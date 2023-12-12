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Любовь Степушова

Кибервойска РФ надолго отключили систему навигации дронов ВСУ — "Киевстар"

4:36
Силовые структуры » Военные новости

Кибервойска РФ провели атаку на крупнейший украинский оператор мобильной связи "Киевстар". Есть вероятность перехода ВС РФ в широкое наступление.

Кибервойска РФ надолго отключили систему навигации дронов ВСУ — "Киевстар"
Фото: Telegram-канал "Это другое"

Падение сети "Киевстара" вызвало панику на Украине

На Украине у мобильного оператора "Киевстар" с 24 млн абонентов 12 декабря произошёл масштабный сбой. Не работает сайт, отсутствует мобильная связь и интернет. Это потянуло за собой панику среди абонентов: "упали" приложения, в том числе

  • госучреждений,
  • банков,
  • систем оповещения,
  • систем переводов

и т. д.

В качестве "вишенки на торте" пользователям начали приходить пуш-уведомления с призывом "геть Зеленского".

В "Киевстаре" заявили, что их IT-сеть "частично разрушена".

"Утром 12 декабря сеть связи Киевстара стала мишенью мощной хакерской атаки, которая стала причиной технического сбоя, в результате которого временно недоступны услуги связи и доступа в интернет", — сообщили в пресс-службе компании.

Война в виртуальном пространстве

Глава "Киевстара" Александр Комаров заявил, что "это война".

"Это война. Она идёт не только на фронте, но и в виртуальном пространстве. К сожалению, мы поражены в результате этой войны. Это проникновение в IT-инфраструктуру и разрушение её", — отметил он в эфире телемарафона.

Комаров добавил, что утечки персональных данных удалось избежать, однако пришлось "физически отключать серверы".

По его словам, это первая такая сильная атака хакеров за всю историю мобильной связи Украины, поэтому сроки восстановления сервисов на данный момент непонятны и это "займёт немало времени".

Ранее компания рекомендовала пользователям переходить на национальный роуминг. Но люди жалуются, что это не помогает, пишет издание "Страна".

Жалуются они и на работу "Монобанка", "Ощадбанка", "Приватбанка", у которого 30% платежных терминалов работают на "Киевстаре", 10% — терминалов самообслуживания и 5% — банкоматов. Украинцы также сообщают о проблемах с работой ещё одного оператора — "Водафон". В компании пояснили "Стране", что это произошло из-за притока пользователей из сети "Киевстара" и "система не выдержала".

В некоторых местах (Сумы, Борисполь) не работает оповещение о тревоге, сообщают местные власти.

ВС РФ готовятся к масштабному наступлению

Украинцы в соцсетях вспоминают сбитую российскую "Герань" с СИМ-картой "Киевстара". Есть версия, что Илон Маск отключил Starlink за долги и тогда киевский оператор предоставил ВСУ свой интернет для управления дронами.

Поэтому хакерская атака, возможно, связана с тем, что ВС РФ могут пойти в наступление и отключают их систему навигации. Если же нет — то репетиция удалась. Отключены от связи с населением все госучреждения и предприятия. Нарушено управление энергетической системой. Зарегистрирован отток валюты и приостановлены операции с биткоионом.

Напоминаем, что в мае ВКС РФ подорвали интернет-связь, ударив по вышкам связи украинских операторов.

В ВС РФ есть Войска информационных операций. В правительстве обсуждается инициатива по созданию отдельного подразделения — кибервойск. Как заявил глава минцифры Максут Шадаев, этот вопрос может рассмотреть минобороны.

По оценкам отечественных аналитиков, по уровню развития кибервойск Россия может входить в топ-5 государств мира после

  • США,
  • Китая,
  • Великобритании
  • и Южной Кореи.

В США, крупнейшей кибердержаве, существует киберкомандование в рамках Пентагона.

Хакеры кибервойск занимаются вскрытием сетей противника для влияния на ситуацию на поле боя. Сейчас современное поле боя — это трафик между спутниками и "землёй", компьютерные комплексы по управлению войсками. Задачи кибервойск лежат на стыке хакерства и проведения спецопераций по введению противника в заблуждение.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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