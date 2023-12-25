Марьинка взята, фронт ВСУ на этом участке посыпался, считают бойцы ВС РФ

Главный страх киевского режима: фронт ВСУ скоро рухнет, и "все побегут". На участке Марьинки фронт уже посыпался, считают российские бойцы.

Фото: tsargrad.tv

Россияне празднуют полное освобождение Марьинки

Марьинка полностью освобождена, взят последний опорный пункт на северо-западе города. Об этом сообщили российские военные источники в ночь на 25 декабря.

По их данным, последние позиции врага взяты 5-й бригадой 1-го Донецкого корпуса. Канал военнослужащих 105-го стрелкового полка НМ ДНР также подтвердил, что "Марьинка полностью освобождена с соблюдением всех формальностей вроде пары домов на окраине".

"Российская армия продвигается южнее Марьинки", — пишут далее авторы.

"Фронт для ВСУ здесь посыпался. Наши бойцы взяли ещё ряд опорных пунктов противника по направлению к сёлам Победа и Георгиевка".

Пригород Донецка был крепостью ВСУ около десяти лет. Во второй половине декабря различные российские подразделения соревновались в праве первыми освободить город, устанавливая флаги. Теперь стоит задача расширять зону контроля к северу и югу от города.

Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что с освобождением Марьинки сразу увеличивается нажим на угледарскую группировку ВСУ, также это начало боёв за Красногоровку, чтобы "завернуть левый фланг в направлении Авдеевки".

Южнее Марьинки уже идут бои за село Новомихайловка, которое также стратегически важно для наступления на Угледар и Курахово.

"Ползучее" отступление ВСУ по всему фронту продолжается

На артёмовском направлении ВС РФ движутся по направлению к водораздельному хребту и Часову Яру, наступая по двум-трём направлениям, в том числе через Григоровку.

На этом же направлении расширяется зона контроля севернее Богдановки. Telegram-канал "Шёпот фронта" сообщает, что наполовину село "наше". Также идёт успешное наступление на краснолиманском направлении: противник выдавливается с высот восточнее реки Жеребец.

Шансов перехватить инициативу у ВСУ нет нигде, а любое даже небольшое продвижение российской армии создает серьёзные проблемы, так как возникает необходимость окопаться, но замёрзшая почва многократно усложняет эту задачу.

ВКС РФ давят ПВО ВСУ "Геранями" и ракетами

Воскресенье, 24 декабря, ознаменовалось массовым налётом ракет и БПЛА "Герань" на Одессу и область. Зафиксировано около десяти взрывов, ПВО ВСУ не сработала. Также были прилёты дронов-камикадзе по Павлограду и в целом по Днепропетровской области, по Староконстантинову Хмельницкой области, целям в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.

Telegram-канал Condottiero уточняет, что были поражены системы ПВО ВСУ, закрывающие аэродромы "Школьный" в Одесской области и "Чернобаевка" в Херсонской области, "которые сначала нагрузили "Геранями", а затем ракеты-имитаторы самолётов-бомбардировщиков вскрыли ЗРК NASAMS". После чего "Ониксы" и "Кинжалы" сделали своё дело.

Ежедневные налёты беспилотников достигают своей цели по зачистке ПВО ВСУ.

"Длинного" плана у Залужного нет

Главная проблема ВСУ заключается в том, что человеческий ресурс, готовый воевать на Украине иссякает, а гражданское общество устало от войны. Даже если наберут "отказников", то это будет небоеспособная армия. Моральный дух её на нуле. Именно поэтому главный страх власти: фронт в один момент рухнет, и побегут все, — пишет украинский Telegram-канал "Легитимный".

Вагнеровец Condottiero считает, что ни одна из оборонительно-наступательных концепций генштаба ВСУ не работает. Контратаки ВСУ заканчиваются "многоходовыми манёврами и ударами штурмовых подразделений ВС РФ в стык сил противника" и его отступлением.

У ВСУ есть только один план — переход в оборону с максимальным сохранением текущих позиций.

"Длинного" плана у Залужного нет. Его и не может быть в условиях острого дефицита личного состава, техники и боекомплекта. Удержать бы что есть. Но это тоже не более трёх месяцев", — считает военнослужащий.

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