ВС РФ после мощного удара по позициям ВСУ начали наступление на Авдеевку

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Утром 10 октября ВС РФ провели мощную артподготовку в направлении Авдеевки (ДНР). С позиций ВСУ в этом укрепрайоне ведутся обстрелы Донецка. Наступление развивается.

Фото: Телеграм Юрий Котенок

По позициям ВСУ в Авдеевке нанесён мощный удар

Военкор Александр Коц пишет в Теlegram, что "удары по позициям, командным пунктам, складам с горючим и боепитанием" в Авдеевке идут с перерывами с четырёх утра. Они наносятся, в том числе, авиацией, которая сбрасывает на цели "чугуний с УМПК" (фугасные авиабомбы с модулем наведения).

По словам военкора, такого количества боеприпасов на единицу времени на этом направлении российские войска не применяли очень давно.

"То есть это не рядовая ответка. А прям, как говорится, ад и Израиль", — пишет Коц.

Telegram-канал "Военная хроника" публикует видео "мощнейшего удара по ВСУ под Авдеевкой", подтверждая информацию о том, что с раннего утра "работают все калибры, грохочет реактивная и ствольная артиллерия". По сообщениям очевидцев, от работы российской артиллерии в этом районе "дрожит земля". По предположению авторов канала, ВСУ поймали на попытке провести ротацию личного состава.

Украинские паблики пишут, что ВС РФ собираются штурмовать Авдеевку в лоб.

Авдеевку будут брать с флангов

Однако российский Telegram-канал "Архангел спецназа" уверяет, что Авдеевка — мощный укрепрайон, поэтому "никто не будет брать её в лоб". Авторы сообщают о продвижении ВС РФ по флангам.

"Наш воин идёт по флангам, противник пока не нашёл чем ответить и отводит силы. Враг окапывается за городом, реанимирует старую линию обороны, всё указывает на то, что город они сдадут", — пишет "Архангел спецназа".

По данным канала, сводная группировка ВС РФ на Авдеевском направлении разбита на оперативные группы и действует точечно. В настоящий момент силами разведки занят населённый пункт Бердичи. Противник в ответ наводит ракеты HIMARS. Силами воздушной разведки выявляются точки запуска этих ракет.

Авдеевка укреплена как "Азовсталь"

У авторов канала "опасение вызывает факт того, что противник может заманивать наши силы, чтобы потом массированно ударить из артиллерии, а после пехота выйдет из подземных ходов и будет вести бой с остатками наших сил".

Отметим, что город Авдеевка давно находится в полукольце окружения, однако его долгое время не могли взять из-за подземных укреплений.

Для понимания по укреплениям на Авдеевке в Telegram приводится комментарий специалиста:

"На них работал институт, разрабатывали бетон. Толщина — три-семь метров, в зависимости от района. Часто заливали в бетон танки, чтоб использовать их как ДОТы. И плюс сеть ходов сообщения, по которым они и ротацию проводят, и работают".

Telegram-канал "Авдеевка перекличка" сообщает, что в 11 утра "пожары в городе повсюду, всё в дыму". Горит АКХЗ (Авдеевский коксохимический завод). Отметим, что его сравнивают с "Азовсталью" в Мариуполе по количеству и качеству оборудованных подземных помещений.

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