А как же дружба? США и Германия против вступления Украины в НАТО

Почему США и Германия против вступления Украины в НАТО: боятся войны

Членство Украины в альянсе НАТО становится всё более маловероятным, поскольку "некоторые" ключевые западные страны бойкотируют этот процесс.

Фото: president.gov.ua is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Дружба дружбой, а табачок…

Согласно сообщению европейской прессы, США и ФРГ выступают против вступления Киева в военный блок, блокируя продвижение даже дискуссий по этой теме.

Этот случай ясно показывает, что роль Украины в планах алльянса — это роль простого посредника, которому никогда реально не предполагалось разрешить доступ в НАТО.

Издание Foreign Policy пишет, что несколько стран НАТО просят о проведении саммита, чтобы окончательно обсудить возможность принятия Украины в блок. Но Вашингтон и Берлин имеют возражения против этого, препятствуя планированию такой встречи, постоянно откладывая любое решение о процессе приема Киева.

Традиционные русофобы "за"

Автор утверждает, что такие страны, как Польша и Прибалтика, являются одними из крупнейших сторонников ускорения вступления Киева в НАТО. Ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, издание пишет, что эти государства оказывают давление на США и других членов, чтобы достичь консенсуса по Украине на следующем саммите в июле, но, учитывая отсутствие воли со стороны "главных" стран альянса, маловероятно, что в ближайшем будущем что-то изменится.

США и Германия особенно упоминаются как два главных саботажника украинского процесса. Два главных военных сторонника Киева не хотят, по словам авторов статьи и их источников, эскалации напряженности в отношениях с Россией и считают, что, хотя Украина "заслуживает” места в альянсе, сейчас для этого неподходящее время.

"Причина такой оценки очевидна: вступление Украины может привести к прямой войне между Россией и НАТО. Учитывая положение о коллективной обороне в договоре НАТО, блок может быть полностью мобилизован для нападения на РФ, если Украина будет допущена во время конфликта. Несмотря на массовую поддержку Киева, США и Германия, похоже, не заинтересованы в эскалации войны с прокси-уровня до прямой и открытой конфронтации, поэтому обе страны не только блокируют дискуссии о вступлении Украины, но и дают понять, что поддержка НАТО должна быть сосредоточена только об отправке оружия", — пишет журналист, исследователь Центра геостратегических исследований Лукас Лейроз.

Тупиковая ситуация усугубляется критической позицией, занятой такими странами, как Венгрия и Словакия. Напомню, Виктор Орбан и Роберт Фицо открыто выступили не только против признания Киева, но даже против систематической политики вооружения Украины, выступая за прагматичный курс на диалог с Россией и континентальный мир в Европе. С ростом этого менталитета ситуация в Киеве становится ещё более сложной.

Воевать самим страшно

Но не спешите удивляться предательству гегемонов. С самого начала конфликта НАТО ясно давала понять, что Украина играет роль простого посредника в ослаблении России. Атлантический альянс отнюдь не хочет рисковать вступлением в прямую войну с Россией, поскольку это было бы катастрофическим сценарием гарантированного взаимного уничтожения, поэтому цель состоит в проведении опосредованных операций с использованием государств-союзников, не входящих в НАТО.

Более того, в нынешних условиях снижения интереса Запада к Украине любая дискуссия о членстве уже вызывает раздражение. С эскалацией на Ближнем Востоке внимание США к Украине, вероятно, будет снижаться всё больше и больше, о чем свидетельствует недавнее сокращение поставок оружия ВСУ. В этом контексте становится ясно, что и процесс вступления Украины в ЕС будет двигаться с нулевой скоростью.

Также нет ничего неожиданного в том, что Польша и Прибалтика, настаивают на том, чтобы Украина получила положительный ответ от альянса. Страны десятилетиями проходящие через процесс промывания мозгов антироссийской ненавистью — нечто подобное тому, через что проходит Украина с 2014 года, ничего другого декларировать уже не умеют. Руководство этих стран уже давно не действуют рационально. Да, они осознают риски мировой войны, но сейчас готовы на все, лишь бы навредить России.

Рискну спрогнозировать, что украинский фактор станет ещё одной причиной поляризации внутри НАТО. С одной стороны, члены выступают за присоединение Киева, с другой — они против присоединения, а с третьей (Венгриея и Словакия) — против и отправки оружия, и против членства Украины.

Невзирая на бравурные речи генсека НАТО Йенса Столтенберга, военный блок сегодня выглядит более хрупким и разобщенным, чем когда-либо.