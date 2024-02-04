Распад СССР принёс американцами немало советских военных технологий

Как США получили лучший истребитель СССР через Украину: Су-27 как жертва распада Союза

После распада Советского Союза в декабре 1991 года Пентагон получил доступ к различным видам высокотехнологичного советского оружия через приобретение его у новообразованных независимых государств.

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Распад СССР — украденные технологии

Этот процесс начался ещё в 1989 году, когда после распада Варшавского договора было проведено исследование советской военной техники, экспортированной в восточноевропейские государства, особенно в ГДР, которая располагала одними из самых совершенных советских образцов вооружения, доступных на тот момент.

Целью данного исследования было получение преимущества в будущем конфликте с Россией (в США не сомневались, что он будет) или другими государствами, использующими её вооружение. Во многих случаях это привело к усилиям по обратному инжинирингу для устранения технологического разрыва между американскими и советскими системами вооружения.

Наши технологии

Одним из самых известных примеров является разработка ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9X с возможностью наведения вне прямой видимости. То есть, она могла поражать цели под экстремальными углами, используя сигналы от нашлемного прицела пилота. Эта способность была впервые применена на советской ракете R-73, использовавшейся на истребителях МиГ-29 и Су-27. Хотя МиГ-29, с которыми столкнулись ВВС США над Ираком в 1991 году, не имели ракет R-73, те, что находились на вооружении ГДР, имели их, что, как считалось, обеспечивало огромное преимущество на малых дистанциях. Таким образом, R-73 была тщательно изучена и использована при разработке AIM-9X.

После распада Союза лучшие истребители страны — МиГ-29 и Су-27, были приобретены в 1990-х годах у Молдавии и Белоруссии, соответственно, для испытаний и подготовки "противоядия". Вторичной целью покупки у Кишинёва было сорвать сделку по продаже этих истребителей Ирану, который уже закупил МиГ-29 у Советского Союза и хотел расширить свой парк, но не смог сделать этого, поскольку Вашингтон успешно оказал давление на Москву, чтобы прекратить дальнейшие продажи.

Продажа двух Су-27 Белоруссией была частью усилий страны избавиться от боевых самолётов, содержание которых она не могла в то время себе позволить. Элитные истребители-перехватчики МиГ-25БМ страны были быстро сняты с эксплуатации, а штурмовики Су-24М были помещены на хранение, часть из них затем продана Судану.

Су-27 оставались на вооружении, но были сняты с эксплуатации в 2012 году из-за их предполагаемых чрезмерных эксплуатационных расходов, и вместо них Минск стал полагаться на более доступные для своей противовоздушной обороны МиГ-29.

Киев продал с радостью

Белорусские Су-27 находились у ВВС не только для испытаний, частная фирма Terralliance Technologies пыталась приобрести те же самолёты, чтобы переоборудовать их для разведки нефти. Фирма искала возможности разведки на четырех континентах и нуждалась в дальнемагистральном самолёте, подходящем для картирования, который мог бы вместить большие специализированные датчики. Большая дальность полёта и более крупный набор датчиков Су-27 по сравнению с любым истребителем, находящимся на вооружении западных ВВС, а также доступность самолётов с Украины, которая унаследовала более 70 машин, делали этот самолёт оптимальным выбором.

Два украинских Су-27 были куплены для этой цели всего за 22 млн долларов, а затем разобраны и модифицированы для установки западной авионики. Су-27, базировавшиеся на Украине, были построены в 1988 году и являлись одними из более новых моделей. Но ограниченный оборонный бюджет Украины означал, что страна не могла позволить себе эксплуатировать все имеющиеся в её распоряжении Су-27.

А поскольку в 2009 году у Terralliance закончилось финансирование, а самолёты никогда не использовались для разведки нефти, то они были проданы США.

Разумеется, распад СССР был для Штатов настоящей победой. Они убивали сразу несколько зайцев. И один из самых крупных — были купленные задарма (украденные) военные технологии Советского Союза…