Под Авдеевкой зафиксировано появление немецких танков Leopard

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В окрестностях населённого пункта Авдеевка, который оставался объектом ожесточённых боев в районе, контролируемом ВСУ, зафиксировано появление танков Leopard 2A6. Эти боевые машины были ранее переданы немецкими властями военным, поддерживаемым киевским режимом.

Фото: openverse.org

"Судя по внешнему виду, это могут быть либо немецкие Leopard 2A6, либо шведские Strv.122 (модификация Leopard 2A5), — сообщает Telegram-канал "Военный осведомитель".

В настоящее время рано говорить об окружении Авдеевки. Перемещение войск российской армии в северном и южном направлениях от города происходит с трудностями, но заметны некоторые успехи. Наблюдается интенсивное использование ствольной и реактивной артиллерии, а также авиации против позиций противника в самом городе и его окрестностях.