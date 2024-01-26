США одобрят продажу Турции самых современных F-16 Block 70/72

На фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке США стремятся ускорить модернизацию вооруженных сил Турции.
В целях усиления своего ключевого союзника по НАТО и противодействия растущей мощи противников в регионе, Соединенные Штаты стремятся ускорить модернизацию турецких ВВС путем продажи истребителей F-16 на сумму 20 млрд долларов.
Президент Джо Байден уже направил обращения в комитеты по международным отношениям Сената и Конгресса, призывая к скорейшему одобрению сделки. Департамент госдепартамента США подчеркивает важность обновления парка турецких F-16 для обеспечения совместимости в рамках НАТО.
Нынешний парк истребителей Турции устарел и не отвечает современным требованиям, уступая по вооружению и технологиям самолетам F-35 Израиля, Су-35 Ирана и даже модернизированным МиГ-29СМТ Сирии:
Однако существуют и потенциальные ограничения:
Несмотря на политические разногласия, сотрудничество между ВВС Турции и Израиля в рамках НАТО остается тесным, что способствует совместным усилиям по стабилизации региона.
Да, Турция, наряду с США, обладает самым крупным военным контингентом среди государств НАТО на Ближнем Востоке.
Однако Турция оказывает поддержку различным исламистским боевым группам, включая ранее связанные с Аль-Каидой, таким как "Фронт ан-Нусра" и Туркестанская исламская партия. Эти группировки на протяжении более десятилетия атакуют цели в Сирии, направляя атаки на Россию и Иран.
Но несмотря на получение F-16, авиационные силы Турции, вероятно, останутся позади Израиля, Саудовской Аравии и ОАЭ. Внутренние проблемы, такие как сложности с подготовкой кадров и уязвимость беспилотников, могут ограничить эффективность турецких ВВС. А модернизация ВВС Ирана с возможным приобретением Су-35 может ещё больше усложнить баланс сил в регионе.
Несмотря на политические разногласия, США и Турция сотрудничают с Израилем по военным вопросам, включая предыдущую координацию действий в Сирии. Также у них есть ряд общих проблем в Ближневосточном регионе.
Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с Энтони Блинкеном, в ходе которого проинформировал его об одобрении 26 декабря Комиссией по международным делам турецкого парламента заявки Швеции на вступление в НАТО и выразил надежду на скорейшую продажу Штатами туркам F-16. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.
Поэтому, сделка вполне может и состояться...
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