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Дмитрий Плотников
США одобрят продажу Турции самых современных F-16 Block 70/72

Продажа США самолётов F-16 Турции на сумму 20 млрд долларов. Но есть нюнанс

Силовые структуры » Военные новости

На фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке США стремятся ускорить модернизацию вооруженных сил Турции.

Продажа США самолётов F-16 Турции на сумму 20 млрд долларов. Но есть нюнанс
Фото: "HAF - F-16 Block 52+ Demo Team Zeus" by stefg74 is licensed under CC BY 2.0.

В целях усиления своего ключевого союзника по НАТО и противодействия растущей мощи противников в регионе, Соединенные Штаты стремятся ускорить модернизацию турецких ВВС путем продажи истребителей F-16 на сумму 20 млрд долларов.

Президент Джо Байден  уже направил обращения в комитеты по международным отношениям Сената и Конгресса, призывая к скорейшему одобрению сделки. Департамент госдепартамента США подчеркивает важность обновления парка турецких F-16 для обеспечения совместимости в рамках НАТО.

А что сегодня?

Нынешний парк истребителей Турции устарел и не отвечает современным требованиям, уступая по вооружению и технологиям самолетам F-35 Израиля, Су-35 Ирана и даже модернизированным МиГ-29СМТ Сирии:

  • Турецкие ВВС нуждаются в современных ракетах класса "воздух-воздух" и радарах с электронным сканированием для повышения боеспособности.
  • Новые F-16 Block 70/72 и модернизационные комплекты значительно улучшат возможности Турции в воздушном бою и противодействии другим угрозам.
  • Помимо укрепления Турции, сделка выгодна для американского оборонного сектора.

Однако существуют и потенциальные ограничения:

  • Турция по-прежнему отстает от Израиля, Саудовской Аравии и ОАЭ по общему потенциалу ВВС.
  • Проблемы с подготовкой кадров и уязвимость турецких беспилотников могут снизить эффективность новой техники.
  • Модернизация ВВС Ирана и наличие у него сильной системы ПВО могут стать серьезным испытанием для Турции.

Несмотря на политические разногласия, сотрудничество между ВВС Турции и Израиля в рамках НАТО остается тесным, что способствует совместным усилиям по стабилизации региона.

Да, Турция, наряду с США, обладает самым крупным военным контингентом среди государств НАТО на Ближнем Востоке.

Однако Турция оказывает поддержку различным исламистским боевым группам, включая ранее связанные с Аль-Каидой, таким как "Фронт ан-Нусра" и Туркестанская исламская партия. Эти группировки на протяжении более десятилетия атакуют цели в Сирии, направляя атаки на Россию и Иран.

Выгода для США:

  • Поддержка Турцией боевиков отвлекает внимание Сирии, Хезболлах и других сил от Израиля и США, тем самым косвенно им помогая.
  • США стремятся укрепить военные возможности Турции поставками истребителей F-16, чтобы снизить нагрузку на собственные силы в условиях глобальной напряженности.
  • Поставки F-16 также выгодны для американского оборонного сектора, принося доход в 20 млрд долларов и превосходя продажу 66 истребителей Тайваню в 2019 году на сумму 8,1 млрд долларов.

Но несмотря на получение F-16, авиационные силы Турции, вероятно, останутся позади Израиля, Саудовской Аравии и ОАЭ. Внутренние проблемы, такие как сложности с подготовкой кадров и уязвимость беспилотников, могут ограничить эффективность турецких ВВС. А модернизация ВВС Ирана с возможным приобретением Су-35 может ещё больше усложнить баланс сил в регионе.

Отношения с США и Израилем

Несмотря на политические разногласия, США и Турция сотрудничают с Израилем по военным вопросам, включая предыдущую координацию действий в Сирии. Также у них есть ряд общих проблем в Ближневосточном регионе.

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с Энтони Блинкеном, в ходе которого проинформировал его об одобрении 26 декабря Комиссией по международным делам турецкого парламента заявки Швеции на вступление в НАТО и выразил надежду на скорейшую продажу Штатами туркам F-16. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Поэтому, сделка вполне может и состояться...

F-16 Block 70/72
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сша турция
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