Кому нужна эксалация военных конфликтов?

Жонглирование опасными терминами: так видит или не видит НАТО угрозу от России

Удивительные новые заявления генерального секретаря североатлантического блока НАТО Йенса Столтенберга о том что Россия не собирается нападать на Запад - удивительны.

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По всей вероятности, прошлой воинственный риторикой о том, как русские, после того, как поработят Киев, двинутся на восточные земли НАТО, так напугало сам альянс, что они теперь начинают отыгрывать назад.

Столтенберг мимикрирующий

То есть ранее в военном блоке говорили, что Россия представляет военную угрозу для НАТО. Теперь же в новой риторике, цитирую: "военные угрозы для альянса от России нет".

"Мы не видим прямой или надвигающейся угрозы союзникам НАТО, но мы наблюдаем внимательно за тем, что Россия делает", — сказал Столтенберг.

Он однако отметил, что НАТО повысила бдительность и увеличила присутствие в восточной части альянса после начала военной операции РФ на Украине. По его словам, с февраля 2022 года у НАТО появились две задачи.

"Первая — поддержать Украину, вторая — предотвратить полномасштабную войну между НАТО и РФ", — утверждает Столтенберг.

Как сие понять?

Ну, возможно, такой воинственный риторикой они прикрывают многочисленные учение у наших границ.

Не пугай - сам бояться не будешь

А с другой стороны. этими же учениями они, скорее всего, перепугали общественность, своё же население, которые, дескать, мы и не прочь быть "против России", но военного столкновения с ядерной державой и самой мощной армией мир, они не желают, поэтому, слегка перегнув палку, они поняли, что есть конкретная угроза сгореть в ядерной войне. А это в их планы не входит.

Адекватные и более-менее серьёзные политики западных стран прекрасно понимают, что ни у президента Владимира Путина, ни у российской армии не было желание идти куда бы то ни было в Европу.

Да, не скрываем, что Россию интересуют пост советские пространства, поскольку там живут наши люди. Там живёт очень много русских людей, да и вообще это опасное мягкое подбрюшье страны

А что касается похода на Лиссабон или Мадрид, то я глубоко убеждён, в планах российского руководства такого и близко не стояло. А если мы говорим о ядерной атаке, то это ещё более бессмысленная вещь, поскольку сгорит на планете всё, и планы по захватывал Европы были мы вообще нелепы. А тем более с плотностью населения Европы, где не останется вообще ничего.

Если гипотетически, России с его огромными территориями и малой плотностью населения ещё как-то могла было частично уберечься, то от Европы останется мокрое место.

Как карта ляжет

Скорее всего, такие горячие головы поддерживают ту ситуацию, которые сейчас есть. То есть, давайте тянуть силы из России на Украине пока там всё не закончится, а когда закончится тогда "будем посмотреть".

Ну а накачивать группировку в противовес России они обязательно будут, очевидно показывая, что если что: готовы дать отпор.

Кстати, отличился и начальник генштаба Великобритании Патрик Сандерс. Он заявил, что в Соединенном Королевстве начнётся призыв, если начнётся война с Россией. Очередное заявление низкопробного политика.

Возможно он так пытается приучить рядового британца к противостоянию с России, но здесь нужно понимать одну вещь. НАТО в мобилизационном и техническом плане в разы крупнее Вооруженных сил России. Но вот воевать по их правилам никто не будет. Если какая-то начнётся эскалация - России придётся применять свое экстренное оружие для сохранения государственности. А вот в этом оружии у НАТО далеко не преимущество.

Поэтому очень надеюсь, что хоть какие-то трезвомыслящие люди на западе остались.