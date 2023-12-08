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Любовь Степушова

Трагедия в Брянске показала, что СВО надо заканчивать во Львове

Силовые структуры » МВД

Почему российской армии надо в СВО на Украине идти до польской границы? Трагедия в школе Брянска отвечает на этот вопрос.

Трагедия в Брянске показала, что СВО надо заканчивать во Львове
Фото: openverse.org by microsiervos is licensed under CC BY 2.0.

Украинские спецслужбы воспользовались трагедией в Брянске

Как работают украинские спецслужбы на развал РФ, хорошо видно на последствиях последней трагедии со стрельбой в Брянской школе — девочка-подросток расстреляла одноклассников.

Пока её мотивы не установлены, но для подрывной деятельности со стороны Украины это не важно.

Важен факт. И на украинском ТВ звучит следующая установка:

"Какие хорошие русские дети. В Брянске ученица устроила стрельбу в гимназии. Ну разве не прекрасный ребенок? Потенциальных участников войска Путина становится меньше".

Как пишет Telegram-канал Shot, сразу через несколько часов после первых сообщений из Брянска активизировалась сетка закрытых украинских каналов и чатов с призывами и инструкциями российским школьникам к "деструктивным действиям".

Например, активизировался один из заранее созданных каналов под условным названием "дневник Алины" (настоящее название, по понятным причинам, не раскрывается). Он публикует якобы посты девочки о планах стрельбы в гимназии. Ссылки из канала ведут на "группы-переходники" и далее в анонимные приложения, в которых старые сообщения удалялись и публиковался нужный текст, в котором описывалась "ненависть Алины к одноклассникам" и оправдывались её действия.

"Первый же проверенный нами аккаунт из этой сетки был зарегистрирован на украинский телефонный номер, а в нескольких каналах открыто писали на украинском языке и ставили картинки с жёлто-голубым флагом", — пишет Shot.

Авторы предупреждают, что после "преображения" канала сообщения из него сразу же разлетелись по российским СМИ, пропагандируя деструктивные призывы.

Цель ЦИПсО: российская молодёжь должна возненавидеть свою страну, семью, школу

Как говорят специалисты, в ЦИПсО (центр информационно-психологических операций) Украины работают опытные переговорщики, психологи, мастера нейролингвистического программирования, люди, обладающие гипнотическими способностями. Вся их деятельность направлена на то, чтобы создавать ячейки своих агентов на территории России и всячески дестабилизировать российское общество.

Эта работа ведётся планомерно и будет вестись всегда, чтобы молодые люди в РФ возненавидели школу, семью, государство и стали базой для развала своей страны.

Директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщил в апреле, что с февраля 2022 года в России предотвращено 118 преступлений террористической направленности, исполнителями которых были молодые люди и подростки, в том числе несовершеннолетние.

"В условиях проведения Россией специальной военной операции украинские спецслужбы и их западные кураторы развернули агрессивную идеологическую и вербовочную обработку наших граждан, прежде всего молодого поколения, по вовлечению его в диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность", — передаёт пресс-служба комитета тезисы выступления Бортникова.

Что это за деятельность? Поджоги на железной дороге и в других местах, и сулят за эту "работу" 10-20 тысяч рублей.

Как противостоять?

Специалисты советуют каждому родителю поговорить с ребёнком и посоветовать "не вовлекаться в общение с подозрительными людьми, не пытаться шутить, не стремиться кого-то там переиграть, а просто повесить трубку, уйти из чата".

И родителям надо проявить бдительность, если поведение детей вдруг изменится.

Бандеровцы на службе у США — настоящие враги России, они ждут, когда уйдёт поколение советских людей, и попробуют обязательно ещё раз и ещё не раз развалить Россию. Поэтому в СВО надо идти до польской границы. Если оставить гнездо бандеровцев во Львове, то носители фашистской заразы перейдут на другие формы войны с Россией, и это оружие будет страшнее пули.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы брянск стрельба
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