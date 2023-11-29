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Любовь Степушова

Вернуть Херсон. Насколько это сегодня реально?

Силовые структуры » Военные новости

Генштаб ВС РФ готовит операцию по возвращению Херсона, уверен губернатор области Владимир Сальдо. Бойцы ВС РФ считают, что ставить такую цель надо открыто и рассуждают о том, как это будет выглядеть.

Вернуть Херсон. Насколько это сегодня реально?
Фото: wikimedia.org by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0

Генштаб ВС РФ готовит план по освобождению Херсона

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, выступая перед местной аудиторией, в том числе военнослужащими ВС РФ, что Херсон будет возвращён.

"Наша задача, и я уверен, что мы всё для этого сделаем, — деоккупировать Херсон. Сейчас он временно занят войсками, которые руководствуются указаниями с Запада, но мы обязательно всё сделаем для того, чтобы вернуться в Херсон", — сказал губернатор.

Сальдо добавил, что в этом уверено и российское военно-политическое руководство.

"Я разговаривал в пятницу (24 ноября. — Ред.) с верховным главнокомандующим (Владимиром Путиным. — Ред.), с военными группировки "Днепр" — все решительно настроены на подготовку к этому событию", — заявил Владимир Сальдо.

Губернатор пообещал вернуть все снесённые киевскими властями памятники.

"Чтобы прекратить осквернение нашей памяти, мы освободим наши земли, вернём туда памятники нашим героям, и я уверен, что мы вместе с Херсоном дальше освободим и Николаев, и Одессу, и Измаил — тот путь, который прошёл генералиссимус Суворов", — добавил он.

На фронте отреагировали российские бойцы

"Мы должны это говорить открыто!" — пишет Telegram-канал "От Мариуполя до Карпат" воюющего на херсонском направлении российского военнослужащего.

"Людям нужно знать, что будет дальше. Мы же, в свою очередь, сделаем всё, что от нас зависит в реализации данного плана и выполнения целей специальной военной операции", — обещает боец.

Сигнал Западу?

Украинский Telegram-канал "ЗеРада" считает, что слова Сальдо — "это сигнал Западу и Киеву: либо сейчас договариваться, либо на новых границах". Представляется, что "договариваться сейчас" не входит в планы российского командования по объективным причинам.

Как комментирует в Telegram военный аналитик Борис Рожин, заморозка по линии боевого соприкосновения (ЛБС) означает, что большая часть изначальных целей СВО (денацификация и т. д.) останется недостигнутой в обмен на два региона в неполных границах и сухопутный коридор в Крым.

При этом Россия как бы соглашается, что часть территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей, по Конституции входящих в состав России, остаётся под украинской и фактически натовской оккупацией.

"Уровень поддержки властей в стране сейчас достаточный, экономические возможности для длительной военной кампании, направленной на достижение целей СВО, есть", — пишет эксперт.

Ситуация на херсонском направлении

Сейчас ВС РФ заняты перемалыванием живой силы противника у Херсона, на левом берегу Днепра. ВСУ организовали там несколько небольших плацдармов, которые обстреливаются и непригодны для принятия тяжёлой техники.

Самый уверенный плацдарм — у села Крынки. И сегодня в связи с погодой больше проблем у ВСУ, так как им надо организовывать снабжение через Днепр, что с каждым днём делать становится всё труднее и труднее.

Какой может быть операция по освобождению города?

Херсон находится на высоком правом берегу, поэтому в лоб штурм маловероятен. После исчезновения Антоновского моста и плотины Каховской ГЭС трудно представить организацию снабжения десанта с тяжёлым вооружением, пишет Telegram-канал "От Мариуполя до Карпат".

В обсуждении темы канал указывает, что в Великую Отечественную войну Херсон освободили по правому берегу с севера после освобождения Киева. Сегодня более вероятным представляется наступление со стороны Запорожья. Однако взять этот город тоже очень затратно — надо увеличивать численно армию.

"И если никак не могут взять Авдеевку, то как возьмут кратно большие города?" — сомневаются военные.

  1. Один из вариантов таков: исходя из выбранной тактики на измор, через некоторое время ВСУ побегут, "фронт начнёт обваливаться".
  2. Второй: после выборов президента РФ Кремль решит, что у него развязаны руки для "непопулярных решений" в виде мобилизации и создания ударных кулаков.

Добавим, что ВС РФ, в том числе Генштаб, набираются опыта, растут их технические возможности.

Херсон был оставлен ВС РФ год назад. Тогдашний командующий группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин подчёркивал, что решение об отводе сил связано с угрозой изоляции группировки в случае затопления территорий ниже Каховской ГЭС. По его словам, все желающие мирные жители — более 115 тыс. человек — были эвакуированы с правого берега.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы херсон
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