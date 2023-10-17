Наступление ВС РФ на Авдеевку остановилось. С мест сообщают о причинах

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Наступление ВС РФ с целью окружения Авдеевки, оказалось "активной обороной". Что же дальше?

Фото: Вадим Савицкий

"Двигаться дальше не можем"

"Активной обороной" охарактеризовал наступательные бои у пригорода Донецка главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.

Военкоры и военнослужащие на местах отмечают, что на седьмой день наступательных боёв у Авдеевки канонада стихла, а атакующие действия остановились.

Изначальный план ВС РФ, как представлялось, состоял в том, чтобы обойти город с запада, захватив посёлки:

Северное (наступая с юга),

Степовое и Бердычи (с севера), —

и взять Авдеевку в окружение.

Однако 16 октября россияне остановились под Северным и на ж/д линии в Степовом.

Telegram-канал "ВожакZ" подробно освещает наступление с юга. Если 15 октября автор сообщал о продвижении, то 16 октября он пишет, что "мы упёрлись":

"Двигаться дальше не можем, сразу кроют из всего подряд. Занятые позиции забрасывают кассетами, минами, бьют дронами".

"Ураганы", "Солнцепёки"… Где вы?"

"Вожак" сетует на проблемы с контрбатарейной борьбой и применением кассетных боеприпасов (ВСУ применяют, а ВС РФ "почему-то нет"). Особенно сильно, по его словам, ВСУ стреляют из опорного пункта, организованного в ресторане "Царская охота" (у железной дороги в трёх километрах к востоку от Опытного).

"Ураганы", "Солнцепёки"… Где вы? Снесите уже эту "Царскую охоту"! Помогите нам! Пока держимся на занятых (позициях), но очень трудно, очень. Если не будет такой же мощной артподготовки, как в первый день, мы завязнем там. Я знаю, все ждут победных реляций, но картина немножко другая. Без тяжёлой арты не вывозим", — пишет автор.

"Мы только учимся наступать"

Военный аналитик Борис Рожин пишет в Telegram, что бои к северу и югу от Авдеевки в понедельник, 16 октября, носили позиционный характер. Саму Авдеевку "продолжают обрабатывать", но менее интенсивно, чем на прошлой неделе. По его словам, об окружении авдеевской группировки сейчас речь не идёт, а противник сохраняет доступные коммуникации.

Блогер Юрий Подоляка подчёркивает в Telegram, что после общения с ребятами на местах может сказать, что "всё это надолго и будет точно непросто":

"Мы только учимся наступать, а проблем в наступлении будет больше, чем в обороне".

Telegram-канал "Два майора" приводит "мнение с фронта", согласно которому, на севере был взят под контроль террикон в районе коксохимического завода, что "даёт огромный плюс для разведки и не только". По словам источника канала, главный успех регистрируется со стороны Красногоровки в сторону Бердычей, где нет укреплённых сооружений "на 12 метров под землю".

А на юге каждые 100 метров, пройденные на направлении Опытного/Водяного (там где воюет "Вожак". — Ред.) — огромная победа, указывает источник.

"Самое главное — террикон. Сейчас нашим парням нужно закрепиться на позициях, а разведке выявлять оставшиеся склады с боекомплектом (БК) и отслеживать подвоз новых единиц техники/ БК/ провианта и уничтожать", — пишет он.

"Вожак" поясняет, что значит "закрепиться":

"Это значит под постоянным огнём доставляют мешки, кирки, лопаты, брёвна. Возводят брустверы. Это очень-очень тяжёлая работа! На передке головы не поднять, сразу прилетает".

"А про котёл на ближайшее время стоит забыть, если не хотите увидеть кровавую мясорубку из наших парней", — повторяет вывод всех военных экспертов источник Telegram-канала "Два майора".

Крупная победа нужна России

Украинский Telegram-канал "Резидент" пишет, что Россия готовится к новой военной операции с тактическим названием "Авдеевская удавка". По мнению авторов, Москве важно одержать в СВО крупную победу, при этом заставить ВСУ "сливать резервы", как было в Бахмутовской "мясорубке", чтобы окончательно дискредитировать Украину перед Западом.

Если операция начнётся зимой, то для Киева снова возникнет вопрос, стоит удерживать город до конца или отходить на новые рубежи, которые пока никто не готовит, пишет "Резидент".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на совещании с президентом, что благодаря "нашей активной обороне", "на многих участках нам удаётся улучшить тактическое положение, нигде фактически не допущено какое-либо продвижение ВСУ".

"В целом обстановка выглядит устойчиво, уверенно, войска ведут очень и очень профессиональные действия, проявляют на многих направлениях героизм, уверенность в том, что они не только удержат позиции, но, естественно, продолжат и реализацию тех планов, которые мы наметили", — сказал Шойгу.

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