Су-57. Перспективы истребителя ВКС РФ пятого поколения — мировое господство

Минобороны России в 2024 году получит в два раза больше истребителей пятого поколения Су-57, чем ему было поставлено в прошлом году.

Фото: mil.ru

Это означает, что количество поставок Су-57 в ВКС РФ увеличится с 12 в 2023 году (6 в 2022 году) до более двадцати в наступившем.

Рост поставок

Об этом сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Юрий Слюсарь.

"Гособоронзаказ мы выполнили. Всё, что предусматривалось и подписанными контрактами и планами-графиками, всё поставлено в срок, иногда даже по отдельным заводам с опережением. У нас по всем заводам заказы выросли, по некоторым — достаточно значительно. По новым самолётам: буквально в два раза вырос заказ по самолету Су-57", — отметил Слюсарь.

Ключевым фактором, способствующим крупномасштабным приобретениям Су-57, является его сопоставимая с предыдущими поколениями стоимость эксплуатации. Это делает истребитель более доступным для массового производства и закупки и резко контрастирует с истребителями пятого поколения F-35 и F-22 (США), которые из-за значительных эксплуатационных расходов и невероятно высоких потребностей в техобслуживании недоступны для приобретения, чтобы заменить своих предшественников.

Су-57 также является единственным истребителем пятого поколения, который использовался в боевых действиях. Это повышает его привлекательность для потенциальных покупателей, в том числе для Индии. Также потенциальными клиентами для покупки данного истребителя являются Вьетнам, Иран и Казахстан.

Понюхал пороха

Су-57 впервые поднялся в воздух в 2010 году и был принят на вооружение российских ВКС в 2020 году. Самолёт уже использовался в боевых действиях на Украине, где, по некоторым данным, сбил несколько украинских самолётов.

Несомненно, увеличение количества Су-57 в ВКС России повысит их боевые возможности. Этот самолёт является самым современным истребителем в России и обладает рядом преимуществ перед предыдущими поколениями, включая лучшую радиолокационную скрытность, дальность действия и грузоподъемность.

Увеличение экспортных продаж Су-57 может стать важным источником дохода для российской оборонной промышленности. Разработка и производство Су-57 будет способствовать развитию технологий, которые могут быть использованы в других отраслях, таких как гражданская авиация.

Сегодня нас, как рядовых граждан России волнуют такие вопросы:

Сколько именно Су-57 получит Минобороны России в 2024 году?

Какие страны, помимо Индии, могут закупить Су-57?

Как активно будут применяться эти машины в СВО?

Сообщение о том, что Минобороны России в 2024 году получит в два раза больше истребителей пятого поколения, чем в прошлом году, является несомненно важным событием. Оно свидетельствует о том, что Россия серьезно намерена развивать ВКС и продвигать Су-57 на экспортном рынке.

Досье

Су-57 — это многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный ОКБ Сухого в рамках комплексной целевой программы "ПАК ФА". Самолёт разработан для замены в российских ВКС тяжёлого истребителя Су-27. Он обладает рядом преимуществ перед предыдущими поколениями истребителей, включая:

Лучшую радиолокационную скрытность. Су-57 выполнен по технологии "стелс", которая включает в себя использование радиопоглощающих материалов и форм. Это затрудняет обнаружение самолёта радиолокационными системами противника.

Более высокую скорость и маневренность. Су-57 оснащён более мощными двигателями и имеет улучшенную аэродинамику. Это позволяет ему развивать более высокую скорость и более эффективно маневрировать.

Длительность работы. Су-57 имеет увеличенную дальность полета за счёт использования более эффективных двигателей и топливных баков.

Более мощный набор вооружения. Су-57 может нести более разнообразное и мощное вооружение, чем предыдущие поколения истребителей.

Су-57 является одним из самых передовых истребителей в мире. Он представляет собой серьёзную угрозу для воздушных сил потенциальных противников России.