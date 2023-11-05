Уничтожение ракетой элиты 128-ой бригады ВСУ в Киеве скрывать не стали. Почему?

Официальный Киев редко подтверждают массовую гибель ВСУ от удара российских ВКС. Уничтожение элиты 128-ой бригады скрыть не удалось. Или разоблачение было сделано намеренно?

Фото: Telegram-канал Сергея Колясникова

Элита ВСУ массово убита в небоевой обстановке

5 ноября командование ВСУ подтвердило удар ракетой ("Искандер" или Х-59) по военнослужащим 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады в селе Димитрово на Запорожском направлении.

"Погибли военнослужащие, ранения различной степени тяжести получили и местные жители. В настоящее время идет выяснение обстоятельств", — заявили в Страткоме ВСУ.

Удар был нанесён 4 ноября, как явствует из сообщений в соцсетях. В случившемся винят офицера, который собрал солдат на построение для "торжественного награждения личного состава" в День артиллериста. То есть собрал лучших, элиту.

Депутат Рады Алексей Кучеренко от партии "Батькивщина" заявил в соцсети, что были убиты 28 и ранены 53 человека. Украинский Telegram-канал "Легитимный" уточняет, что кроме награждения должна была быть "большая пьянка", а потери составляют более 30-ти погибших и более 50-ти раненых. Есть тяжёлые, поэтому погибших может быть больше.

Погиб "один из лучших артиллеристов Украины" Дмитрий Милютин с позывным "Таксист", сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

Редкие саморазоблачения

Случаи, когда власти Украины признавались в больших одномоментных потерях, немногочисленны. Издание "Страна" вспоминает прилёт по учебному лагерю в Десне, о котором заявил президент Владимир Зеленский и удар по военному аэродрому "Канатово". В СБУ тогда назвали виновным "стрелочника", некоего Романа Червинского.

Никогда ранее ситуация не комментировалась на уровне министра обороны в духе "проведём расследование и выясним все обстоятельства", удивлена газета. Действительно, министр обороны Украины Рустем Умеров поручил провести проверку инцидента и выразил соболезнование семьям погибших.

В этой связи вспоминается также недавнее саморазоблачение от главы ГУР Кирилла Буданова о многократных потерях личного состава по высадке десанта близ Энергодара.

Борьба за власть на Украине обостряется

Известно, что минобороны Украины находится в конфликте с главкомом ВСУ Валерием Залужным, так как по представлению Умерова на днях был уволен командующий ССО ВСУ Виктор Хоренко, а Залужного не спросили, чему удивился сам Хоренко.

Зеленский на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 4 ноября дезавуировал утверждения Залужного о неудаче контрнаступления и о "бесполезных" для победы F-16. Вероятно, подкоп под Залужного будет расширяться в связи со случаем массовой гибели элиты ВСУ, что будет ему выставлено в вину.

Солдаты ВСУ выходят на прямой конфликт с Киевом

Однако, возможно, дело намного проще — солдатам ВСУ надоели бездарности среди их командиров, скотское отношение к бойцам, и они постарались раздуть дело в соцсетях, опубликовав тяжёлые видео. Если это так, то Зеленскому просто не удалось скрыть правду, и этот конфликт с солдатами для него намного опаснее, чем с Залужным.

Маховик войны, который раскрутил Зеленский и компания, может больно ударить по ним.

128-ая бригада уже дважды снималась с фронта из-за потерь и уходила на пополнение. Одной из версий произошедшего является "наводка кого-то из своих", другие говорят о работавших смартфонах украинских бойцов.

Как бы то ни было, российская разведка быстро вычислила место сбора ВСУ, а ВКС РФ нанесли прицельный удар по скоплению противника. Это далеко не первые подобные действия. Из громких — ракетный удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области Украины 5 октября 2023 года по скоплению пришедших на похороны "побратима" боевиков одного из нацбатальонов.

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