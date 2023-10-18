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Петр Ермилин

Против России впервые применили американские ракеты ATACMS. Как они показали себя в бою?

Силовые структуры » Военные новости

Против России впервые применили недавно поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ) американские дальнобойные тактические ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS). О том, что были нанесены первые удары, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. Pravda.Ru разбирается в произошедшем.

Против России впервые применили американские ракеты ATACMS. Как они показали себя в бою?
Фото: openverse.org

Telegram-канал Klymenko Time сообщил о сооответствующем заявлении президента Украины, уточнив, что Зеленский поблагодарил главу США за предоставленную возможность.

"Сегодня особая благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Выполняются очень метко — "атакмсы" себя показали", — говорится в сообщении канала.

Цели атак

По данным Telegram-канала WarGonzo, первые удары ATACMS пришлись по аэродрому города Бердянска.

"Сегодня ночью был нанесён удар по бердянскому аэродрому. Предположительно, для атаки использовались американские ракеты дальнего действия ATACMS. Это не первый раз, когда противник пытался нанести удар по объекту базирования нашей авиации. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", — уточнялось в публикации.

В свою очередь глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов подтвердил вышеописанную информацию и раскрыл подробности.

"В Бердянске Запорожской области обнаружены кассетные суббоеприпасы M74 американской оперативно-тактической ракеты ATACMS. Боевики ВСУ сегодня ночью для удара по Бердянску использовали не только ATACMS, но и более дешёвую версию Ground-Launched Small Diameter Bomb или же просто GLSDB.

По официальной версии переговоры между Западом и УГИЛ о передаче ракет только идут, но случившиеся лишний раз подтверждает, что все эти разговоры о переговорах очередная показуха и шоу, точнее - операция информационного прикрытия и легализации поставок", — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин дополнил информацию об атаке по бердянскому аэропорту. В своем Telegram-канале экс-глава "Роскосмоса" также опубликовал фотографию боевого поражающего элемента М74 ракеты ATACMS.

"Да, это боевой поражающий элемент М74 ракеты ATACMS (Army Tactical Missile System). Каждая такая ракета несет кассетную боевую часть, которая нашпигована 275-ю боевыми элементами M74 (на фото и презентации).

Значит, мы не ошиблись.

Итак, сегодня ночью Вооруженные силы Украины ударили по пригороду запорожского Бердянска, впервые применив дальнобойную баллистическую ракету оперативно-тактического комплекса ATACMS производства США, которые тайно осуществили эту поставку на Украину", — уточнил Рогозин.

Долгожданная ракета Киева

В конце октября сообщалось, что все американские ведомства одобрили поставку Вооруженным силам Украины (ВСУ) тактических баллистических ракет ATACMS, слово было за американским лидером Джо Байденом, сообщал сотрудник аппарата Конгресса США в беседе с журналом Foreign Policy.

"Если этого не произойдет, то только потому, что сам Байден сказал нет", — заявил собеседник издания, указав, что все ведомства США согласились на поставку ATACMS. В публикации также указывалось, что "опасения возможной эскалации со стороны России по-прежнему определяют подход США к поставкам вооружений" на Украину.

Однако уже в октябре стало известно о первых поставках ATACMS на Украину. О том, чт о ВСУ получили первую партию ракет, информировала газета The Wall Street Journal. Отмечалось, что было поставлено небольшое количество ракет, которые Украина получила "тайно". По данным источников WSJ, ATACMS должен повысить потенциал и оперативные возможности наступления ВСУ.

Информацию подтвердил и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. — Ред.). Украинский парламентарий, более того, отметил, что ракеты были применены при обстреле Бердянска.

"Ну что, ATACMS уже у нас", — цитирует Гончаренко РИА Новости.

Цель — Крым

Вашингтон может передать ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS, поскольку Киев не достигает желаемого результата на поле боя, сообщал ранее политолог Руслан Бортник. По его словам, Украина может атаковать полуостров Крым, как тыловое обеспечение Южной группировки войск ВС РФ.

"Именно крымские цели, Крымский мост будут главными задачами для ATACMS. США сегодня вынуждены постоянно повышать технологичный уровень украинской армии и повышать ее возможности в силу того, что военные цели не достигаются. Также это элемент угрозы и давления в отношении России — продолжение войны означает повышение технологических возможностей украинской армии и увеличение глубины территории поражаемости", — отмечал в эфире интернет-канала Politeka аналитик.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу бердянск владимир рогов дмитрий рогозин владимир зеленский
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