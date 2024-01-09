Запад уже не первый день "ужасается" мощному ракетному удару, нанесённому ВКС и ВМФ России по украинским военно-промышленным объектам.
Минобороны РФ об этом сообщило 8 января 2024 года.
"Нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", по объектам военно-промышленного комплекса Украины", — в частности заявило военное ведомство России.
В ударе были задействованы ракеты различных классов, пишут западные аналитики, в том числе:
Целью удара были объекты в Харьковской, Днепропетровской, Хмельницкой и Запорожской областях Украины.
Украинские военные ранее неоднократно выражали обеспокоенность по поводу полной неспособности страны перехватить ракеты Х-22. Также отмечается, что возможности России по нанесению ударов с использованием комплексов "Кинжал" и "Искандер" возросли из-за резкого роста производства обоих классов в несколько раз до "довоенного уровня".
"Хотя украинские источники утверждают, что ПВО страны в прошлом добились некоторых успехов в перехвате ударов ракет "Кинжал", запускаемых с воздуха, международные аналитики ставят это под сомнение из-за ограниченных возможностей систем ПВО, которыми располагает Украина, а также сложных полубаллистических траекторий и высокой маневренности, повышающей живучесть российской ракеты", — пишет эксперт западного издания Military Watch Magazine.
Отчёты Пентагона показывают, что Россия в конце декабря также начала использовать гораздо более мощный класс баллистических ракет наземного базирования в дополнение к системе "Искандер-М" большей дальности, а именно, северокорейскую КН-23Б. Правда, Белый дом также отмечает, что российский класс тактических баллистических ракет "Циркон" еще не был использован.
В частности, западные обозреватели отмечают, что армия России располагает значительным арсеналом различных типов ракет, включая новейшие гиперзвуковые. Это позволяет России наносить удары по целям на всей территории Украины, в том числе по защищенным объектам.
А то, что украинские военные признаются о том, что испытывают трудности с перехватом ракет, в том числе Х-22, свидетельствует о том, что Россия имеет значительное преимущество в ракетных возможностях.
В целом, Запад признаёт, что Россия продолжает наращивать военную активность на Украине, и что сегодня инициатива полностью на стороне Кремля.
Ракета Х-22 - сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности.
Разработка её началась в 1958 году, принята на вооружение в 1971–1976 гг.
"Искандер" — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК).
Существуют 4 основных варианта ракет "Искандер":
"Кинжал" — это российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс.
Характеристики:
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