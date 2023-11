Генштаб ВС РФ готовит операцию по возвращению Херсона, уверен губернатор области Владимир Сальдо. Бойцы ВС РФ считают, что ставить такую цель надо открыто и рассуждают о том, как это будет выглядеть.

Фото: wikimedia.org by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0