Сегодня, 8 января, по Украине был нанесён массированный удар беспилотниками и ракетами. Воздушная тревога была объявлена по всей Украины.
Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске, Кривом Роге, Запорожье и Харьковской области.
Предварительные результаты попаданий от очевидцев.
В Херсоне разбит объект критической инфраструктуры и прилёт по территории завода. Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин. О каком именно объекте инфраструктуры идет речь, гауляйтер не уточнил.
Глава Харьковской ОВА сообщил о четырёх прилётах по городу.
Также пишут о взрыве в Хмельницком, взрывах в Житомирской области и повторных взрывах в Кривом Роге. В Запорожье пропали свет и вода.
Российский певец Леонид Агутин покинул РФ.