Уральский дрон-камикадзе "Огурец" начал уничтожать украинские танки

4:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В зоне специальной операции на Украине российские Вооруженные силы начали применять беспилотный аппарат-камикадзе под названием "Огурец".

Фото: Kasha.ру

Об этом сообщил генеральный директор екатеринбургского центра специальной подготовки "Каскад Урал" Антон Федорович.

По его словам, первые прототипы FVP-дрона, который способен переносить до 2,5 килограммов взрывчатого вещества на расстояние до пяти километров, появились год назад.

"Он создавался под будущие задачи. Почему такое название? Все названия дронов у наших противников и наших коллег грубоватые, угрожающие, и мы решили пойти по той политике, когда наши друзья будут поражать цель, они будут говорить: "Вот я "Огурцом" уничтожил танк", — цитирует руководителя Центра РИА Новости.

По его словам, обучение в работе с беспилотником проходит бесплатно в учебном центре в Елани. А в зону специальной военной операции дроны отправляются комплектами по несколько штук.

Итак, что же такое уральский "Огурец"?

Беспилотник-камикадзе "Огурец 3" представляет собой универсальную платформу, на которую крепятся различные типы боеприпасов. Они могут быть штатные или разнообразные самодельные взрывные устройства (СВУ).

Как уже сообщалось, максимальная грузоподъемность изделия "Огурец 3" - 2,3 килограмма. Дальность полёта беспилотника в одну сторону чуть более 5 км. Работает "Огурец", что называется, "из коробки". Дрон не требует никаких дополнительных настроек, и в этом, безусловно, его плюс.

В комплектацию № 1 входит сам беспилотник "Огурец 3" с пятью аккумуляторами, одним ретранслятором, одним пультом управления, одной парой очков и одной зарядной станцией. К этому прилагается сумка для транспортировки данного комплекта. Существует и комплектация № 2. Здесь уже в набор входит 10 беспилотников, правда, также один ретранслятор и один пульт управления.

Если говорить о характеристиках боевой части беспилотного летательного аппарата "Огурец 3", то можно отметить несколько особенностей подвеса боеприпасов.

Во-первых, к нему можно цеплять "выстрел" к ручному гранатомету ПГ7Л (боеприпас к РПГ7). Пробиваемость этого снаряда довольно высока. Он пробивает 500 мм брони, более метра железобетона или дзот с толщиной 2,4 метра. Боевая часть этой в боеприпаса одинарная, кумулятивная. Во-вторых, "Огурцу" можно крепить мину МОН-50. Это противопехотная осколочная мина направленного поражения. Предназначается она для поражения личного состава противника, в том числе в автотранспорте. Вес мины 2 кг, масса заряда 700 г в тротиловом эквиваленте. Количество поражающих элементов МОН-50 от 485 до 540 штук. Ну и, наконец, на дрон-камикадзе можно вешать любое СВУ весом до двух кг.

Не будем лукавить, сразу скажем, что комплектующие для изготовления беспилотников закупаются в КНР. Отрадно, что имеются прямые контакты поставщика из Китая. Всё это обеспечивает быстрые сроки поставки достаточного числа комплектующих, невзирая на антироссийские санкции.

В России уже отметили, что для наращивания производства этого дрона заключены соглашения с корпорациями. Всё это даст возможность в сжатые сроки привлекать производственные мощности для выполнения работы. Сегодня компания выпускает до сотни дронов в сутки. В перспективе можно в течение месяца развернуть выпуск более 1000 штук.

Цена комплекта на сегодняшний день: комплект из пяти беспилотников стоит почти 360 000 рублей. Сюда входит FPV-очки, пульт, ретранслятор, сумка для переноски беспилотника.

Комплект из 10 дронов стоит уже 620 000 руб.

Продаются дроны и поштучно. Цена одного экземпляра 48 000 руб.

Очень надеемся, что эти новые остроумные системы вооружения приблизят победу российской армии в специальной военной операции на Украине.

В настоящее время екатеринбургский центр спецподготовки "Каскад-Урал" разрабатывает более крупную 10-дюймовую версию беспилотника, которая скоро также появится в зоне спецоперации.