделать с точки зрения медийного эффекта. Но и военный присутствовал.
В ночь на понедельник, 25 сентября, ВКС РФ нанесли удар беспилотниками и ракетами по регионам Украины. Украинские источники утверждают, что были использованы ракеты "Калибр" и "Оникс".
В Одессе были поражены:
По сообщениям военкоров, в гостинице размещался личный состав ВСУ. Одесский Telegram-канал "Типичная Одесса" утверждает, что и наёмники.
Telegram-канал "Легитимный" сообщает, что "там мог размещаться кто угодно" — подземный паркинг там очень удобный.
Также уничтожен склад с боеприпасами у посёлка "Большевик". Некоторые районы Одессы до сих пор остаются без света. Крылатые ракеты сначала двигались на север над Винницей, привлекая огонь ПВО, а затем внезапно повернули на юг и начали бить по целям в указанных регионах. ПВО Украины не справилась с задачей.
Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что украинское ПВО не может сбивать российские сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс", так как они летят сначала на высоте более десяти километров, а потом резко опускаются очень низко и летят при этом на сверхзвуковой скорости. Дальность действия ракеты — более 600 километров. Добавим, что она используется для поражения и наземной инфраструктуры в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия.
Удары по Одесской области идут уже месяц чуть ли не ежедневно, это вызвано следующими моментами:
Добавим несколько слов о ПВО Украины. В Приднестровье ночью прилетели две ракеты ПВО ВСУ С-300 (1968 года). Обломки одной обнаружены в селе Кицканы. Эти ракеты были давно списаны и подлежали утилизации, а потом торговцы оружием их решили продать на Украину. Некондиция часто попадает в жилые кварталы украинских городов, но Киев обвиняет в этом россиян, якобы это они обстреливают украинцев ракетами С-300.
Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что США больше не поставляют системы ПВО Patriot Украине после уничтожения батареи ударом российской ракеты "Кинжал" в мае.
Ещё одной целью ударов ВКС РФ в ночь на понедельник, 25 сентября, стал аэродром Долгинцево в городе Кривой Рог Днепропетровской области, где недавно дальнобойный "Ланцет" уничтожил МиГ-29. Именно с этого аэродрома взлетают самолёты, несущие "Штормы". С мест сообщают о попадании в склад БК с мощной детонацией и об уничтожении ещё одного МиГ-29. Также сообщалось о других взрывах в Кривом Роге.
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