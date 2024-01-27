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США предложили Афинам $200 млн за вооружение Украины

США предложили Греции $200 млн за отправку оружия на Украину

1:29
Силовые структуры

Предложение американского госсекретаря Энтони Блинкена Греции отправить вооружение на Украину в обмен на компенсацию со стороны США (200 млн долл.) является важным шагом в укреплении сотрудничества между двумя странами.

США предложили Греции 0 млн за отправку оружия на Украину
Фото: "United States Deputy Secretary of State, Antony Blinken in Abuja, Nigeria" by U.S. Embassy Nigeria is marked with Public Domain Mark 1.0.

Это также свидетельствует о том, что США готовы оказывать значительную поддержку Украине, заявил Блинкен.

Греция уже является одним из основных союзников США в Европе. Она является членом НАТО и поддерживает политику Вашингтона в отношении России. В частности, Греция предоставила Украине военную помощь, включая оружие, боеприпасы и гуманитарные грузы.

Предложение Блинкена может побудить Грецию увеличить объемы военной помощи Украине, которой у неё может быть немало (значительный запас устаревшего советского оружия).

Компенсация, которую США готовы предоставить Греции, является значительным стимулом для Афин. 200 миллионов долларов могут быть использованы для закупки нового оружия или модернизации устаревших систем. Это поможет Греции укрепить свою обороноспособность.

Предложение Блинкена также имеет важное значение для НАТО. Оно демонстрирует единство союзников в поддержке Украины. Это также является сигналом России о том, что НАТО будет продолжать оказывать помощь Украине.

Однако предложение Блинкена вызовет критику со стороны России. Москва может обвинить США в том, что они подстрекают Грецию к эскалации конфликта на Украине.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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