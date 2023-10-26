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Александр Приходько

Десять тысяч будущих воинов готовят казачьи военно-спортивные клубы Кубани

3:33
Силовые структуры » Военные новости

Свыше 160 военно-спортивных клубов, организованных казаками Кубанского казачьего войска, помимо навыков начальной военной подготовки, в программу занятий включили освоение опыта боевых действий, обретенного добровольцами в ходе СВО.

Десять тысяч будущих воинов готовят казачьи военно-спортивные клубы Кубани
Фото: Всероссийское казачье общество

В Тимашевском районном казачьем обществе организована работа 9 казачьих военно-спортивных клубов, каждый из которых имеет свое направление. Так, "Ратник", "ДШБ" и "Пластуны" — проводят занятия по рукопашному бою, в "Пятой Сотне" казачата отрабатывают мастерство фланкировки, активно посещают ветеранов, участвуют в поминовениях.

Воспитанники военно-спортивного клуба "Лютые", созданного в первые дни спецоперации тимашевским казаком Олегом Матросом, оттачивают азы НВП, тренируя волю и закаляя характер в упражнениях с собственным весом, прыжках, отжиманиях, подтягивании, беге.

— Мой друг, с которым мы создали этот клуб, сегодня теснит противника в зоне боевых действий. Со своей стороны — здесь и сейчас — готовлю таких же смелых, выносливых ребят, которые бы не дрогнули и встали на защиту Родины. Чтобы нацист не топтал наши поля, чтобы не зашел в родной дом, чтобы не надругался над сестрами, женами, над могилами предков… Нам нужно выстоять. Благодаря таким клубам, — уверен Олег Владимирович, — мы сократим время подготовки молодых и сильных духом воинов.

Олег закалён опытом срочной службы в 76-й воздушно-десантной дивизии и участия в первой чеченской кампании. За мужество и отвагу награжден орденом Мужества. Не понаслышке знает, какие опасные моменты возникают при выполнении боевых задач и как важно воину иметь хорошую физическую подготовку и владеть навыками тактической медицины.

Соревнования по страйкболу, лазертагу, пейнтболу для казачьей молодежи всего Тимашевского района Олег Матрос организовывает на полигоне "Пластуны", который сам же и оборудовал. Территория на окраине хутора Лютых — пересеченная местность с остатками пришедших в негодность строений — идеально подходит для военно-тактических игр и практических занятий.

— С воспитанниками клуба мы бываем в воинской части, которая дислоцируется в нашем городе. Инструкторы в клубе знакомят казачат с теорией, а полученные умения и навыки отрабатываем уже во время тренировок на полигоне. Занятия проводят бойцы — участники спецоперации, которые приезжают в отпуск, — рассказал Олег Матрос.

По его словам, тренировки и командные игры по военно-прикладным видам спорта казаки-инструкторы клуба "Лютые" организовывают для казачат вместе со страйкбольными клубами.

— Своими действиями или, напротив, бездействием мы определяем будущее России, — считает Олег. — Завтрашний день будет зависеть от того, как подготовим наших детей к жизни, какие ценности им привьем, будут ли они готовы взять на себя ответственность за судьбу страны. Потому в первую очередь учим ребят отвечать за свои поступки, уважать старших, любить Родину. Казаки, вернувшиеся с СВО, делятся с ними своим духовным и военным опытом и помогают обрести навыки и умение постоять за себя, за свою семью, за товарища и защитить Отчизну.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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