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Дмитрий Плотников

Учиться будем на дураках: России надо использовать военные возможности в 2024 году

3:31
Силовые структуры » Военные новости

Россия на данный момент обгоняет Украину и весь Запад по многим параметрам: в военных технологиях, экономике и производстве.

Учиться будем на дураках: России надо использовать военные возможности в 2024 году
Фото: rusvesna.su

Но к 2025 году наше превосходство, возможно, уже не будет таким, как сегодня. Конечно, РФ может рвануть и еще вперёд, но мудрость должна подсказывать, что всегда надо готовиться к худшим вариантам.

Запад зашевелился?

Анализируя военно-политическую ситуацию в мире, чётко видно, что враги России не спят и готовятся к новой войне.

Разумеется, на Западе хватает коррупции, алчности, воровства. Всё это умножено на их слепое высокомерие. Однако ясно, что производство снарядов у них вырасти должно, что-то начнут производить и в самой Незалежной.

Скорее всего, Киев проведёт тотальную мобилизацию насколько сможет, плюс в странах Прибалтики Зеленский хочет договариваться об отлове бежавших в Европейский Союз украинцев для возвращения и службы в рядах армии Украины.

"Обратите внимание, как они сейчас якобы интегрируются в Европу — это происходит таким образом, что по всей Украине несчастных украинцев, как животных, больных котов и собак, отлавливают на улицах и кидают на фронт для утилизации. Вот в чём состоит интеграция Украины в Европу", — прокомментировал ситуацию политолог Сергей Марков.

Также не надо сомневаться, что "вашингтонский обком" вытряхнет из покорной Германии, Южной Кореи, Японии и остальных безвольных "шестёрок" достаточно средств, чтобы киевскому режиму хватило ещё на одну попытку контрнаступления.

Республиканцы "поплыли"

Кстати, там уже и в Соединённых Штатах верхушка республиканцев дрогнула и уже начала агитировать за помощь Украине. Лидер Республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл на конференции с однопартийцами высказался за заключение сделки с администрацией президента Джозефа Байдена, которая предусматривает компромисс по усилению мексиканской границы и выделению денег киевскому режиму "на продолжение войны с Российской Федерацией".

ВСУ будут усилять

Не надо себя обманывать, у украинских нацистов будет больше беспилотников, появятся новые системы вооружения, они станут действовать наглее. И если кассетными боеприпасами били только по Донбассу и Белгороду, то вскоре они полетят и на Крым.

Также можно ждать от террористического киевского режима и атак по морю. Однако больше всего вызывает опасения раскачка военно-промышленного комплекса НАТО.

Например, производитель из ФРГ Hensoldt ранее делал 5 радаров год, а сегодня выпускает свыше 15, а через год обещает и все 20. Без сомнения, половину немцы уже пообещали Зеленскому. По всей вероятности, это даже уже оплачено по контракту.

И к бабке не ходи, вырастет производство и в различной другой военной сфере. Например, завод радиосвязи Германии Rohde & Schwarz принял около 2 тысяч новых сотрудников и добавил третью смену.

Выводы

Какие выводы можно сделать? У России есть всего год, чтобы реализовать свой военный потенциал. Ведь успех можно достичь, когда в нужный момент совпадают желание и возможности. Очень не хочется оказаться в шкуре бандеровцев, которые летом начали контрнаступать не теми силами, не теми средствами и в неподходящий момент.

То есть, учиться надо на чужих ошибках, ведь на своих учится только дурак. А нам дураками сегодня быть никак нельзя, ведь на кону стоит существование России.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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