Генштаб ВС РФ готовит операцию по возвращению Херсона, уверен губернатор области Владимир Сальдо. Бойцы ВС РФ считают, что ставить такую цель надо открыто и рассуждают о том, как это будет выглядеть.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, выступая перед местной аудиторией, в том числе военнослужащими ВС РФ, что Херсон будет возвращён.
"Наша задача, и я уверен, что мы всё для этого сделаем, — деоккупировать Херсон. Сейчас он временно занят войсками, которые руководствуются указаниями с Запада, но мы обязательно всё сделаем для того, чтобы вернуться в Херсон", — сказал губернатор.
Сальдо добавил, что в этом уверено и российское военно-политическое руководство.
"Я разговаривал в пятницу (24 ноября. — Ред.) с верховным главнокомандующим (Владимиром Путиным. — Ред.), с военными группировки "Днепр" — все решительно настроены на подготовку к этому событию", — заявил Владимир Сальдо.
Губернатор пообещал вернуть все снесённые киевскими властями памятники.
"Чтобы прекратить осквернение нашей памяти, мы освободим наши земли, вернём туда памятники нашим героям, и я уверен, что мы вместе с Херсоном дальше освободим и Николаев, и Одессу, и Измаил — тот путь, который прошёл генералиссимус Суворов", — добавил он.
"Мы должны это говорить открыто!" — пишет Telegram-канал "От Мариуполя до Карпат" воюющего на херсонском направлении российского военнослужащего.
"Людям нужно знать, что будет дальше. Мы же, в свою очередь, сделаем всё, что от нас зависит в реализации данного плана и выполнения целей специальной военной операции", — обещает боец.
Украинский Telegram-канал "ЗеРада" считает, что слова Сальдо — "это сигнал Западу и Киеву: либо сейчас договариваться, либо на новых границах". Представляется, что "договариваться сейчас" не входит в планы российского командования по объективным причинам.
Как комментирует в Telegram военный аналитик Борис Рожин, заморозка по линии боевого соприкосновения (ЛБС) означает, что большая часть изначальных целей СВО (денацификация и т. д.) останется недостигнутой в обмен на два региона в неполных границах и сухопутный коридор в Крым.
При этом Россия как бы соглашается, что часть территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей, по Конституции входящих в состав России, остаётся под украинской и фактически натовской оккупацией.
"Уровень поддержки властей в стране сейчас достаточный, экономические возможности для длительной военной кампании, направленной на достижение целей СВО, есть", — пишет эксперт.
Сейчас ВС РФ заняты перемалыванием живой силы противника у Херсона, на левом берегу Днепра. ВСУ организовали там несколько небольших плацдармов, которые обстреливаются и непригодны для принятия тяжёлой техники.
Самый уверенный плацдарм — у села Крынки. И сегодня в связи с погодой больше проблем у ВСУ, так как им надо организовывать снабжение через Днепр, что с каждым днём делать становится всё труднее и труднее.
Херсон находится на высоком правом берегу, поэтому в лоб штурм маловероятен. После исчезновения Антоновского моста и плотины Каховской ГЭС трудно представить организацию снабжения десанта с тяжёлым вооружением, пишет Telegram-канал "От Мариуполя до Карпат".
В обсуждении темы канал указывает, что в Великую Отечественную войну Херсон освободили по правому берегу с севера после освобождения Киева. Сегодня более вероятным представляется наступление со стороны Запорожья. Однако взять этот город тоже очень затратно — надо увеличивать численно армию.
"И если никак не могут взять Авдеевку, то как возьмут кратно большие города?" — сомневаются военные.
Добавим, что ВС РФ, в том числе Генштаб, набираются опыта, растут их технические возможности.
Херсон был оставлен ВС РФ год назад. Тогдашний командующий группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин подчёркивал, что решение об отводе сил связано с угрозой изоляции группировки в случае затопления территорий ниже Каховской ГЭС. По его словам, все желающие мирные жители — более 115 тыс. человек — были эвакуированы с правого берега.
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