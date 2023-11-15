Военный эксперт: ядерная война нужна Израилю и Штатам

Почему Израилю и США нужна ядерная война в секторе Газа; какие страны поддержат Палестину и Израиль; правда ли, что иудейского государства никогда не существовало; как организована пропаганда в США и чему здесь может поучиться Россия, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой д. ист. н., генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

Фото: Midjouney: Nuclear war, cosmos view

— Леонид Григорьевич, многолетний палестино-израильский конфликт сейчас вылился в события, трагические для всего мира. Как вы прогнозируете развитие этого конфликта?

— На чём зиждется этот конфликт? Евреи стремились создать на этих землях государство Израиль, не имея исторической и даже религиозной основы. Елена Блаватская и другие исследователи изучали, что такое иудаизм, было ли вообще израильское царство, была ли Иудея. Да, она была в провинции Римской империи. Но государственных признаков там не находят — ни монет, ни печатей. И не находят даже первоосновы для иудаизма как религии.

А теперь посмотрите на этот клочок пустыни. Туда идёт главный американский авианосец, на котором 4,5 тыс. личного состава, включая морских пехотинцев, 90 самолётов с ядерными боеприпасами на борту. Авианосец сопровождают крейсеры, один залп — 250 крылатых ракет.

Дальше Эрдоган собирает митинг и объявляет священную войну Израилю.

При этом Иран ведёт себя очень сдержанно. Понятно, что духовно-политическое руководство Ирана не хочет ввязываться в эту войну. Они 40 лет уже под санкциями. Они настроены на то, чтобы развивать страну. ХАМАС — это не их вотчина. Поэтому они сдерживают "Хезболлу", спецназ.

Но Израиль и Штаты очень желают войны с применением ядерного оружия.

У израильтян до 400 ядерных боеголовок, которые им не приносят дивидендов. А евреи — торговый народ, они должны получать прибыль. Они хотят расправиться с арабами и со своим главным противником — Ираном.

Заодно у Байдена и так называемых демократов появляется шанс, если будет нанесён ядерный мощный удар по Ирану. Я находился в командировке в США, когда они воевали с Ираком. Меня пригласили на хоккейный матч между ведущими командами. И там так пропаганда построена, что наши

Скабеева,

Соловьев,

Попов,

Конашенков

выглядят просто детьми. Вот одна команда забила шайбу. Крики, овации. И тут же на экране включается картинка: с американского авианосца взлетает самолёт, в перекрестии — школа, больница, идёт запуск ракеты. Удар, много жертв. Весь зал вскакивает и так же аплодирует, как минуту назад они восхищались забитой шайбой. Вот такая идёт накачка.

Если будут нанесены ядерные удары по Ирану, то у Байдена есть шансы победить на президентских выборах. Других я не вижу. На Украину влезли, застряли. Если ещё на Ближнем Востоке застрянут в боевых действиях, то однозначно демократы проиграют. А там огромные, в триллионах долларов, интересы группировок, которые стоят за республиканцами и которые стоят за демократами. Плюс секретные программы особого доступа.

Ещё американцев и англичан беспокоит, что стал выстраиваться другой мир. Это Шанхайская организация, БРИКС — коалиции незападных стран. Все будут в этот ядерный конфликт вовлечены, потому что мы видим, как выстраивается линия: Китай, Иран, Россия, Турция сейчас на этой стороне, и Саудовскую Аравию тоже притягивают сюда. Иран становится в этом маршруте ключевой страной, куда Китай вложил 100 млрд, с которым Россия налаживает отношения, через который идёт примирение в арабском мире.

Объединение китайской цивилизации, Индии, исламского мира и России из остатков российского православно-славянского мира — сила, способная противостоять американцам и выдавливать их потихоньку из этого региона. Поэтому конфликт разрастётся до мирового уровня.