Истребитель F-22 должен был стать одним из передовых американских проектов и составить конкуренцию самым мощным самолетам-аналогом в мире, однако в результате он оказался разочарованием для американского военно-промышленного комплекса, констатируют журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают об этом самолете и анализируют, что могло пойти не так. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: openverse by Official U.S. Navy Imagery is licensed under "A Russian Sukhoi Su-24 attack aircraft flies over USS Donald Cook." by Official U.S. Navy Imagery is licensed under CC BY 2.0.