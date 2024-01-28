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Дмитрий Плотников
Оружие, о котором мечтал Киев, отдают аргентинскому президенту

Новая эра в сфере обороны США и Аргентиной: как мимо Киева проплыли F-16

4:23
Силовые структуры » Военные новости

Официальный визит посла США в Аргентине Марка Стенли к министру обороны Аргентины Луису Петри ознаменовало собой начало новой эры в двусторонних отношениях между странами.

Новая эра в сфере обороны США и Аргентиной: как мимо Киева проплыли F-16
Фото: www.khaleejtimes. com/uae/dh55-million-car-plate-dh2-million-phone-number-how-uae-set-a-world-record-to-feed-the-hungry

Наш "сукин сын"

И к бабке не ходи, что новое правительство Хавьера Милея в Аргентине в вопросах внешней политики и обороны полностью поддерживает США. Эксцентричный глава страны ярко выразил это в своих выступлениях, заявив о своей полной приверженности западному миру, в частности, Соединенным Штатам, и об отказе от "флирта" с Китаем и странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка).

Учитывая сложнейшую экономическую ситуацию в Аргентине, единственная или одна из немногих возможностей получить системы оружия значительной мощи — это то, что может поступить в рамках известных как FMS (Foreign Military Sales — зарубежные военные продажи), что означает конкретно получение использованного или, в некоторых случаях, нового производства оборудования, выплачиваемого в рассрочку и с некоторыми льготами.

Эта программа также используется США, что наносит ущерб бизнесу многих европейских компаний или просто конкурирует с мощным военно-промышленным комплексом США, пишет испаноязычное издание Defensa.

Клондайк от Милея

Но невозможно конкурировать с огромными запасами находящегося в хорошем состоянии оборудования, которых немало во всех уголках света (а том числе и на европейских складах). Они используются как элементы сдерживания и стратегического давления, и вряд ли какой-либо латиноамериканский политик или военный уступит соблазну получить оборудование из США, выплачиваемое в относительно удобных временных рассрочках.

Это старый бизнес, которым американцы умеют хорошо заниматься: тысячи тонн оборудования поступили в вооруженные силы Латинской Америки, которые с удовольствием принимают, в ряде случаев — чистую рухлядь, а в других — очень полезное и качественное оборудование. Но всегда под контролем Пентагона, что особенно важно в отношении непослушных аргентинцев, от которых никогда не знаешь, чего ожидать.

Теперь, с правительством "Ривер Плейт", которое говорит, что чувствует себя связанным с США, открываются новые возможности для промышленности гигантского севера.

Отвергая намерение или желание предыдущей администрации приобрести китайские истребители JF-17, Вашингтон надеется в ближайшие месяцы закрыть сделку на приобретение истребителей F-16, которые находятся на вооружении Дании (а как же Украина?) и уже были одобрены Белым домом для полетов в аргентинском небе.

Зеленского побоку

Желаемое оборудование импульсивными национальными лётчиками, позволит ВВС Аргентины получить доступ к современным технологиям и испытанному и эффективному истребителю. Очевидно, он должен прибыть с важным пакетом современного и современного вооружения, а также с полным планом технологической и ремонтной поддержки.

Итак, посол Стенли открыл "новую" дверь в Буэнос-Айресе и предлагает решения для нужд бедной армии бедной страны. Для США также есть прекрасная возможность сплавить и бронированные колесные машины 8x8 M-1126 Stryker для сухопутных сил Аргентины.

Еще одна прекрасная перспектива для бизнеса — это среднесрочное обеспечение вертолётов UH-60 Black Hawk для авиации армии, которая была должна давно заменить свои диковинные Bell UH-1 Huey. Вашингтон уже подготовил несколько альтернатив для этой программы, которая рано или поздно должна быть выполнена.

Прибытие в ближайшее время четырех четырехмоторных самолетов P-3C Orion для Командования морской авиации также является предметом интереса Южного командования Аргентины. Он не только закрывает путь любой европейской оферте патрульных самолётов, но и позволит осуществлять определенный контроль над иностранными браконьерами, в частности, китайскими флотами, которые очищают рыболовные угодья в Атлантическом океане.

Однако визит посла касался не только покупок железа, обсуждалась также помощь в обучении большего числа национальных офицеров на курсах в США и реализация участия аргентинских сотрудников в маневрах и учениях двусторонних и многосторонних, на которых Аргентина не присутствовала в последние годы.

Словом, приручение вассала началось...

"Occidente está en peligro" Imperdible el Presidente Milei en el Foro Económico Mundial- 17/01/24
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сша киев аргентина
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