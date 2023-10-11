ВС РФ продолжают наступление с целью окружения группировки ВСУ в Авдеевке. В котёл, при успехе, попадёт 15-ти тысячная группировка противника.
С утра возобновились сильные бои на окраинах нашего города, пишет Telegram-канал Авдеевка. Ru .
"В данный момент громко на южном и восточном направлении от Авдеевки (по линии промзона — Опытное). Мобильная связь работает с перебоями, мобильный интернет практически отсутствует", — пишут авторы.
Ситуация осложняется тем, что в городе ещё есть мирные жители.
По сообщениям с мест, во второй день наступления ВС РФ "началась зачистка ближайших территорий, "наши не спешат, работает техника с пехотой".
"Террикон (отвал Авдеевского коксохимического завода, АКХЗ) — под российским контролем, но, как оказалось, подземные ходы очень большие и там ещё укрываются солдаты ВСУ. Штурмовые подразделения проводят зачистку", — пишет Авдеевка. Ru.
Блогер Руслан Татаринов публикует видео, как украинцы отступают по обстреливаемой "дороге жизни". Это говорит о том, что достигнуто оперативное окружение Авдеевки.
Это подтверждает Александр Ходаковский в Telegram.
"За прошедшие сутки мы сумели ухудшить положение противника в Авдеевке и вышли на рубежи, с которых можем контролировать сообщение авдеевского гарнизона с остальной группировкой”.
Военные источники в соцсетях регистрируют продвижение ВС РФ от Песок в сторону Северного (с юга на запад от Авдеевки), и особенно удачно — на Степное и Бердычи (с севера на юго-запад). Некоторые утверждают, что бои идут уже на окраинах Бердычей.
ВС РФ также поразили составы и склады на железной дороге в Очеретино, куда пребывали резервы и снабжение для авдеевского фронта. Там же поражена колонна ВСУ — не менее 7 единиц бронетехники.
Telegram-канал "Батальон Восток" пишет, что наступлению "мешает огромный отвал за Авдеевкой в направлении Константиновки — противник засел там и его нужно срочно оттуда выбивать". Авторы подчёркивают, что с него отлично обозреваются все окрестности, а его площадь и состав грунта позволяют закрепить там немало сил и средств.
Telegram-канал "Рыбарь" сообщает, что в целом задача по огневому блокированию и взятию в кольцо Авдеевского укрепрайона выполняется. По мнению авторов, меньше чем за сутки российские войска сумели сделать значительный рывок, который на фоне продвижений в предыдущие месяцы выглядит весьма удивительным и показательным.
Авторы "Рыбаря" затрудняются давать прогноз, но с сохранением темпа наступления Авдеевский укрепрайон будет взят под контроль российских войск. Это в свою очередь позволит снизить интенсивность обстрелов городов Донецкой агломерации со стороны ВСУ.
Активизация российских наступательных операций в районе Авдеевки совпала с другими наступательными действиями - в ЛНР и Запорожской области по линиям: Купянск-Сватово-Кременная, к западу от Орехова и Жеребянки-Пятихатки, где, как сообщается, ВС РФ продвинулись на 2 км вглубь.
Украинские военные паблики пишут, что наступление России идёт по всему "восточному фронту". Можно сделать вывод, что инициатива в СВО перешла к ВС РФ.
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