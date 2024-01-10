Вопрос о повышении эффективности обнаружения низколетящих средств воздушного нападения (СВН) в условиях современной войны очень актуален.
Сегодня в связи с переходом Украины к стратегической обороне и увеличением интенсивности ударов по территории России, в том числе с использованием высокоточного оружия большой дальности, своевременное обнаружение низколетящих целей является одной из важнейших задач российских комплексов противовоздушной обороны (ПВО).
Основными проблемами, мешающими своевременному обнаружению низколетящих СВН, можно считать:
Для решения этих проблем аналитики предлагают использовать беспилотники дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО). Дроны-ДРЛО обладают рядом преимуществ перед традиционными РЛС, установленными на наземных или воздушных платформах:
В качестве примера БПЛА-ДРЛО можно рассмотреть проект беспилотника "Гелиос-РЛД" (РЛД — радиолокационного дозора), который разрабатывается компанией "Кронштадт". БПЛА "Гелиос-РЛД" имеет максимальную взлётную массу 4 тонны и способен находиться в воздухе до 30 часов. Он оснащён радиолокационной станцией с дальностью обнаружения до 300 километров.
На разработке находится и ДРЛО БПЛА "Сириус", который имеет массу полезной нагрузки — 450 кг и способен находиться в воздухе до 50 часов.
В целом беспилотники дальнего радиолокационного обнаружения являются перспективными средствами обнаружения низколетящих ракет и дронов врага. Их использование может значительно повысить эффективность российских ПВО и обеспечить защиту территории России от ударов противника.
В современных условиях своевременное обнаружение низколетящих СВН является одной из важнейших задач систем ПВО. Использование БПЛА-ДРЛО может значительно повысить эффективность решения этой задачи.
В настоящее время в России ведутся работы по созданию дронов-ДРЛО. Одним из перспективных проектов является проект БПЛА "Гелиос-РЛД". Беспилотник "Гелиос-РЛД" имеет характеристики, которые позволяют ему эффективно решать задачи обнаружения низколетящих СВН.
В перспективе возможно использование для целей ДРЛО и других БПЛА, таких как БПЛА "Сириус". БПЛА "Сириус" имеет большую грузоподъёмность, что позволяет ему нести более мощные РЛС.
Таким образом, использование средств дальнего радиолокационного обнаружения является перспективным направлением развития ПВО. Оно может значительно повысить эффективность ПВО и обеспечить защиту территории России от ударов противника.
"Гелиос-РЛД". Тактико-технические характеристики:
"Сириус-РЛД". Тактико-технические характеристики (ТТХ):
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