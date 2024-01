США предложили Афинам $200 млн за вооружение Украины

Предложение американского госсекретаря Энтони Блинкена Греции отправить вооружение на Украину в обмен на компенсацию со стороны США (200 млн долл.) является важным шагом в укреплении сотрудничества между двумя странами.

Фото: "United States Deputy Secretary of State, Antony Blinken in Abuja, Nigeria" by U.S. Embassy Nigeria is marked with Public Domain Mark 1.0.