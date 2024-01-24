Головная боль Пентатогна: РФ и КНДР могут сформировать совместные ВВС

Россия и КНДР могут сформировать совместные подразделения истребительной ПВО

Итак, Россия и КНДР могут вскоре сформировать совместные подразделения истребительной противовоздушной обороны.

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Через два месяца после того, как Вашингтон заявил, что РФ в боевых действиях на Украине использует северокорейские баллистические ракеты KN-23B, появились предположения о том, что Мосвка может экспортировать боевые самолёты своему восточноазиатскому соседу, чтобы помочь компенсировать расходы на эти закупки.

Страшный альянс

И действительно, представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сам и заявил, что Россия ожидает, что будет платить за новые приобретения корейской техники: как за счёт передачи технологий, так и за счёт экспорта боевых самолетов.

Разумеется, в США напряглись.

В последние годы Северная Корея инвестировала в модернизацию своей военно-воздушной базы, включая модернизацию аэродромов и ракет. В 1997 году страна приобрела 30 истребителей МиГ-21Б третьего поколения у Казахстана и модернизировала их на своей территории. Полный заказ на 40 самолётов так и не был выполнен из-за вмешательства США и давления на Казахстан, что подчёркивает трудности, с которыми Пхеньян сталкивается в постсоветскую эпоху, когда все крупные торговые партнеры, за исключением Ирана, были очень осторожны в том, чтобы не "расстраивать" патрона.

Как сообщали южнокорейские источники, в начале 00-х годов страна продолжала производство МиГ-29 четвертого поколения по лицензии с российской поддержкой. Корейские МиГи впервые взлетели в 1993 году, и к концу десятилетия было произведено 15 единиц. Хотя южнокорейские источники сообщали, что десятью годами позже Пхеньян намеревался приобрести российские истребители Су-35 для своей военно-воздушной базы, а это уже тяжёлые истребители, аналогичные МиГ-29 с возможностями "4+".

Сорвалось в первый раз

Однако два основных фактора помешали Кремлю продать самолеты своему соседу. Первый заключался в необходимости поддерживать отношения с Южной Кореей и США, что с 90-х годов было для РФ приоритетным направлением. Второй, серьёзной преградой стало принятие резолюций Совета Безопасности ОООН 1718 и 1874, принятых в 2006 и 2009 годах соответственно, которые запрещают туда экспорт всего, кроме стрелкового оружия.

Предоставляя информацию о том, как Россия может попытаться обойти эмбарго Совета Безопасности, эксперты по безопасности Северной Кореи подчеркнули, что у Москвы есть два основных способа сделать это.

Первый — это экспортировать самолеты из классов, которые страна уже использует, такие как МиГ-29, при этом любые внешние признаки модернизации на более новых моделях можно правдоподобно отрицать. С учетом того, что в настоящее время в эксплуатации находится только один полк таких самолетов, можно утверждать, что любые дополнительные единицы, видимые на спутниковых снимках, были просто извлечены из хранилища и доставлены до введения эмбарго.

Хотя новые единицы могут быть оснащены новыми бортовыми системами, радарами и вооружением, которые выдаются за внутренние модернизации. Нарушения эмбарго таким образом сохранят определенную степень правдоподобности отрицания, в то время как относительно недорогой МиГ-29 по-прежнему является оптимальным истребителем для оборонных нужд Северной Кореи, который может быть оснащен несколькими эскадрильями.

Второй вариант, который может быть гораздо более преобразующим для баланса сил в Восточной Азии, — это использование предпосылки совместного использования систем оружия и формирования совместных подразделений между двумя странами. Он подчеркнул прецеденты как совместных китайско-советских авиаподразделений в Корейской войне, так и совместного использования ядерного оружия США с членами НАТО в Европе.

Не сорвётся в третий...

Если Северная Корея приобрётет российские боевые самолёты, отличные от МиГ-29, такие как более совершенные истребители Су-35 и Су-57, недавно осмотренные его лидером Ким Чен Ыном во время визита в Россию в сентябре, они могут сопровождаться российскими военнослужащими на северокорейских базах и выдаваться за действующие в составе совместного российско-руководимого подразделения — независимо от реальности структур командования.

А это головная боль глобального Запада...