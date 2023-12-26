Сводка боевых действий специальной военной операции на 26 декабря

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Продолжается специальная военная операция на Украине. Армия России выполняет цели и задачи, поставленные верховным Главнокомандующим ВС РФ.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Представляем сводку боевых действий на СВО на сегодня, вторник, 26 декабря.

На Херсонском фронте продолжается уничтожение плацдарма в районе населённого пункта Крынки. В результате активных действий российской армии и огня артиллеристов потери Вооруженных сил Украины составили 5 единиц техники и до 35 боевиков.

На Запорожском фронте в районе населённого пункта Работино бойцами российской армии взят один украинский "опорник" и отражена одна контратака ВСУ. Боевой авиацией и огнём артиллеристов нанесено поражение личному составу и технике украинской армии в районах посёлков Работино и Белогорье.

Потери врага на этом направлении за сутки составили 63 военных и 3 единицы боевой техники.

На Южно-Донецком фронте войска российской армии продолжают штурмовать посёлок Новомихайловка и посёлок Победа. В Новомихайловке сейчас идут серьёзные уличные бои.

Силы ВКС РФ и артиллерия уничтожили опорные пункты националистов, пункты временные дислокации сосредоточения личного состава армии Украины в районы Урожайного, Константиновки и Новомихайловки.

Также сорваны несколько попыток ротации бандеровцев в населённых пунктах Старомайорское и Новомихайловка.

Подразделения группировки ВС РФ, взаимодействую с боевой авиацией и артиллеристами, уничтожили живую силу Вооруженных сил Украины в районах посёлка Новомихайловка и посёлка Водяное ДНР.

Здесь потери врага составили до полутора сотен военных, также уничтожены 6 единиц бронированный техники.

На Авдеевском направлении армия России продвинулась в районе населённых пунктов Новокалиново и Бердычи, взяты несколько "опорников" врага.

Общие потери Вооруженных силы Украины на этом фронте составляют более 200 человек убитыми и ранеными и уничтожены 13 единиц различной боевой техники.

На Донецком фронте продолжается взятие населённого пункта Часов Яр. Сегодня именно он является ключевым для всей группировки ВСУ, которая обороняет западный Донбасс.

Зафиксировано продвижение российской армии в районе населённых пунктов Ивановская и Богдановка.

Боевики безуспешно пытались контратаковать в районах посёлков Георгиевская и Ивановская (ДНР).

На Краснолиманском фронте российская армия продолжает наступать по направлению к населённому пункту Терны. За сутки бойцы российской армии продвинулись вглубь обороны врага на 2 километра.

Националисты перебрасывают резервы, чтобы остановить наступление русских, однако тщетно. Российская армия занимает ключевые высоты.

В районе населённого пункта Червонная Диброва отражена контратака ВСУ. Боевая авиация российской группировки нанесла удар по нескольким пунктам временный дислокации бандеровцев в районах посёлков Торское, Кременная, Ямполовка и Червонная Диброва.

Потери ВСУ здесь составили до 195 военных и уничтожены 7 единиц бронированный техники.

На Купянском фронте в районе населённого пункта Синьковка российская армия взяла оперативную паузу. На данный момент ВС РФ проводят перегруппировку и подтягивают резервы. Работу прикрывают артиллеристы и боевая авиация.

Также на данном участке направления российские войска отразили три штурма механизированных бригад украинской армии. Общие потери киевского режима здесь составили более 25 боевиков ВСУ и уничтожены 5 единиц боевой техники врага.

"Всего с начала СВО уничтожено: 560 самолётов, 261 вертолёт, 10104 БПЛА, 442 зенитных ракетных комплекса, 14334 танка и другие боевые бронированные машины, 1189 боевых машин РСЗО, 7509 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 16738 единиц специальной военной автотехники", — подытожили в Минобороны РФ.