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Дмитрий Плотников

Россия ударила ракетами трёх опаснейших классов по объектам Украины

Силовые структуры » Военные новости

Запад уже не первый день "ужасается" мощному ракетному удару, нанесённому ВКС и ВМФ России по украинским военно-промышленным объектам.

Россия ударила ракетами трёх опаснейших классов по объектам Украины
Фото: Kremlin.ru

Минобороны РФ об этом сообщило 8 января 2024 года.

"Нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", по объектам военно-промышленного комплекса Украины", — в частности заявило военное ведомство России.

В ударе были задействованы ракеты различных классов, пишут западные аналитики, в том числе:

  • четыре ракеты Х-47М2 "Кинжал",
  • шесть ракет "Искандер" (9К720),
  • восемь ракет Х-22.

Целью удара были объекты в Харьковской, Днепропетровской, Хмельницкой и Запорожской областях Украины.

Что с ПВО ВСУ?

Украинские военные ранее неоднократно выражали обеспокоенность по поводу полной неспособности страны перехватить ракеты Х-22. Также отмечается, что возможности России по нанесению ударов с использованием комплексов "Кинжал" и "Искандер" возросли из-за резкого роста производства обоих классов в несколько раз до "довоенного уровня".

"Хотя украинские источники утверждают, что ПВО страны в прошлом добились некоторых успехов в перехвате ударов ракет "Кинжал", запускаемых с воздуха, международные аналитики ставят это под сомнение из-за ограниченных возможностей систем ПВО, которыми располагает Украина, а также сложных полубаллистических траекторий и высокой маневренности, повышающей живучесть российской ракеты", — пишет эксперт западного издания Military Watch Magazine.

Отчёты Пентагона показывают, что Россия в конце декабря также начала использовать гораздо более мощный класс баллистических ракет наземного базирования в дополнение к системе "Искандер-М" большей дальности, а именно, северокорейскую КН-23Б. Правда, Белый дом также отмечает, что российский класс тактических баллистических ракет "Циркон" еще не был использован.

В частности, западные обозреватели отмечают, что армия России располагает значительным арсеналом различных типов ракет, включая новейшие гиперзвуковые. Это позволяет России наносить удары по целям на всей территории Украины, в том числе по защищенным объектам.

А то, что украинские военные признаются о том, что испытывают трудности с перехватом ракет, в том числе Х-22, свидетельствует о том, что Россия имеет значительное преимущество в ракетных возможностях.

Чем чреват удар для ВСУ

  • Удар может иметь следующие последствия для армии Украины:
  • Нанести серьёзный ущерб украинским военно-промышленным объектам.
  • Деморализовать украинские войска и гражданское население.

В целом, Запад признаёт, что Россия продолжает наращивать военную активность на Украине, и что сегодня инициатива полностью на стороне Кремля.

Досье:

Ракета Х-22 - сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности.

Разработка её началась в 1958 году, принята на вооружение в 1971–1976 гг.

  • Длина: 11,6 м.
  • Диаметр: 0,94 м.
  • Стартовая масса: До 5780 кг.
  • Дальность полета: До 300 км.
  • Скорость: До 3,5М (в 3,5 раза быстрее скорости звука).
  • Боеголовка: Фугасно-кумулятивная или специальная (в зависимости от модификации).
  • Система наведения: Инерциальная, с возможностью коррекции по радиолокационному сигналу (в некоторых модификациях).

"Искандер" — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК).

Существуют 4 основных варианта ракет "Искандер":

  • "Искандер": базовый вариант для российских вооруженных сил с двумя квазибаллистическими ракетами 9М723 на пусковой установке, дальность стрельбы по разным источникам составляет до 500 км.
  • "Искандер-М": модернизированный вариант с улучшенной системой управления и увеличенной дальностью полета, которая по некоторым данным достигает 700 км.
  • "Искандер-K": вариант с крылатыми ракетами Р-500, обеспечивающий дальность поражения целей до 500 км.
  • "Искандер-Э": экспортный вариант Искандер-М с использованием квазибаллистических ракет меньшей дальности (280 км) в соответствии с ограничениями Режима контроля над ракетными технологиями (РКРТ).

"Кинжал" — это российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс.

Характеристики:

  • Длина: 8 метров
  • Диаметр: 0,8 метра
  • Стартовая масса: 7 тонн
  • Дальность полета: До 2000 км
  • Скорость: До 10 Мах
  • Боеголовка: Фугасно-кумулятивная или специальная
  • Система наведения: Инерциальная с коррекцией по спутнику ГЛОНАСС.
Удар гиперзвуковой ракеты «Кинжал» на Украине
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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