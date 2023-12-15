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Любовь Степушова

Зеленский эвакуировался после удара "Кинжалами" по ЗРС Patriot под Киевом

Силовые структуры » Военные новости

Массированный эффективный удар "Кинжалами" по военной инфраструктуре Киева заставил Владимира Зеленского убежать "от греха подальше" в Висбаден.

Зеленский эвакуировался после удара "Кинжалами" по ЗРС Patriot под Киевом
Фото: Kremlin.ru

ВС ВСУ признали попадания "Кинжалами" по целям в Киеве и Староконстантинове

Днём 14 декабря ВКС РФ нанесли удар "Кинжалами" по целям в Киеве и окрестностях и по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области.

Одно из видео прилётов в Киеве выложил Telegram-канал "Киевский движ".

Как сообщили в Telegram воздушные силы (ВС) Украины, ВКС РФ применили "три аэробалистические ракеты воздушного базирования Х-47М2 "Кинжал" с трёх самолётов МиГ-31К из воздушного пространства Тульской области".

ВС обращают внимание, что взлёт МиГ-31К произошёл в 14:09, а прилёты в район Староконстантинова были зафиксированы в 14:20. ВС на этот раз не смогли отрицать успех ВКС РФ, сообщив, что якобы одна ракета была сбита. Спикер ВС Юрий Игнат также неожиданно отказался обозначить ущерб от прилётов, мол, "пусть враг сам догадывается". Это говорит о попаданиях в достойные цели.

Перед этим ВС ВСУ фиксировали прилёты "Кинжалов" в августе, а ранее — в мае, и все — по Киевскому региону, наиболее защищённому ПВО, в том числе системами ПВО Patriot. В мае было зафиксировано попадание в эту ЗРС.

ВС ВСУ не могли сбить "Кинжал"

Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" предназначены для поражения хорошо защищённых командных пунктов, подземных арсеналов. Российские специалисты указывают, что ЗРС Patriot способна обнаруживать цели, летящие на скорости до 9000 км/ч. и перехватывать их при замедлении до 5760 км/ч. А "Кинжал" летит со скоростью 14 тыс. км/ч., подходя к цели со скоростью 10 тыс. км/ч. под углом, который не захватывается РЛС Patriot. Его обслуживающие более "мелкие" системы ПВО вполне может обнаружить активность, но не более.

Кроме того, американцы разрешают украинскому персоналу включать радары Patriot на очень короткое время для окончательной подсветки цели и корректировки полёта зенитной ракеты. В противном случае позиции ЗРC будут определены, и по ним отработают противорадарные ракеты.

Поэтому сообщения ВС ВСУ о поражении "Кинжала” вряд ли соответствуют действительности.

"Кинжалы" поразили ЗРС Patriot

Российские источники утверждают, что ударом "Кинжалов" была уничтожена батарея ЗРС Patriot, расположенная под Житомиром, отправленная на Украину недавно из Германии. Эта ЗРС была интегрирована с РЛС комплекса AEGIS и самолётами дальнего радиолокационного обнаружения и управления в Польше и Румынии. Были уничтожены пять пусковых установок, машина командования и РЛС. А также 80 ракет и 160 запасных ракет — годовое их производство. Таким образом, количество уничтоженных на Украине батарей ЗРС Patriot увеличилось до четырёх.

В Староконстантинове было два попадания "Кинжала", одно из них в бункер с офицерами НАТО из Чехии и Польши, возможно, из ФРГ. Другое — по самолётам Су-24М (носители крылатых ракет Storm Shadow/SCALP), а также МиГ-29 и (или) Су-27.

Зеленский эвакуирован силами НАТО

Удар состоялся в то время, когда президент РФ Владимир Путин общался по прямой линии с населением страны и "все смотрели", даже на Украине.

В такие моменты противник не ожидает мощных системных атак, а она произошла, что было очень некстати для поддержания морального духа ВСУ и руководства в Киеве.

Удар также был массовый и мгновенный, сразу после взлёта самолётов, а это бывает редко. И это был уже третий за неделю жёсткий удар по Киеву. Поэтому в НАТО ждали продолжения, и не исключено, что и решили отправить Владимира Зеленского "от греха подальше" в Висбаден, где он посмотрел компьютерную симуляцию новой стратегии ВСУ на 2024 год.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы киев вкс рф владимир зеленский
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