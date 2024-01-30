Из Минобороны Украины исчезли миллиарды: Варшава в ярости от лжи Киева

Польский генерал признал, что Киеву доверять нельзя: "Разворуют всё"

Украина борется не только с российской армией, но и с… коррупцией. Несколько дней назад украинские спецслужбы установили, что с счета Минобороны исчезли миллионы долларов.

Фото: "220426-D-TT977-0352" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

Повлияет ли эта ситуация на дальнейшую помощь Киеву от его европартнёров?

Польша возмущена

Например, уже резко высказались польские генералы. И их слова заставляют задуматься.

Напомним., СБУ сообщила о выявлении схемы, заключающейся в краже около 1,5 млрд гривен (примерно 40 млн долларов) из государственного бюджета, предназначенных на закупку боеприпасов для ВСУ. Подозреваемые — руководство и сотрудники Минобороны.

Следователи уже установили, что летом 2022 года МО заключило договор на закупку боеприпасов с компанией "Львовский Арсенал". После получения денег от ведомства поставщик перевёл часть денег на счет иностранного субъекта, который должен был поставить Киеву боеприпасы.

Но фирма не отправила ВСУ ни одного снаряда, а полученную сумму перенаправила на счета связанной структуры на Балканах — сказано в сообщении, опубликованном силовиками 27 января. Остальная часть денег от ведомства находилась на счетах украинской компании в банке Киева.

Денег хватило бы на закупку 100 000 единиц минометных боеприпасов для Вооружённых сил Украины.

Пять человек были замешанные в схеме, а одного из них задержали при попытке покинуть страну. Теперь им грозит до 12 лет тюремного срока и конфискация имущества. Украденное было арестовано и должно вернуться в государственный бюджет Незалежной.

Не секрет, что самой слабой структурой на Украине являются политики и военные, которые разворовывают свою армию. Это далеко не первая афера. Те, кто крадёт, делают это сознательно в ожидании, что Украина проиграет войну. Как можно вести войну без боеприпасов?

"Там сотни миллионов долларов, которые украли украинцы", — говорит возмущенный польский генерал Вальдемар Скшипчак.

По его словам, украинцам нельзя доверять. Польша выворачивается наизнанку, чистит свои склады, а они расхищают все, что только могут.

"Зеленский обещал, что наведет порядок — не сделал. Коррупция в украинской армии ужасна. Это делает нашу помощь бессмысленной. Мы это делаем с верой, самоотверженностью, нас обманывают№, — негодует польский военный.

Генералы Польши обижены

Горькой оценкой поделился с изданием Fakt.pl и генерал Томаш Бонк.

"Может ли кража денег повлиять на помощь, оказываемую Украине другими странами? Может! Нас пугает тот факт, что расхищаются миллионы денег, которые принадлежат нам, налогоплательщикам Евросоюза, членам НАТО. По моему мнению, самое время, чтобы НАТО и Еврокомиссия создали какую-то комиссию, которая будет контролировать распределение и расходование этих средств, иначе это не выглядит радужно", — подчёркивает военный.

В военное время неразберихи хватает, но министерство финансов, обороны, функционирует, поэтому все должно быть прозрачно и открыто, добавляет Бонк.

Генералы считают, что коррупция в украинском военном ведомстве наносит серьёзный ущерб усилиям Украины по борьбе с РФ. Они также опасаются, что это может повлиять на дальнейшую помощь, оказываемую Украине другими странами.

Скшипчак говорит, что украинцы, которые крадут деньги, делают это сознательно в ожидании, что Украина проиграет войну. Он считает, что это проявление предательства.

Бонк поддерживает его и убеждён, что коррупция в украинском МО является серьёзной проблемой, которая должна быть решена. Он считает, что НАТО и Еврокомиссия должны обязательно разобраться.