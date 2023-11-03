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Олег Володин

"Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ

Силовые структуры » Военные новости

Украина на днях получила два разобранных американских истребителя F-16. Они были ввезены автотранспортом с территории Польши.

"Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ
Фото: w-dog.ru

Таким образом, 2 ноября в распоряжении украинских военных оказалось уже пять самолётов этого типа. Напомним, президент страны Владимир Зеленский уже несколько месяцев выпрашивает у Запада истребители F-16. Власти США дали добро, но с оговоркой, что раньше весны следующего года сделать это будет невозможно.

Причиной, по которой США и ЕС решили форсировать поставки, стали непомерные потери украинской авиации. Эксперты считают, что приоритетными целями для американских истребителей станут российские самолёты МиГ-31 и А-50.

Первые опасны тем, что могут быть укомплектованы гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а вторые — это смертельная опасность для украинской авиации, так как способны отследить взлёт самолётов ВСУ на дальних дистанциях.

Со своей стороны, поступившие американские истребители могут быть оснащены различными видами ракет "воздух — воздух" серии AIM. В самой последней версии AIM-120D дальность пуска составляет 180 километров. Это может создать проблему для ВКС РФ в случае пусков и "воздушного боя на расстоянии".

"Ну всё, (F-16) приехали!" — такой комментарий в украинском новостном сообществе ВКонтакте собрал уже более 20 тысяч лайков от жителей Украины.

Однако к появлению таких "подарков" ВКС России уже готовятся.

"Очень сомнительно, что пять самолётов в разобранном виде реально смогут изменить положение на поле боя. Российские истребители и системы ПВО никто не отменял, а у F-16 в недостатках числится излучение, которое в разы мощнее, чем у самолётов советского образца, и отследить их будет достаточно легко", — считают эксперты.

"То, что "Фалконы" рано или поздно появятся на территории Незалежной — это факт неоспоримый. МиГ-29, которые поставлялись из стран бывшего Варшавского блока, скорее всего, уже почти все "демилитаризированы", — пишет военспец Борис Рожин.

Однако, по его словам, для эксплуатации F-16 нужно "большое количество специфического наземного оборудования, поставки которого пока что нигде не засветились". Также "список аэродромов, на которых теоретически могут использоваться F-16 на Украине, весьма короткий".

Вывод — "стоит профилактически пройтись по всем потенциальным местам из базирования (которых немного) "Кинжалами" и "Калибрами".

"Истребители F-16 уже стали менее полезными. Россия усовершенствовала свою ПВО", — пожаловался украинский главком Залужный, пояснив: теперь тот же русский С-400 "добивает до середины Украины" и сможет сбить "Сокола" на взлёте.

Добавим, что Pravda.Ru уже выясняла мнения (бывших) боевых лётчиков. По их мнению, всё зависит от вооружения F-16 и лётчиков.

  • Если это будут украинские пилоты (даже переученные в США) или бывшие курсанты, они быстро будут уничтожены в боях, "потому что свинья на "Соколе" остаётся хрюшкой".
  • Если же это будут американские пилоты F-16 "в отпуске или отставке", воздушные бои будут жаркими и лютыми, но "Сокол" всё равно проигрывает нашим "Су".

В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об уничтожении 37 украинских самолётов за месяц и отметил, что "если Киев получит F-16, их собьют примерно за 20 дней".

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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