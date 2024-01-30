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Дмитрий Плотников
Новой бомбы для ВСУ ещё нет даже на складе Пентагона

Украина будет полигоном для новой бомбы дальнего действия — GLSDB

3:26
Силовые структуры » Военные новости

Итак, ожидается, что новая бомба большей дальности американского производства — GLSDB прибудет на Украину уже сегодня, в среду, 31 января.

Украина будет полигоном для новой бомбы дальнего действия — GLSDB
Фото: President.gov.ua

Пентагон успешно испытал новую высокоточную бомбу большой дальности для Украины, которая, как ожидается, поступит на поле боя уже в среду.

Американо-шведская новинка

Украина получит свою первую партию бомб GLSDB малого диаметра наземного базирования — совершенно новое оружие большой дальности производства Boeing, которого нет на складе даже у США.

Ожидается, что новая бомба, которая может пролететь около 150 км, станет "значительным потенциалом для Украины”, сказал один из официальных лиц США.

"Это даёт им более мощные ударные возможности, которых у них не было, это дополняет их арсенал дальнобойного огня. Это просто дополнительная стрела в колчане, которая позволит им сделать больше”, — отметил чиновник.

Представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер отказался комментировать сроки поставок "из соображений оперативной безопасности”.

"Я обращусь к Украине, чтобы поговорить о любых поставках. Но мы, как я уже упоминал, продолжаем тесно сотрудничать с Киевом и с нашими партнерами по отрасли, чтобы гарантировать, что Украина получит и будет готова использовать возможности, которые мы им предоставляем, и как можно быстрее”, — сказал он журналистам во вторник.

Оружие, совместно разработанное Boeing и шведской Saab, состоит из высокоточной 113-кг бомбы, прикрепленной к ракетному двигателю и запускаемой из различных наземных пусковых установок. У американских военных есть аналогичная версия бомбы воздушного базирования, но версии наземного базирования на вооружении США пока не существует.

Испробуем сперва на Украине

Получается, что эти снаряды для РСЗО HIMARS не стоят на вооружении армии США, у неё есть лишь аналогичные боеприпасы для авиации.

Увеличенная дальность стрельбы добавит новые возможности в арсенал Киева в то время, когда Украина ищет новые способы нанести удар по российской инфраструктуре за линией фронта.

Бомба "присоединится" к другим видам оружия дальнего радиуса действия, переданным Украине за последний год, которые позволили ВСУ наносить удары по российским мирным городам, не уничтожая никаких военных объектов.

Хотя новые бомбы не обладают дальнобойностью британской Storm Shadow или армейского тактического ракетного комплекса американского производства, они националистам будут весьма кстати, так как запасы артиллерии и боеприпасов у всушников подходят к концу.

Страна-полигон

Украина может стать первой страной, которая применит бомбу в боевых действиях, что сделает её испытательным полигоном для потенциальных покупателей США, которые закупают боеприпасы большой дальности.

Об этой поставке Пентагон объявил ещё в феврале прошлого года. Но прежде чем отправить новую версию, американским военным необходимо было протестировать оружие — и на это ушло много месяцев.

Версия для воздушного базирования была создана в 2019 году, но, несмотря на успешные испытания, Boeing и Saab не продавали ее до тех пор, пока Киев не испытает её "на месте".

По словам источников из Пентагона, "армия наблюдала за испытаниями новой высокоточной бомбы", прежде чем предоставить своё разрешение на отправку оружия в Украину.

Американо-шведская ракета GLSDB || Обзор
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сша киев
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