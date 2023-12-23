США в Тихом океане размораживают военную базу для войны за Тайвань

Министерство обороны США на военной базе на тихоокеанском острове Тиниан собирается размораживать военную базу.

Фото: Openverse by boaski is licensed under CC BY-SA 2.0.

Данная база использовалась ещё во времена Второй мировой войны. Кстати, именно с неё бомбили "Малышом" и "Толстяком" Хиросиму и Нагасаки. Сам остров расположен в 200 км от Гуама и входит в Северные Марианские острова.

И вот администрация президента США Джозефа Робинетта Байдена- младшего посчитала, что угроза от Китая серьёзно подступает, и базу пора приводить в боевую готовность.

"Если вы обратите внимание, в ближайшие несколько месяцев вы увидите значительный прогресс, особенно на Тиниан Норт", — сообщил командующий Тихоокеанскими ВВС генерал Кеннет Вильсбах.

Неизбежность столкновения

Несомненно, Пекин уже знает об этом и ему как-то придётся на это реагировать, поскольку на базах располагаются американские самолёты, которые могут нести ядерное вооружение.

То, что Вашингтон от Китая не отвяжется, это, как говорится, к бабке не ходи. Даже украинско-российский конфликт имеет больше вариантов решений, чем противостояние КНР и Соединённых Штатов. Если ситуация на Украине поменяться может в любой момент (в весьма нехорошую для киевского режима сторону), поскольку оттуда почти все дивиденды сняты, то противостояние вокруг Тайваня для американцев это "игрушка" на весь XXI век. И кто бы не стоял у руля Белого дома: Трамп или Байден, американцы в любом случае будут наращивать давление по этому вопросу.

И это однозначно. Поскольку ставки в игре очень высоки.

Прежде всего обе стороны начнут наращивать военные мускулы. Это тем более вероятно, что ходят слухи, будто бы на встрече Си Цзиньпиня и Джо Байдена Генсек Компартии Китая сказал американцу, что Китай в любом случае будет присоединять Тайвань.

Конечно, товарищ Си не назвал даты, но завтра, через полгода или 10 лет, так или иначе, Китай этот вопрос будет вынужден решать. И решать, скорее всего, силой.

Сам же Байден мировой общественности об этом не рассказал потому, что заявление Си Цзиньпиня было весьма неожиданным и ответ в этом случае нужно серьёзно подготавливать, а старина Джо в политической импровизации сегодня весьма слаб.

Поиграем мускулами

Итак, так или иначе, в тихоокеанском регионе будет всё жарче. Обе стороны, конечно, начнут создавать военные базы, начнут модернизировать старые, помогать своим союзникам укрепляться. И особенно это будет делать Вашингтон, поскольку воевать своими руками он не любит и не умеет. Ситуация на Украине это прекрасно показывает.

В ход пойдут и японцы, и южнокорейцы, и австралийцы, и прочие сателлиты США западного региона. Поэтому восстановление старой базы на острове Тиниан вполне себе символичное и естественное явление. И в подтверждение моих слов, Вилсбах накануне отметил, что для продвижения "свободного Индо-Тихоокеанского региона" Белый дом будет опираться на динамику трёхстороннего оборонного сотрудничества с Японией и Южной Кореей.

Нелишним будет напомнить, что в октябре Южная Корея, Япония и США провели первые трёхсторонние воздушные учения. И это было сделано после того, как они пообещали укреплять оборонные отношения.

В этом году Пентагон обеспечил доступ к объектам на Филиппинах и в Папуа-Новой Гвинее, а США и Австралия договорились модернизировать инфраструктуру на двух авиабазах на севере Зелёного континента.

Чрезвычайно интересно будет наблюдать за ответными действиями Пекина. Эта страна не отличается решимостью в военном плане, предпочитая сидеть на берегу и ждать, когда по реке мимо мудрой обезьяны проплывёт труп её врага. Но здесь, хочешь не хочешь, нужно будет отвечать. И отвечать так, чтобы не потерять своего лица.