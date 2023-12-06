В США назвали главное разочарование американского ВПК

Истребитель F-22 должен был стать одним из передовых американских проектов и составить конкуренцию самым мощным самолетам-аналогом в мире, однако в результате он оказался разочарованием для американского военно-промышленного комплекса, констатируют журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают об этом самолете и анализируют, что могло пойти не так. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: openverse by Official U.S. Navy Imagery is licensed under "A Russian Sukhoi Su-24 attack aircraft flies over USS Donald Cook." by Official U.S. Navy Imagery is licensed under CC BY 2.0.

F-22 Raptor поступил на вооружение ВВС США в декабре 2005 года в качестве первого в мире истребителя пятого поколения, а прекращение финансирования конкурирующей советской программы МиГ 1.42 после распада государства в 1991 году гарантировало, что новый американский самолет не будет иметь равных по характеристикам более десяти лет. Несмотря на революционные возможности двигателей F119 и радиолокационное сечение, снижающее скрытность планера, глубокие сокращения программы F-22 в 1990-х годах получили сильную поддержку как на Капитолийском холме, так и в Пентагоне из-за экстремальной стоимости истребителя, причем как производственные, так и эксплуатационные расходы значительно превысили первоначальные прогнозы вдвое.

Это сделало самолет крайне недоступным даже по сравнению с его и без того очень дорогим предшественником F-15, который, как и F-22, был тяжелым двухмоторным самолетом, предназначенным для выполнения высококлассных задач по завоеванию превосходства в воздухе. Широкий спектр проблем с F-22, начиная от проблемной компьютерной архитектуры и устаревшей авионики до пагубного воздействия на легкие пилотов и экстремальных требований к техническому обслуживанию, еще больше усилил призывы к глубоким сокращениям программы. Raptor также оставался на сегодняшний день наименее универсальным классом истребителей, поступивших на вооружение в любой точке мира с 1980-х годов, поскольку самолет изначально не мог наносить удары "воздух-земля" или по судоходству. Несмотря на запоздалое обретение прежних возможностей, он все еще испытывал очень серьезные ограничения из-за своей неспособности разместить в своих оружейных отсеках что-либо, кроме гравитационных бомб очень малого диаметра.

Поскольку в 2000-х годах сокращение производства F-22 до доли от его ранее запланированной длины казалось все более вероятным, сторонники более масштабного производства предприняли многочисленные попытки внести изменения в самолет, которые могли бы повысить его полезность для Военно-воздушных сил. Одной из наиболее заметных стала попытка исполнительного директора Lockheed Martin Роберта Стивенса предложить использовать Raptor в качестве ядерного ударного самолета, что позволило бы ему внести свой вклад в американские возможности стратегического сдерживания наряду с его ролью истребителя превосходства в воздухе.

“На мой взгляд, существует почти единственная доступная альтернатива стратегическому ядерному сдерживанию, и это привело бы нас к ... F-22”, — заявил он на саммите Reuters по аэрокосмической и оборонной промышленности в Вашингтоне в декабре 2008 года.

Он заявил, что, хотя производственные линии F-22 начнут закрываться в конце марта 2009 года, а возобновление производства позже будет “непомерно дорогим”, использование Raptor в качестве ударных ядерных самолетов могло бы смягчить эту проблему, позволив увеличить объем производства.

“Самолет обладает характеристиками, позволяющими проникать в наиболее значимые зоны поражения, которые существуют сегодня, и это была способность, которая могла разубедить противника без применения ядерного оружия, и я думаю, что это действует в режиме сдерживания без необходимости применения ядерного оружия в регионе", — сказал он, добавив, что еще одна многолетняя закупка F-22 приведет к снижению удельных затрат.

Целесообразность дальнейшего приобретения F-22 и использования самолета для нанесения ядерных ударов в то время была весьма сомнительной и, по-видимому, не рассматривалась всерьез Пентагоном. Томас Кристи, который в течение четырех лет до февраля 2005 года занимал пост главного испытателя вооружений Пентагона, отверг призывы использовать F-22 в качестве ядерного ударного самолета.

Основной проблемой оставался неглубокий оружейный отсек F-22, который не позволял ему переносить за пределы видимости воздушное и надводное вооружение или гравитационные бомбы большего диаметра, включая бомбы серии B61 , которые были развернуты другими классами американских истребителей.

В то время как истребители предыдущих поколений неизменно имели большую дальность полета, чем их предшественники, дальность полета F-22 была значительно меньше, чем у предыдущего F-15 — и даже у гораздо более легкого одномоторного истребителя F-35, который поступит на вооружение десятилетием позже.

Рассматривая дальность полета в перспективе, китайские истребители пятого поколения J-20 и российские Су-57 имели более чем в два раза больший боевой радиус, чем F-22, при этом очень малая дальность полета американского истребителя серьезно ограничивала его полезность в качестве носителя ядерных боезарядов, даже если бы его оружейный отсек мог их разместить.

В конечном счете серьезные проблемы с F-22 не только сократили производство менее чем на четверть от первоначальных прогнозов, но и заставили Военно-воздушные силы стремиться с 2022 года начать вывод из эксплуатации самолетов, которые отслужили менее четверти срока службы из-за их ограниченной полезности для флота и очень высоких затрат.

Приказы о прекращении производства F-22 были отданы менее чем через четыре года после того, как этот класс истребителей начал поступать на вооружение, и, таким образом, они не смогли стать жизнеспособным преемником F-15. F-15 не только продолжает нести американское ядерное оружие, но и продолжает получать заказы от Пентагона, в то время как F-22 выводятся из эксплуатации.

Хотя очень ограниченные типы вооружения, которые мог нести F-22, были основным недостатком конструкции, это не было основным фактором, который привел к сокращению производства и досрочному выводу этого класса из эксплуатации с чрезмерными эксплуатационными расходами и потребностями в техническом обслуживании, что привело к низким показателям готовности и серьезным эксплуатационным характеристикам и проблемы с надежностью, из-за чего дальнейшие приобретения кажутся крайне непривлекательными.