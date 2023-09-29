Доклады PM и NF пообещали землянам "боль и ужас" при Третьей мировой

4:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ведущие научно-популярные журналы Запада выпустили доклады о том, что гибель обычных граждан от ядерных ударов в случае Третьей мировой будет ужасно болезненной и "страшной".

Фото: Midjouney: люди смотрят на прилет ядерной боеголовки

"Не хотим, не ждем, но готовы" — таким, видимо, может быть лозунг проводимых в России 3 октября глобальных учений по гражданской обороне. Учения такого размаха — во всех регионах (кроме новых) и в один день — проводятся впервые в современной истории страны.

Журналисты-расследователи уже написали, что тренировка якобы пройдёт с легендой про условия военного положения, наличия "зон радиационных загрязнений" и "разрушения 70% жилья".

Как ранее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, "в условиях расшатывания общепризнанных норм и принципов международного права растёт опасность вооружённых конфликтов ядерных держав".

Проще говоря, Россию могут атаковать ядерным оружием — и властям, силовикам, спасателям, и т. д. нужно быть готовым к спасению населения.

Ранее аналоги проводились в разных регионах в разные дни, да и легенда была помягче. Но, по словам источника, "легенды меняются и подгоняются под современные реалии".

Другие источники говорят, что такие учения проводятся в РФ давно, как минимум с 2017 года — когда "в поле" выводились банки, чиновники, депутаты, чтобы потренироваться обеспечивать жизнь страны после глобального конфликта.

При этом в медиа сообщают о появлении докладов журнала Popular Mechanics и проекта NF.

Аналитики поделились информацией о том, "что люди почувствуют в случае ядерного удара" (если кратко — всё будет очень плохо и даже хуже плохого).

Этот материал был найден интернет-расследователями сразу после спецдоклада RAND о том, что НАТО планомерно доводит и может довести ситуацию до ядерной эскалации с "ударами превентивного возмездия".

Исследование "популяризаторов науки" тоже ничего хорошего не сообщает, по сути, всех землян ждут мучения и трагическая гибель.

По словам авторов, даже гибель в авиакатастрофе "происходит менее болезненно и страшно".

Если начнется ядерный обмен, над городами, скорее всего, произойдут воздушные взрывы. На каждый крупный город РФ нацелено от 1 до 20 боеголовок (на Москву под ПРО — 200), на каждый крупный город США — от 1 до 30 боеголовок на город (Вашингтон, Нью-Йорк — 100), на 14 городов Европы — по 3-10 боеголовок. Что-нибудь долетит обязательно — чисто статистически.

"Технически" все начнётся и закончится одним или несколькими огненными шарами до миллиона градусов по Цельсию, ударной волной, проникающей радиацией, пожарами и выпадением радиоактивных осадков. В последнем случае те, кто останется в живых, очень быстро позавидуют тем, кто умер сразу.

"Повезет" в данном случае тем, кто будет ближе к эпицентру — они умрут быстро и условно говоря, безболезненно. Скорость расщепления ядерным ударом настолько велика, что "обгоняет" скорость передачи боли нейронами, так что люди просто ничего не почувствуют.

Находящиеся чуть дальше обречены на тяжелейшие ожоги, фатальные травмы ударной волной или частями зданий. Люди получат лучевые и термические ожоги, а если выживут — "то быстрые лейкозы", пишут специалисты. Впрочем, они "успокаивают" читателей тем, что "у РФ и США есть противорадиационные препараты".

Впрочем, о последствиях эксперты всё-таки спорят.

Одни называют страшные цифры в пять миллиардов человек, которые погибнут в современной ядерной войне с последующим глобальным голодом, вызванным блокирующей солнечный свет сажей в атмосфере.

Другие заявляют, что "полномасштабная война между США и Россией уничтожит более половины человечества".

Третьи "обнадеживают", что в случае ядерной войны погибнут "всего-то" 530 000 000 человек.

В любом случае, такого развития событий допускать не хотелось бы. Но, как говорили издавна, Si vis pacem para bellum — "Хочешь мира, готовься к войне"…