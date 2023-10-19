В окрестностях населённого пункта Авдеевка, который оставался объектом ожесточённых боев в районе, контролируемом ВСУ, зафиксировано появление танков Leopard 2A6. Эти боевые машины были ранее переданы немецкими властями военным, поддерживаемым киевским режимом.
"Судя по внешнему виду, это могут быть либо немецкие Leopard 2A6, либо шведские Strv.122 (модификация Leopard 2A5), — сообщает Telegram-канал "Военный осведомитель".
В настоящее время рано говорить об окружении Авдеевки. Перемещение войск российской армии в северном и южном направлениях от города происходит с трудностями, но заметны некоторые успехи. Наблюдается интенсивное использование ствольной и реактивной артиллерии, а также авиации против позиций противника в самом городе и его окрестностях.
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