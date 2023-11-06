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Любовь Степушова

Украина нашла, чем "мощно и неожиданно" ответить на удары ВКС РФ

Силовые структуры » Военные новости

В "Укроборонпроме" объяснили, чем Украина будет "мощно" и "неожиданно" отвечать на удары ВКС РФ, как обещает Владимир Зеленский.

Украина нашла, чем "мощно и неожиданно" ответить на удары ВКС РФ
Фото: President.gov.ua

Зеленский обещает ответить России

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал "мощно" ответить на ночную атаку российских беспилотников 23 октября, когда были поражены терминалы "Укрпочты".

"Усиливаем ПВО. Усиливаем мобильные огневые группы. Будем отвечать врагу. Мощно!", — написал президент в Telegram 25 октября.

3 ноября после атаки роями БПЛА многих военных объектов на территории Украины Зеленский предупредил, что "в этом году мы не только будем защищаться, но и отвечать". Об этом он написал в Telegram.

"Наши военные придумывают разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвигаться вперед и наносить неожиданные удары по России", — сказал Зеленский в интервью NBC.

Конечно, отвечать ВСУ могут, например, ударами по Крымскому мосту или другим стратегическим объектам РФ, и это делают, но это уже не мощно и не неожиданно — российское ПВО научилось справляться с дальнобойными западными ракетами.

"Укроборонпром" угрожает РФ новым оружием

Гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин объяснил, что имеется у Украины в наборе "мощного" и "неожиданного" ответа. Он заявил в интервью "Экономической правде", что Украина работает над созданием ракет, способных ударить по Москве.

"Есть государственная программа по наращиванию производства ракет. Люди работают, все они мотивированы и хотят у…. (нецензурно) по той Москве, чтобы там мало никому не показалось. Но во время войны это сверхсекретная информация, делиться которой я не могу", — сказал Сметанин.

Также он сообщил о начале серийного производства украинского аналога иранских БПЛА "Шахед" с дальностью полета до тысячи километров.

"У нас есть аналог "Шахеда", а есть и более мощные модели, потому что "Шахеды" так далеко не летают. Мы сейчас сосредоточились на производстве более сложных и дорогостоящих проектов с высокими характеристиками", — сказал гендиректор Укроборонпрома, добавив, что в организации думают о выпуске "более дешёвых FPV-дронов".

Заметим, что Сметанин был назначен в украинский госконцерн в июне 2023 года, а за 2022 год доход ГП "Завод имени В. А. Малышева", которым он руководил, был убыточным, чистый убыток составил 53,85 млн грн. С 2009 года этот завод выпустил только один танк для вооруженных сил Украины, а в советские времена выпускал до 900 танков в год.

А где же снаряды и патроны?

Сметанина журналисты спросили и о снарядах, которых у ВСУ недостаточно. Возможно, именно контрбатарейная борьба станет новой "фишкой" ВСУ? Но Сметанин сослался на дефицит "компонента, который производится только в нескольких странах", о котором он не хочет распространяться, потому что тогда "русские его скупят".

Он также объяснил проблему с дефицитом патронов — в 2014 году Украина потеряла контроль над Луганским патронным заводом, и пообещал работать в этом направлении, потому что "на следующий год из бюджета будет выделено в 7 раз больше средств на освоение, модернизацию и развитие оборонной промышленности, чем в нынешнем году".

Опять запой: бойцы ВСУ не верят руководству

"Вопрос в вооружениях, которых у нас нет. Россия работает, развивается, что делаем мы полтора года? У нас до сих пор нет патронного завода", — заявил снайпер с позывным "Дед" в интервью ТСН.

Выйти на границы 1991 года сейчас невозможно из-за дефицита оружия, считает он.

По мнению "Деда", заморозка войны с "гарантиями реальной безопасности" для Украины может быть приемлемым вариантом для подготовки к "решающей битве" в будущем.

Солдат хотел бы знать "реальные планы" правительства для того, чтобы на Украине начал работать ВПК.

"Если это (заморозка) случится ради того, чтобы подготовиться к решающей битве, это один вопрос. Но хуже, если это случится для того, чтобы мы опять условно ушли в какой-то запой духовный моральный — ничего абсолютно не делали и потом прозевали всё остальное".

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы владимир зеленский
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