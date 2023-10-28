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Любовь Степушова

ВС РФ по окружению Авдеевки применили новую тактику, дезориентируя ВСУ

4:07
Силовые структуры » Военные новости

ВС РФ под Авдеевкой применили новую тактику. Они наступают попеременно то на юге, то на севере, дезориентируя ВСУ. Главная цель россиян — коксохимический завод.

ВС РФ по окружению Авдеевки применили новую тактику, дезориентируя ВСУ
Фото: RT скрин Russia Tuday

Близится окружение Авдеевки

27 октября ВСУ закончили эвакуацию штабов подразделений из Авдеевки, сообщили российские источники. Это говорит о том, что близится окружение города.

Многие СМИ в РФ процитировали мнение немецкого военного обозревателя Юлиана Pёпке из Bild, который также сделал вывод об этом.

"Российские войска вышли к железнодорожной ветке на севере города и подошли к селу Северное на юге. Это привело к сужению коридора, по которому ВСУ могут получать снабжение в Авдеевке с 9 до 7 километров", — заявил Рёпке.

По его мнению, единственный путь на подконтрольные Украине территории остался через село Орловка.

Фактически, немецкий аналитик подтвердил, что проблема Авдеевки для ВСУ настолько серьезная, что западные лидеры уже звонят президенту Владимиру Зеленскому и предупреждают, что потеря города может обойтись ему очень дорого.

Важно взять две ключевые точки обороны ВСУ

По мнению российских аналитиков, важны не километры, о которых говорит Рёпке, а две ключевые точки - террикон Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) и сам завод. Так считает военный блогер и аналитик Юрий Подоляка.

Террикон, констатирует Подоляка, уже находится под контролем ВС РФ, а завод находится от передовых позиций россиян "на расстоянии одного рывка". И именно его потеря, будет для противника роковой, считает Подоляка.

По его словам, стоит ожидать ещё, "как минимум, одной отчаянной атаки ВСУ по направлению к террикону, а потом будем держать кулаки за наших штурмовиков".

ВС РФ изменили тактику замыкания "котла"

По состоянию на 28 октября на севере Авдеевки идёт контрбатарейная борьба, а к югу идут бои в районе Северного и Первомайского. Украинский военный эксперт Константин Машовец считает, что "противник преуспевает по направлению Водяное — Тоненькое", то есть — наступая с юга.

По его словам, ВС РФ наступают "циклически", попеременно активируя то северную, то южную ударные группировки, отказавшись от тотального сплошного наступления, как это было на начальном этапе авдеевской операции. В частности, по его словам, это делается, чтобы "дезорганизовать ответную реакцию со стороны украинского командования", которое не может сконцентрировать силы для обороны.

Многие называют операцию в Авдеевке Мариуполь 2.0 или Бахмут 2.0, но, как видим, в тактике разница есть. Тем не менее, взятие Авдеевки будет не менее символичным, чем Мариуполя или Артёмовска, и в этот раз будет означать начало агонии режима Зеленского и украинского нацизма.

Украинские нацисты уходят от расплаты

У украинских нацистов на фронте осталась только одна мотивация — "убивать русских" и не оставлять им целую инфраструктуру. Судя по радиоперехватам, из Авдеевки выводят "западенцев" и оставляют "днепропетровских дурачков стеречь город, а точнее умирать за власть". То есть военные преступники, которыми кишит город, уходят от расплаты.

Украинский Telegram-канал "Резидент" сообщает, что конфликт между главкомом ВСУ Валерием Залужным и Зеленским сильно обострился на фоне неудачного контрнаступления, которое "дискредитировало военную и финансовую помощь Запада Украине".

"Сейчас противостояние между ними усилилось на фоне обороны Авдеевки, город может повторить судьбу Бахмута и стать причиной авдеевского котла", — пишут авторы канала.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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