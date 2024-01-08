Ночные удары по Украине: местные власти отчитались о прилётах

Сегодня, 8 января, по Украине был нанесён массированный удар беспилотниками и ракетами. Воздушная тревога была объявлена по всей Украины.

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Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске, Кривом Роге, Запорожье и Харьковской области.

Предварительные результаты попаданий от очевидцев.

В Херсоне разбит объект критической инфраструктуры и прилёт по территории завода. Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин. О каком именно объекте инфраструктуры идет речь, гауляйтер не уточнил.

Глава Харьковской ОВА сообщил о четырёх прилётах по городу.

Также пишут о взрыве в Хмельницком, взрывах в Житомирской области и повторных взрывах в Кривом Роге. В Запорожье пропали свет и вода.