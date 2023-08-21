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Любовь Степушова

Для ВСУ сложилась катастрофическая ситуация под Купянском

4:05
Силовые структуры » Военные новости

Для ВСУ в районе Купянска сложилась катастрофическая ситуация из-за наступления ВС РФ. Верховный главнокомандующий Владимир Путин не случайно приезжал в штаб СВО в Ростове-на-Дону.

Для ВСУ сложилась катастрофическая ситуация под Купянском
Фото: Громадське радіо

Левобережный Купянск уже практически российский

В Купянске в воскресенье был взорван мост на реке Оскол, который связывал центр города с левобережной частью.

Как пишет Telegram-канал "Купянский район для своих", по мосту нельзя ездить, машины разворачивают. Вчера "горел КМК (Купянский молочный комбинат) на левом берегу, был прилёт", но пожарные не спешили туда, так как у них теперь выезд на левый берег только через Сеньково или Боровой, сообщает автор канала.

Telegram-rанал MultiXAM пишет, что ВСУ сами подорвали мост - "это сигнал нам, что оборонять восточную часть города они не планируют".

По данным канала, оборонительных сооружений в окрестностях Купянска нет, сейчас ВСУ достраивают линию обороны к западу от города в районе Шевченково. Численность военнослужащих ВСУ на данном участке далека от резервов, необходимых для контрнаступления. На участке стоят мобилизованные части из Одессы и Львова, которые создают видимость присутствия армии.

Другие Telegram-каналы сообщают, что это ВС РФ уничтожили мост с целью отрезать части ВСУ на левом берегу Оскола. Вчера днём началась мощная артподготовку на Купянском направлении. Применялись все виды вооружений в том числе: ТОС "Солнцепёк", РСЗО "Смерч", "Ураган", ФАБы (500, 250).

ВС РФ заняли Синьковку

Также поступают сообщения о взятии под контроль российской армией села Синьковка Харьковской области — в 6 км от Купянска. В его окрестностях шли долгие бои. Информацию для РИА Новости подтвердил глава региона Виталий Ганчев.

Занятие Синьковки даст возможность ВС РФ войскам, двигаясь в обход Петропавловки, продвигаться к северо-восточным окраинам Купянска.

Сообщается также, что южнее этого направления ВС РФ провели танковый прорыв от населённых пунктов Кисловка-Котляровка в направлении на Купянск. Назревает котёл, готовятся понтоны для форсирования Оскола.

Стратегические высоты в предместье Купянска наши, пишет Telegram-канал "Харьковское направление".

Купянск — всё? Зеленский собирает ставку

Переброска резервов на Купянское направление не помогла ВСУ остановить наступление России.  Демонстративный визит в штаб группировки командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского также не помог. Telegram-канал "Резидент" пишет, что Сырский доложил Владимиру Зеленскому об ухудшение ситуации для ВСУ на Купянском направлении, и попросил  "созвать ставку по этому треку".

Поступают пока не подтвержденные данные о том, что офицерский состав ВСУ покинул Купянск. Также полностью эвакуирован весь административный персонал. Ранее выехали военные медики (подтверждено).

На украинских каналах паника.

"Из Купянска кое-кто уже выехал, по всей видимости, всё", пишет Анатолий Шарий в Telegram.

ВС РФ готовят удар в направлении на Харьков

Примечательно, что почти ровно год назад Купянск был оставлен российской армией именно из-за уничтоженных мостов. Это сделало невозможным снабжение города. 

Вероятно, ВС РФ готовятся к масштабному удару, не случайно верховный главнокомандующий Владимир Путин днями ранее посетил штаб СВО в Ростове-на-Дону. Как считает Ганчев, "в ближайшее время выровняется линия фронта для глобального, масштабного наступления на Харьков".

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы купянск владимир путин
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