Из Минобороны Украины исчезли миллиарды: Варшава в ярости от лжи Киева

Украина борется не только с российской армией, но и с… коррупцией. Несколько дней назад украинские спецслужбы установили, что с счета Минобороны исчезли миллионы долларов.

Фото: "220426-D-TT977-0352" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.