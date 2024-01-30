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Дмитрий Плотников
США бросают вызов России и Китаю: золотое дно для военных концернов

Экспорт оружия из США вырастет на 50%, поскольку они бросают вызов России и Китаю

5:33
Силовые структуры » Военные новости

Американские компании по производству оружия в 2023 году заключили новых контрактов на поставку военной техники за рубеж на сумму 81 млрд долларов, что на 50% больше, чем в 2022 году.

Экспорт оружия из США вырастет на 50%, поскольку они бросают вызов России и Китаю
Фото: m.politnavigator.net

При этом, огромные сделки, вызванные вторжением России в Украину, лидируют.

Клондайк для милитаристов

Крупнейшими сделками стали три продажи на сумму около 30 млрд долларов на ударные и транспортные вертолёты, а также пусковые установки ракет большой дальности (для Польши и Германии), поскольку НАТО спешит запастись самым современным оружием в тупиковых нынешних отношениях НАТО с Москвой.

Эти продажи происходят на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Администрация Джо Байдена вовсю работает над тем, чтобы воспользоваться моментом в Европе и Азии, чтобы отучить страны от импорта российского оружия и увеличить внутреннее производство оружия.

"Российская оборонная промышленность терпит неудачу и продолжает терпеть неудачу", — заявила руководитель Управления региональной безопасности и передачи оружия Госдепартамента Мира Резник.

Гонки с Россией

"Победа" над Россией на рынке оружия является частью более широких усилий по изоляции Москвы и её производственных мощностей, чтобы ослабить силы ВС РФ, выстроенные против Украины. Россия на протяжении десятилетий якобы была вторым по величине экспортером оружия в мире после США, а её главными клиентами были Индия, Китай и Египет. Но сейчас оборонная промышленность оказалась под давлением войны на Украине, и роль РФ, как крупного мирового поставщика оружия находится под угрозой, согласно отчету Центра стратегических и международных исследований, опубликованному в прошлом году, уверена она.

"Мы видим это потому, что российская оборонная промышленность лишена ресурсов, поступающих от экспорта, что способствует стратегическому провалу России на поле боя", — сказала Резник.

Кстати, представители администрации годами утверждали, что находящаяся под санкциями оборонная промышленность России создает серьёзную возможность для американских и западных оборонных компаний, пишет Politico.

В прошлом году США заключили крупную сделку с Индией — соглашение на 1,8 млрд долларов, по которому General Electric будет производить двигатели в Индии, — в то время как Нью-Дели стремится дистанцироваться от своего крупнейшего поставщика оружия, России.

Продажи на сумму 81 млрд долларов представляют собой увеличение на 56 процентов по сравнению с 52 милрд долларов в 2022 финансовом году. Общий итог за 2023 финансовый год является самым высоким с 2020 года, когда бывший президент Дональд Трамп играл роль ведущего продавца американской военной техники — и когда США первоначально заключили мега-сделку на 14 млрд долларов на покупку F-15 Индонезией.

Прямые коммерческие продажи между странами и самими оборонными компаниями, которые, как правило, более непрозрачны, составили 157,5 млрд долларов за 2023 финансовый год, что немного выше 153,6 млрд долларов за 2022 финансовый год.

И остальным "шестёркам"

Не отстают и верные вассалы США. Например, Польша сделала несколько крупнейших заказов — Варшава заключила сделку на 12 млрд долларов на вертолеты AH-64E Apache, сделку на 10 млрд долларов на высокомобильную артиллерийскую ракетную систему большой дальности, которую ВСУ используют для ударов по мирному населению тыла России; сделку на 4 млрд долларов на интегрированные системы управления воздушно-ракетной обороны; и сделку на сумму 3,75 млрд долларов на поставку основных боевых танков M1A1 Abrams.

ФРГ заказала вертолёты CH-47F Chinook на сумму 8,5 млрд долларов и на 3 млрд долларов передовые авиационные ракеты средней дальности. Чехия заключила сделку на покупку самолетов F-35 и боеприпасов на 5,6 млрд долларов, Болгария заказывает бронемашины Stryker на 1,5 млрд долларов, а Норвегия покупает пакет многоцелевых вертолётов MH-60R на сумму 1 млрд долларов.

Среди крупных сделок в Азии — заказ Южной Кореи на F-35 на сумму 5 млрд долларов и заказ на CH-47F Chinook на сумму 1,5 млрд долларов. Япония планирует приобрести самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-2D Advanced Hawkeye.

Госдеп имеет даже специальный фонд, предназначенный для противодействия влиянию Пекина, который можно использовать для субсидирования покупок союзников и партнёров: прилагает все усилия, чтобы побудить Аргентину купить подержанные истребители F-16 вместо китайских JF-17.

Между тем, в то время как США работают над поддержкой своих союзников на Тайване против постоянных угроз со стороны Китая, на острове всё ещё остаётся "отставание" в поставках американского оружия на сумму 19 млрд долларов.

А значит, ждём посылки со смертоносным грузом США и туда...

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сша китай европа оружие
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