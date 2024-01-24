Неопределённое будущее МБР Sentinel и ядерного бомбардировщика B-52J

Ядерный бомбардировщик США B-52J буквально "подвис" в воздухе

4:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Основные программы стратегического вооружения американских Военно-Воздушных сил сталкиваются с растущими рисками "срыва и отмены".

Фото: Youtube

Например, разработка мощнейшей межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel столкнулась с весьма немалыми перерасходами финанстов и техническими трудностями. А к примеру, амбициозная программа глубокой модернизации главного стратегического бомбардировщика Пентагона — B-52 вообщхе "подвисла в вохдухе" из-за невозможности поддерживать лётную годность авиакорпусов.

Бомбардировщик B-52J

ВВС США выделили почти 49 млрд долларов на модернизацию парка из 72 штук B-52H, составляющих больtе 50 процентов парка межконтинентальных боевых самолетов альянса НАТО. Построенные в 1962 году эти боевые машины обязаны пройти модернизацию путем интеграции новой авионики и моторов Rolls-Royce F130, чтобы продлить их эксплуатацию до 2060 года. Также надо расширять и модернизировать их бомбовые отсеки для нового поколения ракет.

Самолёты получат новое обозначение B-52J, что будет первым переобозначением с момента выпуска легендарных бомбардировщиков, отражающим глубину модернизационных усилий.

Проведенный в конце 2023 года аудит "B-52 Diminishing Manufacturing Sources and Material Shortages" показал, что главной проблемой, влияющей на парк самолётов, является чрезмерная зависимость ВВС США от "каннибализации" других самолетов для запасных частей и неспособность промышленности своевременно обеспечивать новыми деталями. Это серьезно снизило уровень доступности бомбардировщиков.

В отчете подчеркнуто, что несколько фирм прекратили выпуск деталей для них, что означает, что новые поставки зачастую просто не доступны, тем ставя под угрозу план по сохранению В-52" в эксплуатации еще на 36 лет. Сокращение промышленной базы США с конца холодной войны привело к проблемам в поставках для ряда программ, вызвав зависимость от иностранных составляющих и сильно повысив стоимость новых программ вооружений. Значительная часть этого связывают с широким созданием естественных монополий, ибо бюджетов на закупки не хватает для поддержания работы нескольких подрядных компаний, производящих ключевые типы продукции.

МБР Sentinel

Параллельно с проблемами бомарбдировщика, межконтинентальная баллистическая ракета Sentinel армии Соединённых Штатов, являющаяся первой в США подобной программой "чистого листа" за более чем шесть десятков лет, столкнулась с более серьёзными проблемами. Программа превысила бюджет более чем на 30 процентов всего за 2 года, а ценник одной ракеты теперь равен 162 млн долларов в ценах 2020 года по сравнению с первоначальной оценкой всего в 118 млн долларов.

Замсекретаря американских ВВС по закупкам бомбардировщик США Эндрю Хантор заявил на днях, что это произошло потому, что первоначальная оценка затрат "не учитывала масштабных размеров и объема работ по строительству пусковых установок и пунктов управления запуском".

"Забавное в проектах, случающихся раз в столетие, то, что много чего не было учтено. Это было похоже на то, как будто мы делали это в первый раз"", — выдал такое перл чиновник ВВС США.

Перерасход денег, влияющий на программу Sentinel, продолжает усиливать призывы как гражданских, военных к ее прекращению, что потребует прекращения развертывания МБР и сокращения ядерной триады до уровня бомбардировщиков и подлодок. Это может включать перенаправление средств с Sentinel на расширение авиапарка бомбардировщиков B-21, которые должны поступить на вооружение в этом десятилетии, и на создание подлодок с ракетами "Колумбия".

Ну а пока Штаты довольствуются устаревшими B-52H, которые и впрямь являются безусловно самыми старыми бомбардировщиками, а также ещё летающими ракетами LGM-30 Minuteman III, которые являются самыми старыми и сделанными ещё с 1970 по 1978 год.