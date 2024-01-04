Минобороны России в 2024 году получит в два раза больше истребителей пятого поколения Су-57, чем ему было поставлено в прошлом году.
Это означает, что количество поставок Су-57 в ВКС РФ увеличится с 12 в 2023 году (6 в 2022 году) до более двадцати в наступившем.
Об этом сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Юрий Слюсарь.
"Гособоронзаказ мы выполнили. Всё, что предусматривалось и подписанными контрактами и планами-графиками, всё поставлено в срок, иногда даже по отдельным заводам с опережением. У нас по всем заводам заказы выросли, по некоторым — достаточно значительно. По новым самолётам: буквально в два раза вырос заказ по самолету Су-57", — отметил Слюсарь.
Ключевым фактором, способствующим крупномасштабным приобретениям Су-57, является его сопоставимая с предыдущими поколениями стоимость эксплуатации. Это делает истребитель более доступным для массового производства и закупки и резко контрастирует с истребителями пятого поколения F-35 и F-22 (США), которые из-за значительных эксплуатационных расходов и невероятно высоких потребностей в техобслуживании недоступны для приобретения, чтобы заменить своих предшественников.
Су-57 также является единственным истребителем пятого поколения, который использовался в боевых действиях. Это повышает его привлекательность для потенциальных покупателей, в том числе для Индии. Также потенциальными клиентами для покупки данного истребителя являются Вьетнам, Иран и Казахстан.
Су-57 впервые поднялся в воздух в 2010 году и был принят на вооружение российских ВКС в 2020 году. Самолёт уже использовался в боевых действиях на Украине, где, по некоторым данным, сбил несколько украинских самолётов.
Несомненно, увеличение количества Су-57 в ВКС России повысит их боевые возможности. Этот самолёт является самым современным истребителем в России и обладает рядом преимуществ перед предыдущими поколениями, включая лучшую радиолокационную скрытность, дальность действия и грузоподъемность.
Увеличение экспортных продаж Су-57 может стать важным источником дохода для российской оборонной промышленности. Разработка и производство Су-57 будет способствовать развитию технологий, которые могут быть использованы в других отраслях, таких как гражданская авиация.
Сегодня нас, как рядовых граждан России волнуют такие вопросы:
Сообщение о том, что Минобороны России в 2024 году получит в два раза больше истребителей пятого поколения, чем в прошлом году, является несомненно важным событием. Оно свидетельствует о том, что Россия серьезно намерена развивать ВКС и продвигать Су-57 на экспортном рынке.
Су-57 — это многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный ОКБ Сухого в рамках комплексной целевой программы "ПАК ФА". Самолёт разработан для замены в российских ВКС тяжёлого истребителя Су-27. Он обладает рядом преимуществ перед предыдущими поколениями истребителей, включая:
Су-57 является одним из самых передовых истребителей в мире. Он представляет собой серьёзную угрозу для воздушных сил потенциальных противников России.
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