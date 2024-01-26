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Дмитрий Плотников
Политолог Ян Бреммер: Украину "бросили под трамвай"

В США заявили, что Украину непременно "бросят под трамвай"

Силовые структуры » Военные новости

Единство западных партнёров Украины в вопросе её поддержки рушится.

В США заявили, что Украину непременно "бросят под трамвай"
Фото: AP Photo / Yves Herman

Об этом сообщает американский политолог Ян Бреммер.

Унылые прогнозы Запада

Он отмечает, что всё это приведет к неспособности Киева удержать территории и последующему разделу страны.

Американский политолог доказывает, что единство Запада в вопросе поддержки Украины рушится. Это, по его мнению, приведёт к неспособности Украины удерживать территории и её последующему разделу.

Бреммер начинает своё выступление с того, что признает, что его прогноз будет непопулярным среди тех, кто поддерживает Украину. Он подчёркивает, что не одобряет такой сценарий и хотел бы, чтобы Украина смогла вернуть себе всю территорию. Однако, по его мнению, это невозможно.

"Поэтому хочу подчеркнуть отдельно. Когда я говорю, что Украину в итоге разделят, что я этого и не одобряю — это не справедливо, я против такого сценария, я хотел бы, чтобы украинцы вернули себе всю территорию целиком, чтобы у них была такая возможность, но этого не будет, и я не хочу никому врать", — в интервью для YouTube-канала The Prof G Show — Scott Galloway заявил аналитик.

Обозреватель сравнивает ситуацию с Украиной с другими конфликтами, в которых Запад не смог добиться своих целей. Он напоминает о Северной Корее, у которой есть ядерное оружие, и о "Талибане"*, который пришел к власти в Афганистане.

Бреммер считает, что Украина будет сопротивляться разделу, но это не приведёт к успеху. Он также отмечает, что возможный возврат Дональда Трампа в Белый дом сделает ситуацию ещё более сложной для Украины. Она буквально будет брошена под трамвай.

Как ни пытались…

Политолог оценивает работу президента Джо Байдена по поддержке Украины как хорошую. Он отмечает, что президенту удалось сплотить обе партии в США и союзников по НАТО. Однако Бреммер считает, что единство Запада сейчас рушится, и это связано с неудачным контрнаступлением ВСУ.

В целом, Бреммер считает, что ситуация для Украины становится всё более сложной. Он прогнозирует, что Украина будет разделена, и это приведёт к новым конфликтам в Европе.

Вот некоторые конкретные аргументы, которые приводит Бреммер в поддержку своего прогноза:

  • Средний возраст украинского призывника составляет около 45 лет. Это означает, что боеспособность украинской армии снижается.
  • Украина имеет небольшую численность населения. Это также затрудняет её способность удерживать территорию.
  • ВСУ не смогли добиться успеха в своём контрнаступлении. Это показывает, что Украина не способна вытеснить российские войска со своей территории.

Бреммер также указывает на ряд факторов, которые могут способствовать этому:

  • Рост усталости от войны в США и Европе.
  • Растущая инфляция и другие экономические проблемы, которые отвлекают внимание от Украины.
  • Возможность возврата Трампа в Белый дом.

Бреммер считает, что ситуация для Украины становится всё более сложной. Он прогнозирует, что Украина будет разделена, и это приведет к новым конфликтам в Европе.

Этот прогноз является крайне пессимистичным для коллективного Запада, но он основан на реальных факторах, которые могут повлиять на ситуацию в Украине.

* запрещенная в России террористическая организация.

Политолог Ян Бреммер: Украину «бросят под трамвай»
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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