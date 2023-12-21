В зоне специальной операции на Украине российские Вооруженные силы начали применять беспилотный аппарат-камикадзе под названием "Огурец".
Об этом сообщил генеральный директор екатеринбургского центра специальной подготовки "Каскад Урал" Антон Федорович.
По его словам, первые прототипы FVP-дрона, который способен переносить до 2,5 килограммов взрывчатого вещества на расстояние до пяти километров, появились год назад.
"Он создавался под будущие задачи. Почему такое название? Все названия дронов у наших противников и наших коллег грубоватые, угрожающие, и мы решили пойти по той политике, когда наши друзья будут поражать цель, они будут говорить: "Вот я "Огурцом" уничтожил танк", — цитирует руководителя Центра РИА Новости.
По его словам, обучение в работе с беспилотником проходит бесплатно в учебном центре в Елани. А в зону специальной военной операции дроны отправляются комплектами по несколько штук.
Итак, что же такое уральский "Огурец"?
Беспилотник-камикадзе "Огурец 3" представляет собой универсальную платформу, на которую крепятся различные типы боеприпасов. Они могут быть штатные или разнообразные самодельные взрывные устройства (СВУ).
Как уже сообщалось, максимальная грузоподъемность изделия "Огурец 3" - 2,3 килограмма. Дальность полёта беспилотника в одну сторону чуть более 5 км. Работает "Огурец", что называется, "из коробки". Дрон не требует никаких дополнительных настроек, и в этом, безусловно, его плюс.
Если говорить о характеристиках боевой части беспилотного летательного аппарата "Огурец 3", то можно отметить несколько особенностей подвеса боеприпасов.
Не будем лукавить, сразу скажем, что комплектующие для изготовления беспилотников закупаются в КНР. Отрадно, что имеются прямые контакты поставщика из Китая. Всё это обеспечивает быстрые сроки поставки достаточного числа комплектующих, невзирая на антироссийские санкции.
В России уже отметили, что для наращивания производства этого дрона заключены соглашения с корпорациями. Всё это даст возможность в сжатые сроки привлекать производственные мощности для выполнения работы. Сегодня компания выпускает до сотни дронов в сутки. В перспективе можно в течение месяца развернуть выпуск более 1000 штук.
Очень надеемся, что эти новые остроумные системы вооружения приблизят победу российской армии в специальной военной операции на Украине.
В настоящее время екатеринбургский центр спецподготовки "Каскад-Урал" разрабатывает более крупную 10-дюймовую версию беспилотника, которая скоро также появится в зоне спецоперации.
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