В США отметили мощь российской ракеты "Кинжал"

4:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Аэробаллистическая гиперзвуковая ракета "Кинжал" российского производства отличается особенным военным потенциал, так как она смогла уничтожить поставленный Киеву зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Пэтриот", пишет американский журнал Military Watch Magazine. В своем новом материале американские журналисты оценивает перспективы появления новой функции у этого типа вооружений.

Фото: Kremlin.ru

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Российская баллистическая ракета воздушного базирования Х-47М2 "Кинжал" получит новую возможность изменять целеуказание во время полета, сообщил источник, близкий к ВКС России, которого цитирует государственное ТАСС 25 октября. Созданная на основе ракеты класса "земля-земля" 9М723 комплекса "Искандер-М", которая уже обладает такой возможностью, долгое время считалось, что «Кинжал» также можно перенацелить во время полета. В частности, это было ключевым фактором, отличающим "Искандер" от его советского предшественника ОТР-23 "Ока", поскольку необходимые технологии были разработаны в Советском Союзе для усовершенствованного варианта "Ока-У" до того, как разработка была отменена с окончанием холодной войны.

"Кинжал" приобретает все большее значение в российских вооруженных силах с тех пор, как он впервые был принят на вооружение в конце 2017 года, и на него полагались при развертывании важных операций на театрах военных действий от Арктики и Северо-Восточной Европы до Сирии и Белоруссии. Отсутствие у России значительного количества истребителей пятого поколения и относительно небольшой размер ее военно-воздушных сил по сравнению с численностью ее советских времен или численностью флотов НАТО сделали высокоэффективные асимметричные средства, такие как баллистические ракеты воздушного базирования, особенно важными для поддержания жизнеспособный оборонительный потенциал.

Ракеты "Кинжал" широко применялись на украинском театре военных действий и, как известно, позволили уничтожить недавно доставленные ракетные батареи "Патриот" в украинской столице, Киеве в мае, когда их обстреляли ударные истребители МиГ-31К. Число классов самолетов, способных нести ракеты, расширилось с МиГ-31К и теперь включает бомбардировщик Ту-22М3М, ударный истребитель МиГ-31И и совсем недавно ударный истребитель Су-34, а миниатюрная версия, как сообщается, находится в стадии разработки. для истребителя пятого поколения Су-57.

Поскольку производство ракет выросло в пять раз с момента эскалации конфликта на Украине в феврале 2022 года, ожидается, что очень широко используемые истребители Су-34, которые в настоящее время производятся в больших масштабах, будут оснащены этими ракетами в нескольких единицах. "Кинжал" может поражать цели на расстоянии 2000 км и сочетает в себе высокую маневренность с полубалетной траекторией на малой высоте, что чрезвычайно затрудняет его отслеживание, перехват, а иногда и обнаружение во время полета.

Расширение производства ракет происходило параллельно со значительным увеличением масштабов производства наземных комплексов "Искандер-М" и особенно их ракет 9М723 - в несколько раз до довоенных показателей. Это не только позволило покрыть расходы на ракеты в Украине, но и позволило оснастить ими новые полки как внутри страны, так и в соседней Белоруссии.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты боятся передавать Вооруженным силам Украины ЗРК Patriot после той памятной бомбардировки "Кинжалом" весной. Уже несколько месяцев в информационной повестке отсутствует упоминание об зенитно-ракетных комплексах США на Украине.

По данной теме дал комментарий экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

"Мы не слышали никаких новостей об этой установке уже в течение нескольких месяцев. Ее отправили на Украину, она была взорвана", — отметил аналитик.

По его словам, причиной уничтожения ЗРК стал майский удар российскими ракетами "Кинжал".