Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Володин

Доклады PM и NF пообещали землянам "боль и ужас" при Третьей мировой

4:29
Силовые структуры

Ведущие научно-популярные журналы Запада выпустили доклады о том, что гибель обычных граждан от ядерных ударов в случае Третьей мировой будет ужасно болезненной и "страшной".

Доклады PM и NF пообещали землянам "боль и ужас" при Третьей мировой
Фото: Midjouney: люди смотрят на прилет ядерной боеголовки

"Не хотим, не ждем, но готовы" — таким, видимо, может быть лозунг проводимых в России 3 октября глобальных учений по гражданской обороне. Учения такого размаха — во всех регионах (кроме новых) и в один день — проводятся впервые в современной истории страны.

Журналисты-расследователи уже написали, что тренировка якобы пройдёт с легендой про условия военного положения, наличия "зон радиационных загрязнений" и "разрушения 70% жилья".

Как ранее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, "в условиях расшатывания общепризнанных норм и принципов международного права растёт опасность вооружённых конфликтов ядерных держав".

Проще говоря, Россию могут атаковать ядерным оружием — и властям, силовикам, спасателям, и т. д. нужно быть готовым к спасению населения.

Ранее аналоги проводились в разных регионах в разные дни, да и легенда была помягче. Но, по словам источника, "легенды меняются и подгоняются под современные реалии".

Другие источники говорят, что такие учения проводятся в РФ давно, как минимум с 2017 года — когда "в поле" выводились банки, чиновники, депутаты, чтобы потренироваться обеспечивать жизнь страны после глобального конфликта.

При этом в медиа сообщают о появлении докладов журнала Popular Mechanics и проекта NF.

Аналитики поделились информацией о том, "что люди почувствуют в случае ядерного удара" (если кратко — всё будет очень плохо и даже хуже плохого).

Этот материал был найден интернет-расследователями сразу после спецдоклада RAND о том, что НАТО планомерно доводит и может довести ситуацию до ядерной эскалации с "ударами превентивного возмездия".

Исследование "популяризаторов науки" тоже ничего хорошего не сообщает, по сути, всех землян ждут мучения и трагическая гибель.

По словам авторов, даже гибель в авиакатастрофе "происходит менее болезненно и страшно".

Если начнется ядерный обмен, над городами, скорее всего, произойдут воздушные взрывы. На каждый крупный город РФ нацелено от 1 до 20 боеголовок (на Москву под ПРО — 200), на каждый крупный город США — от 1 до 30 боеголовок на город (Вашингтон, Нью-Йорк — 100), на 14 городов Европы — по 3-10 боеголовок. Что-нибудь долетит обязательно — чисто статистически.

"Технически" все начнётся и закончится одним или несколькими огненными шарами до миллиона градусов по Цельсию, ударной волной, проникающей радиацией, пожарами и выпадением радиоактивных осадков. В последнем случае те, кто останется в живых, очень быстро позавидуют тем, кто умер сразу.

"Повезет" в данном случае тем, кто будет ближе к эпицентру — они умрут быстро и условно говоря, безболезненно. Скорость расщепления ядерным ударом настолько велика, что "обгоняет" скорость передачи боли нейронами, так что люди просто ничего не почувствуют.

Находящиеся чуть дальше обречены на тяжелейшие ожоги, фатальные травмы ударной волной или частями зданий. Люди получат лучевые и термические ожоги, а если выживут — "то быстрые лейкозы", пишут специалисты. Впрочем, они "успокаивают" читателей тем, что "у РФ и США есть противорадиационные препараты".

Впрочем, о последствиях эксперты всё-таки спорят.

  • Одни называют страшные цифры в пять миллиардов человек, которые погибнут в современной ядерной войне с последующим глобальным голодом, вызванным блокирующей солнечный свет сажей в атмосфере.
  • Другие заявляют, что "полномасштабная война между США и Россией уничтожит более половины человечества".
  • Третьи "обнадеживают", что в случае ядерной войны погибнут "всего-то" 530 000 000 человек.

В любом случае, такого развития событий допускать не хотелось бы. Но, как говорили издавна, Si vis pacem para bellum — "Хочешь мира, готовься к войне"…

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы мчс анна попова
Новости Все >
TVJ: люди бросают и усыпляют кошек из-за заблуждений об их характере
Садальского возмутила причина, по которой Россия отказалась поставлять уран в США
Жительницу Екатеринбурга нашли убитой на дачном участке: под подозрением работник
Маск поддержал идею об исключении помощи Украине из временного бюджета США
Соседи Аллы Пугачёвой перестали узнавать певицу из-за изменений во внешности артистки
IJERPH: измена из-за неудовлетворенности в сексе бьет по психике сильнее всего
Elite Life: цифровизация жизни является признаком бедности
Листья ореха можно успешно использовать в качестве удобрения
Матвийчук: боеспособность ВСУ становится всё более ограниченной
Собчак сообщила новые подробности о ночном звонке Кадырова: "Не самые простые 40 минут в жизни"
Популярное
Обман не удался: ВСУ набросились на позиции РФ у Спорного

Украинские военнослужащие под видом сдачи в плен предприняли попытку нападения на российские позиции в районе Спорного в Луганской Народной Республике.

Солдаты ВСУ под видом сдачи в плен пытались атаковать позиции РФ у Спорного
Сын Кадырова опубликовал первый пост после скандала с избиением сжигателя Корана
Сын Кадырова выложил первый пост после избиения поджигателя Корана
Варнава показала нового мужа, с которым познакомилась на съёмках
"Над актёрами он просто издевался": Александр Лазарев раскритиковал режиссёра Богомолова
Русская Охта — колыбель Санкт-Петербурга Сергей Лебедев Пещерный русофоб: австрийский политик хочет расчленить Россию Александр Артамонов Новая провокация на севере Косова: Приштина винит Белград Михаил Плисюк
Уролог Малхасян перечислил несколько основных сигналов нездоровья почек
Отношение к туристам: Краснодарский край оказался менее гостеприимным, чем Камчатка и Дагестан
АВТОВАЗ запускает программу онлайн-продаж LADA по заводской цене
АВТОВАЗ запускает программу онлайн-продаж LADA по заводской цене
Последние материалы
TVJ: люди бросают и усыпляют кошек из-за заблуждений об их характере
Садальского возмутила причина, по которой Россия отказалась поставлять уран в США
Жительницу Екатеринбурга нашли убитой на дачном участке: под подозрением работник
Маск поддержал идею об исключении помощи Украине из временного бюджета США
Соседи Аллы Пугачёвой перестали узнавать певицу из-за изменений во внешности артистки
IJERPH: измена из-за неудовлетворенности в сексе бьет по психике сильнее всего
Elite Life: цифровизация жизни является признаком бедности
Листья ореха можно успешно использовать в качестве удобрения
Матвийчук: боеспособность ВСУ становится всё более ограниченной
Собчак сообщила новые подробности о ночном звонке Кадырова: "Не самые простые 40 минут в жизни"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников